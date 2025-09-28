erőszakUkrajnakényszersorozásorosz-ukrán háború

Ukrán kényszersorozás: újabb embert hurcoltak el erőszakkal + videó

Sokkoló videó került elő a közösségi médiából: autóból rögzítették azt a kegyetlen felvételt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 21:30
Volodimir Zelnszkij és Ursula von der Leyen Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
A Telegramon terjedő, a kényszersorozás kegyetlenségét bemutató videón az látható, amint egyenruhás toborzók a földre tepernek egy civilt, hogy elhurcolják a frontra.

Kényszersorozás Ukrajnában: az erőszak mindenapossá vált (Forrás: Telegram)
Kényszersorozás Ukrajnában: az erőszak mindenapossá vált (Forrás: Telegram)

 A kényszersorozók nemrég egy idősebb férfit ragadtak el egy nő mellől.

A férfit a katonai dokumentumok vizsgálata után egyből verni kezdték és könnygázt is bevetettek. 

A felvételen azonban már csak az látható, ahogy a férfit, akinek eltépték a ruháját, a TCK emberei egy rendőrautóba tuszkolják. A rendőr  több alkalommal is megpróbálta kiverni a nő kezéből a kamerát. A férfit végül minden tiltakozás ellenére elszállították.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

