Kormányváltást akarnak Magyarországon az ukránok, letartóztatták Greta Thunberget

Dmitro Kuleba egy videóban arról beszélt, hogy Ukrajnában és Európa számos országában sokan a 2026-os magyar országgyűlési választások után egy kormányváltást remélnek, amely egy Ukrajna-párti kabinetet juttatna hatalomra Magyarországon. Ukrajnában azért imádkoznak, hogy az ukránbarát Tisza nyerje a választásokat – derült ki Kuleba szavaiból.

Dmitro Kuleba szerint Ukrajna a magyarországi kormányváltásért imádkozik (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az Ukrajnának nyújtandó EU-s háborús kölcsönt Európa soha nem fogja visszakapni, ez a támogatás nem a békéhez vezet, hanem a háború meghosszabbításához – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt róla, hogy a kormányülésen meghallgatták a miniszterelnök és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tájékoztatását a múlt heti uniós csúcsról. A bizottság eredeti javaslata és az emögött álló erős német támogatás ellenére sem sikerült egyelőre teljesen tönkretenni az európai tőkepiacot és Magyarország ahhoz is tartotta magát, hogy nem fog hitelt felvenni – emelte ki Gulyás Gergely.