Ukrajnában egyre több felvétel lát napvilágot, amelyek rendőri visszaélésekről és a katonai toborzás során alkalmazott erőszakról számolnak be. Több videón is bemutattuk már a kényszersorozások körüli incidenseket, valamint a rendőri túlkapások körüli botrányokat is, amik mindennapossá váltak a háború sújtotta országban.
Csúcsra járatják az erőszakot a hatóságok Ukrajnában + videó
Ukrajnában egyre több videó tanúskodik rendőri túlkapásokról és erőszakos katonai toborzásokról. A hatóságok emberei gyakran kényszerrel visznek el férfiakat, miközben a civilek tehetetlenek a visszaélésekkel szemben. Kijevben nemrég egy futárt bántalmaztak, Lvivben pedig toborzók akartak busszal elgázolni menekülőket. A háború sújtotta Ukrajnában egyre többen érzik úgy, hogy már a rendőrök sem nyújtanak védelmet.
Kijevben a rendőrség erőszakkal vett őrizetbe egy futárt. A hatóság emberei a férfit egy szolgálati járműbe kényszerítették. Az eset körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.
A kijevi kormány által alkalmazott kényszersorozási módszerek aggodalmat és visszatetszést keltenek az ukrán lakosság körében. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. Zelenszkij országában nincs biztonságban a civil lakosság – már a rendőrökben sem lehet bízni. A hónap elején például busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai.
Borítókép: A rendőri erőszak és a kényszersorozás kegyetlensége mindennapossá vált Ukrajnában (Fotó: AFP)
Komoly nemzetközi médiafigyelem kísérte a Békemenetet, ezt nem tudták elhallgatni
Külföldön is felfigyeltek a budapesti eseményekre.
Dublin lángokban: migránsok miatt elszabadult az erőszak
Több százan tüntettek egy migránsszálló mellett.
Sokkoló számok Németországból, ennyi nőt bántalmaztak a migránsok
Több mint hatvanezer nő vált szexuális erőszak áldozatává – a tettesek harmada külföldi.
Berlin kibújna a szankciók alól
A háttérben mentenék a menthetőt.
