Robbanásokra ébredt Ukrajna, Putyin támadást indított

❗️В целом ночь была, относительно, тихой. После большого удара это стандартная ситуация...

Гремело 👻 в Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях и, конечно, на Донбассе.

На видео удар Герани по цели в оккупированнрм Краматорске

Ismételt felhívást intézek az összes jó szándékú emberhez: legalább a Megváltó születése napján tartsanak egy nap békét, a béke napja legyen az egész világon – sürgetett tűzszünetet XIV. Leó pápa, aki a Castel Gandolfo-i pápai rezidencia előtt nyilatkozott újságíróknak kedd este.

Több dokumentumtervezet is elkészült – közöttük a biztonsági garanciákról – az amerikai és ukrán vezetőknek az orosz–ukrán háború beszüntetéséről folytatott tárgyalásai után. Ezt közölte kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Amerikai vezetők ukrán és európai küldöttségekkel tárgyaltak a hét végén Miamiban, és külön találkozót tartottak az orosz küldöttséggel Floridában. Kijev – miközben az amerikai kormány a béke mielőbbi megkötését szorgalmazza – megpróbálta ellensúlyozni az eredeti, széles körű felfogás szerint Moszkvának kedvező kezdeményezést, amelyben több terület átadását és az ukrán katonai kapacitások korlátozását irányozták elő. „Eredményesen dolgoztak (Donald) Trump elnök küldötteivel, és mostanra több dokumentumtervezet is elkészült” – írta Zelenszkij az X közösségi portálon, miután meghallgatta Rusztem Umerov és Andrij Hnatov ukrán tárgyalók jelentését.