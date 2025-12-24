Az ukrán légierő hajnalban több, észak felől érkező nagy sebességű célpontot észlelt Harkiv irányában, miközben robbanásokról számoltak be a helyiek. A város elleni támadás részleteiről egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, a légierő pedig már korábban rakétafenyegetésre figyelmeztette Ukrajna több régióját – derül ki a zn.ua cikkéből, amit az Origo vett észre.
Robbanásokra ébredt Ukrajna, Putyin támadást indított
Az ukrán légierő hajnalban két, észak felől érkező nagy sebességű célpontot jelzett Harkiv irányába, miközben robbanásokról adtak hírt Ukrajnában. A bombázásról egyelőre nem érkezett hivatalos közlés.
A Harkiv régióban végrehajtott légicsapás körülbelül egy órán át tartott – 05:29-től 06:38-ig.
A portál azt írja, hogy az oroszok ma, december 24-én legalább három légicsapást hajtottak végre Zaporizzsja városára. Jelenleg két áldozatról tudni.
További Külföld híreink
Ismételt felhívást intézek az összes jó szándékú emberhez: legalább a Megváltó születése napján tartsanak egy nap békét, a béke napja legyen az egész világon – sürgetett tűzszünetet XIV. Leó pápa, aki a Castel Gandolfo-i pápai rezidencia előtt nyilatkozott újságíróknak kedd este.
Több dokumentumtervezet is elkészült – közöttük a biztonsági garanciákról – az amerikai és ukrán vezetőknek az orosz–ukrán háború beszüntetéséről folytatott tárgyalásai után. Ezt közölte kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Amerikai vezetők ukrán és európai küldöttségekkel tárgyaltak a hét végén Miamiban, és külön találkozót tartottak az orosz küldöttséggel Floridában. Kijev – miközben az amerikai kormány a béke mielőbbi megkötését szorgalmazza – megpróbálta ellensúlyozni az eredeti, széles körű felfogás szerint Moszkvának kedvező kezdeményezést, amelyben több terület átadását és az ukrán katonai kapacitások korlátozását irányozták elő. „Eredményesen dolgoztak (Donald) Trump elnök küldötteivel, és mostanra több dokumentumtervezet is elkészült” – írta Zelenszkij az X közösségi portálon, miután meghallgatta Rusztem Umerov és Andrij Hnatov ukrán tárgyalók jelentését.
További Külföld híreink
Borítókép: Egy háromszintes szállodaépület rongálódott meg rakétatámadás következtében Harkivban, Ukrajna északkeleti részén (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nyolc amerikai luxusvillát találtak Zelenszkij új háborús főtárgyalójánál
Itt vannak a képek.
Robbanás Moszkvában: egyre több a halott
Ezt lehet tudni a merénylőről és az elhunyt rendőrökről.
Itt a fordulat az ausztrál terrortámadás után
Szigorítás jön a terror után.
Bajban Brüsszel: az amerikai kormány elkezdte büntetni az európai cenzúrarendszer főszereplőit
Az EU-s cenzúrahálózatnak magyar szereplői is vannak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nyolc amerikai luxusvillát találtak Zelenszkij új háborús főtárgyalójánál
Itt vannak a képek.
Robbanás Moszkvában: egyre több a halott
Ezt lehet tudni a merénylőről és az elhunyt rendőrökről.
Itt a fordulat az ausztrál terrortámadás után
Szigorítás jön a terror után.
Bajban Brüsszel: az amerikai kormány elkezdte büntetni az európai cenzúrarendszer főszereplőit
Az EU-s cenzúrahálózatnak magyar szereplői is vannak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!