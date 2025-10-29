Kényszersorozás ismét. A legújabb videón az látszik, ahogy a Gorisni Plavni nevű városban több egyenruhás férfi a járókelők szeme láttára, erőnek erejével egy kisbuszba tuszkol egy civilt, aki láthatóan tiltakozik és próbál szabadulni.
Újabb „önkéntest” hurcoltak el Ukrajnában – terjed a kényszersorozás gyakorlata
Ukrajnában ismét nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen a hadkiegészítő parancsnokság (TCK) emberei erőszakkal próbálnak besorozni egy férfit.
Az erőszakos kényszersorozásról készült felvételhez fűzött kommentár így fogalmaz: „Újabb önkéntes indul a frontra.”
Kényszersorozások Ukrajna-szerte
A kényszersorozásokról szóló hírek és videók hónapok óta terjednek Ukrajnában, miközben a hadsereg emberhiánnyal küzd, és egyre nehezebben tud új katonákat toborozni a frontvonalakhoz.
A közösségi oldalakon sorra jelennek meg azok a felvételek, amelyeken férfiakat közterületeken, kávézókban vagy épp buszmegállókban ragadnak el a toborzók.
Elemzők szerint a kijevi vezetés helyzete egyre kétségbeejtőbb: a súlyos veszteségek és a lakossági ellenállás miatt már a „terepen” próbálják összeszedni a hadköteleseket. A kormány ugyan tagadja, hogy erőszakos toborzás folyna, ám a videók mást mutatnak.
Borítókép: A kényszersorozás gyakorlattá vált az ukrán utcákon (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
