A Telegramon terjedő, a kényszersorozás kegyetlenségét bemutató videón az látható, amint egyenruhás toborzók a földre tepernek egy civilt, hogy elhurcolják a frontra.
Ukrán kényszersorozás: újabb embert hurcoltak el erőszakkal + videó
Sokkoló videó került elő a közösségi médiából: autóból rögzítették azt a kegyetlen felvételt.
További Külföld híreink
A kényszersorozók nemrég egy idősebb férfit ragadtak el egy nő mellől.
A férfit a katonai dokumentumok vizsgálata után egyből verni kezdték és könnygázt is bevetettek.
A felvételen azonban már csak az látható, ahogy a férfit, akinek eltépték a ruháját, a TCK emberei egy rendőrautóba tuszkolják. A rendőr több alkalommal is megpróbálta kiverni a nő kezéből a kamerát. A férfit végül minden tiltakozás ellenére elszállították.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
