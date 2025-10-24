erőszakrendőrségkényszersorozásorosz-ukrán háború

Csúcsra járatják az erőszakot a hatóságok Ukrajnában + videó

Ukrajnában egyre több videó tanúskodik rendőri túlkapásokról és erőszakos katonai toborzásokról. A hatóságok emberei gyakran kényszerrel visznek el férfiakat, miközben a civilek tehetetlenek a visszaélésekkel szemben. Kijevben nemrég egy futárt bántalmaztak, Lvivben pedig toborzók akartak busszal elgázolni menekülőket. A háború sújtotta Ukrajnában egyre többen érzik úgy, hogy már a rendőrök sem nyújtanak védelmet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 10:56
A rendőri erőszak és a kényszersorozás kegyetlensége mindennapossá vált Ukrajnában
Fotó: KIRILL CHUBOTIN Forrás: NurPhoto
Ukrajnában egyre több felvétel lát napvilágot, amelyek rendőri visszaélésekről és a katonai toborzás során alkalmazott erőszakról számolnak be. Több videón is bemutattuk már a kényszersorozások körüli incidenseket, valamint a rendőri túlkapások körüli botrányokat is, amik mindennapossá váltak a háború sújtotta országban.

A hatóságok túlkapásai miatt retteg Ukrajna lakossága
Fotó: AFP

Kijevben a rendőrség erőszakkal vett őrizetbe egy futárt. A hatóság emberei a férfit egy szolgálati járműbe kényszerítették. Az eset körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.

A kijevi kormány által alkalmazott kényszersorozási módszerek aggodalmat és visszatetszést keltenek az ukrán lakosság körében. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. Zelenszkij országában nincs biztonságban a civil lakosság – már a rendőrökben sem lehet bízni. A hónap elején például busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai.

 

Fotó: AFP

