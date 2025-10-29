kényszersorozásUkrajnaférfikisbuszfelvételbrutális

Újabb „önkéntest” hurcoltak el Ukrajnában – terjed a kényszersorozás gyakorlata

Ukrajnában ismét nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen a hadkiegészítő parancsnokság (TCK) emberei erőszakkal próbálnak besorozni egy férfit.

Szabó István
Forrás: Telegram2025. 10. 29. 16:29
A kényszersorozás gyakorlattá vált az ukrán utcákon Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
Kényszersorozás ismét. A legújabb videón az látszik, ahogy a Gorisni Plavni nevű városban több egyenruhás férfi a járókelők szeme láttára, erőnek erejével egy kisbuszba tuszkol egy civilt, aki láthatóan tiltakozik és próbál szabadulni. 

Kényszersorozás
A Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil dokumentációját ellenőrzik (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Az erőszakos kényszersorozásról készült felvételhez fűzött kommentár így fogalmaz: „Újabb önkéntes indul a frontra.”

Kényszersorozások Ukrajna-szerte

A kényszersorozásokról szóló hírek és videók hónapok óta terjednek Ukrajnában, miközben a hadsereg emberhiánnyal küzd, és egyre nehezebben tud új katonákat toborozni a frontvonalakhoz. 

A közösségi oldalakon sorra jelennek meg azok a felvételek, amelyeken férfiakat közterületeken, kávézókban vagy épp buszmegállókban ragadnak el a toborzók.

Elemzők szerint a kijevi vezetés helyzete egyre kétségbeejtőbb: a súlyos veszteségek és a lakossági ellenállás miatt már a „terepen” próbálják összeszedni a hadköteleseket. A kormány ugyan tagadja, hogy erőszakos toborzás folyna, ám a videók mást mutatnak.

Borítókép: A kényszersorozás gyakorlattá vált az ukrán utcákon (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras) 

