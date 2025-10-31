Dnyiprokényszersorozásorosz-ukrán háború

Autóba gyömöszöltek egy férfit Dnyipróban + videó

Újabb felkavaró videó terjed az ukrán közösségi médiában: Dnyipróban több katona próbál erőszakkal autóba tuszkolni egy férfit.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 13:47
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
Újabb megdöbbentő felvétel került elő az ukrán kényszersorozások gyakorlatáról: a Telegramon közzétett videón Dnyipróban több egyenruhás katona próbál elhurcolni egy civilt, akit nagy erővel egy járműbe próbálnak betuszkolni. 

Dnyiproban több egyenruhás katona próbál elhurcolni egy civilt (Forrás: Telegram)
A férfi minden erejével próbál ellenállni, miközben a sorozók erőszakosan lökdösik és húzzák a kocsiba.

Az elmúlt hónapokban sorra jelennek meg videók, amelyeken katonai bizottságok tagjai kapualjaknál, buszmegállókban, köztereken és járművek mellett ragadnak el férfiakat, hogy sorozóirodákba hurcolják őket.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

