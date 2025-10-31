Újabb megdöbbentő felvétel került elő az ukrán kényszersorozások gyakorlatáról: a Telegramon közzétett videón Dnyipróban több egyenruhás katona próbál elhurcolni egy civilt, akit nagy erővel egy járműbe próbálnak betuszkolni.
Autóba gyömöszöltek egy férfit Dnyipróban + videó
Újabb felkavaró videó terjed az ukrán közösségi médiában: Dnyipróban több katona próbál erőszakkal autóba tuszkolni egy férfit.
A férfi minden erejével próbál ellenállni, miközben a sorozók erőszakosan lökdösik és húzzák a kocsiba.
További Külföld híreink
Az elmúlt hónapokban sorra jelennek meg videók, amelyeken katonai bizottságok tagjai kapualjaknál, buszmegállókban, köztereken és járművek mellett ragadnak el férfiakat, hogy sorozóirodákba hurcolják őket.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján
A miniszterelnök Egyiptomba látogat.
Atomüzlet, olaj, gáz – új korszak kezdődik Magyarország számára
Magyar technológiát építenek be az új atomerőműbe.
Lengyelországi példa figyelmeztet a Magyar Péter által jelentett veszélyre
Magyarország még léphet.
Pokrovszk: Putyin csapatai nyerésre állnak a döntő ütközetben
Ukrajna többi részén is súlyos károkat okoztak az orosz rakéta- és dróntámadások.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján
A miniszterelnök Egyiptomba látogat.
Atomüzlet, olaj, gáz – új korszak kezdődik Magyarország számára
Magyar technológiát építenek be az új atomerőműbe.
Lengyelországi példa figyelmeztet a Magyar Péter által jelentett veszélyre
Magyarország még léphet.
Pokrovszk: Putyin csapatai nyerésre állnak a döntő ütközetben
Ukrajna többi részén is súlyos károkat okoztak az orosz rakéta- és dróntámadások.