Ukrán kényszersorozás: újabb embert hurcoltak el erőszakkal + videó

A kényszersorozók nemrég egy idősebb férfit ragadtak el egy nő mellől.

A férfit a katonai dokumentumok vizsgálata után egyből verni kezdték és könnygázt is bevetettek.

A felvételen azonban már csak az látható, ahogy a férfit, akinek eltépték a ruháját, a TCK emberei egy rendőrautóba tuszkolják. A rendőr több alkalommal is megpróbálta kiverni a nő kezéből a kamerát. A férfit végül minden tiltakozás ellenére elszállították.

