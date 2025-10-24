Kijevben a rendőrség erőszakkal vett őrizetbe egy futárt. A hatóság emberei a férfit egy szolgálati járműbe kényszerítették. Az eset körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.

A kijevi kormány által alkalmazott kényszersorozási módszerek aggodalmat és visszatetszést keltenek az ukrán lakosság körében. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. Zelenszkij országában nincs biztonságban a civil lakosság – már a rendőrökben sem lehet bízni. A hónap elején például busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai.