Az erőszakos kényszersorozásról készült felvételhez fűzött kommentár így fogalmaz: „Újabb önkéntes indul a frontra.”

Kényszersorozások Ukrajna-szerte

A kényszersorozásokról szóló hírek és videók hónapok óta terjednek Ukrajnában, miközben a hadsereg emberhiánnyal küzd, és egyre nehezebben tud új katonákat toborozni a frontvonalakhoz.

A közösségi oldalakon sorra jelennek meg azok a felvételek, amelyeken férfiakat közterületeken, kávézókban vagy épp buszmegállókban ragadnak el a toborzók.

Elemzők szerint a kijevi vezetés helyzete egyre kétségbeejtőbb: a súlyos veszteségek és a lakossági ellenállás miatt már a „terepen” próbálják összeszedni a hadköteleseket. A kormány ugyan tagadja, hogy erőszakos toborzás folyna, ám a videók mást mutatnak.