Kormányváltást akarnak Magyarországon az ukránok, letartóztatták Greta Thunberget

Greta Thunberg klímaktivista ismét összetűzésbe került a törvénnyel, ezúttal Londonban tartóztatták le. A magyar kormány továbbra is kiáll azon álláspontja mellett, hogy az Ukrajna számára nyújtandó háborús kölcsön nem békéhez, hanem a vérontás meghosszabbításához vezet. Az ukránoknak ez persze nem tetszik, volt külügyminiszterük szerint imádkoznak a kormányváltásért.

2025. 12. 23. 23:59
Greta Thunberget ismét Izrael-ellenes tüntetés miatt tartóztatták le Fotó: Prisoners for Palestine/AFP
Dmitro Kuleba egy videóban arról beszélt, hogy Ukrajnában és Európa számos országában sokan a 2026-os magyar országgyűlési választások után egy kormányváltást remélnek, amely egy Ukrajna-párti kabinetet juttatna hatalomra Magyarországon. Ukrajnában azért imádkoznak, hogy az ukránbarát Tisza nyerje a választásokat – derült ki Kuleba szavaiból.

Dmitro Kuleba szerint Ukrajna a magyarországi kormányváltásért imádkozik
Dmitro Kuleba szerint Ukrajna a magyarországi kormányváltásért imádkozik (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az Ukrajnának nyújtandó EU-s háborús kölcsönt Európa soha nem fogja visszakapni, ez a támogatás nem a békéhez vezet, hanem a háború meghosszabbításához – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt róla, hogy a kormányülésen meghallgatták a miniszterelnök és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tájékoztatását a múlt heti uniós csúcsról. A bizottság eredeti javaslata és az emögött álló erős német támogatás ellenére sem sikerült egyelőre teljesen tönkretenni az európai tőkepiacot és Magyarország ahhoz is tartotta magát, hogy nem fog hitelt felvenni – emelte ki Gulyás Gergely.

Letartóztatták Greta Thunberget. A helyszín ezúttal London, ahol kedden tüntetők kalapácsokkal és vörös festékkel rongálták meg a londoni Aspen Insurance biztosító központi irodáját. Legalább három embert vettek őrizetbe a rendőrök, egyikük a svéd klímaaktivista, aki a londoni rendőrség közleménye szerint megsértette a terrorizmusellenes törvényt.

Az Európai Unió hivatalos álláspontja szerint határozottan fellép a szélsőséges ideológiák, a terrorizmus és az antiszemitizmus ellen. Egy friss elemzés azonban arra mutat rá, hogy az unió olyan civil szervezeteket is finanszíroz, amelyek a Muszlim Testvériséghez köthetők. A tanulmány állítása szerint ezek a szervezetek Izrael-ellenes, illetve a Hamászt kedvezően ábrázoló narratívákat közvetítenek, Brüsszel pedig sok millió euró támogatást nyújtott nekik. 

Borítókép: Greta Thunberget ismét Izrael-ellenes tüntetés miatt tartóztatták le (Fotó: AFP)

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

