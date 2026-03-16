Új autópálya építése kezdődik hamarosan, néhány éven belül autózhatunk is rajta

Még néhány évet várni kell rá, de hamarosan megépül a Bács-Kiskun vármegye közlekedését is gördülékenyebbé tevő új autópálya. Az M8-as autópálya (új nevén M200) 51 kilométer hosszan halad majd át a vármegyén, és több településhez lesz leágazása – számolt be a Baon, a Bács-Kiskun vármegyei hírportál.

Az ország keleti és nyugati országrészét összekötő M8-as autópálya jelenlegi folyamatairól Salacz László, a térség országgyűlési képviselője a Rádió 1 Gong Téma című műsorában adott tájékoztatást.

Az M8-as autópályáról az egyik legfontosabb hír, hogy most már nem M8-as a neve, hanem M200-as, de ugyanabban a relációban fog megvalósulni. Ez pontosan a Kecskemét és Dunavecse közötti 51 kilométeres útszakasz megvalósítását jelenti.

„Az elmúlt parlamenti ciklusom legnagyobb eredményének azt tartom, hogy sikerült az M8 autópálya nyomvonalát kijelölni. Ennek érdekében egyeztetni kellett a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, a tulajdonosokkal, a környékbeli települések polgármestereivel. Hosszas egyeztető eljárásokat követően végre sikerült egy olyan nyomvonalat kialakítani, amely mindenkinek megfelel” – fejtette ki az országgyűlési képviselő, aki hozzátette, hogy az építés elindulására azonban még várni kell.

„Az 51 kilométeres útszakasz esetében az előkészítések már megtörténtek, a kiviteli tervek készítése van folyamatban. A kivitelezést 2028-tól 2031-ig ütemezték be, terveink szerint 2031-re megvalósul az összeköttetés a keleti és a nyugati országrész között. Ennek az egyik csomópontja lesz Kecskemét, de természetesen az egész választókerületemen szinte keresztülmegy az M8-as. Közvetlenül nem érint települést, mindegyik településhez leágazás lesz, érintett ebben Kerekegyháza, Fülöpháza, Szabadszállás, Kunszentmiklós, Kunadacs. Így el lehet majd mondani, hogy valamennyi településről az autósok 20-25 percen belül egy gyorsforgalmi útra tudnak kapcsolódni. Ez azt is eredményezi, hogy a befektetők bármelyik településen innentől kezdve megjelenhetnek, és ez egyfajta gazdasági fellendülést eredményez az egész régióban” – részletezte Salacz László.

Szintén az M200-hoz kapcsolódik egy másik nagy fejlesztés is: az M5-ös autópálya és az M44-es gyorsforgalmi út kereszteződésében épülő új óriás csomópont Kecskemét északi részén.

Salacz László szerint ennek a csomópontnak az építése jelenleg Magyarország egyik legnagyobb útfejlesztése. Az M5-ös, M44-es és a régi 5-ös találkozásánál zajlik ez a fejlesztés. Az M200-as útvonala ehhez fog csatlakozni.