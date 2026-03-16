talabér krisztiánmagyar társadalomkutatótisza pártMagyar Péter

A Tisza Párt ukrán zászlós demonstrációja egyértelmű üzenet a választóknak

A Tisza Párt tegnapi demonstrációján a résztvevők egy hatalmas ukrán zászlóval vonultak fel. Az esemény nem pusztán egy látványos gesztus volt, hanem politikai üzenet is – állítja Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója.

2026. 03. 16. 12:40
A szakértő szerint a jelenet jól megmutatja, milyen irányba pozícionálja magát a legnagyobb ellenzéki párt egy olyan kérdésben, amely a magyar társadalomban különösen érzékeny. Talabér Krisztián úgy látja, hogy az ukrajnai háború és Magyarország Ukrajnához való viszonya az egyik leginkább megosztó nemzetközi kérdés a hazai politikában, ugyanakkor a választók jelentős többsége a kormány álláspontjával ért egyet. 

 

A rendelkezésre álló kutatások szerint a magyar választók több mint kétharmada támogatja a kabinet Ukrajnával kapcsolatos politikáját, amely elsősorban a magyar érdekek védelmét és a konfliktusból való kimaradást hangsúlyozza

– emelte ki a szakértő. 

Ha egy párt már ellenzéki pozícióból is inkább külföldi szereplők mellett jelenik meg, miközben a magyar társadalomban erős a szkepszis az ukrán vezetéssel szemben, az hosszabb távon komoly politikai következményekkel járhat

– fogalmaz Talabér Krisztián. A szakértő szerint a Tisza Párt különösen nehéz stratégiai helyzetben van az ukrajnai háború kérdésében. A párt szavazótáborán belül ugyanis érzékelhető egy markáns megosztottság: nagyjából azonos arányban vannak jelen az Ukrajnát támogató és az ukrán politikával kritikus választók. Emiatt egy egyértelmű, markáns álláspont könnyen a tábor egy részének elvesztéséhez vezethet.

Talabér úgy véli, ennek következtében a párt kettős kommunikációt folytat. Külföldi politikai térben és nemzetközi fórumokon erőteljesebben jelenik meg az ukránpárti álláspont, míg belföldön inkább a téma relativizálása vagy háttérbe szorítása figyelhető meg. A kutató szerint ez a magatartás összefügghet a párt politikai mozgásterével is.

A Tisza Párt működése több szempontból is külső tényezők által befolyásolt politikai környezetben zajlik. Egyrészt Magyar Péter személyes politikai mozgásterét is szűkítik a mentelmi jogával kapcsolatos ügyek, másrészt a párt működésében jelentős szerepet játszanak olyan gazdasági és nemzetközi szereplők, amelyek a brüsszeli politikai fősodorhoz állnak közel

– mondta Talabér Krisztián. A szakértő szerint ezért nem meglepő, hogy számos kérdésben a párt álláspontja illeszkedik az európai politikai mainstreamhez.

Talabér Krisztián az ukrán zászló körül kialakult médiavisszhangot is beszédesnek tartja. Mint fogalmazott, az ellenzéki sajtó egy része gyorsan a Tisza Párt védelmére kelt az ügyben.

Ez az eset ismét rámutat arra, hogy a magukat függetlennek nevező sajtóorgánumok sokszor politikai aktivistaként működnek. Narratívájuk következetesen kormánykritikus és politikai céljaik gyakran egybeesnek a Tisza Párt törekvéseivel

– mondta a kutató. Szerinte a finanszírozási háttérben is hasonló mintázatok figyelhetők meg, hiszen számos ilyen médium jelentős részben külföldi forrásokra és nemzetközi támogatási struktúrákra támaszkodik.

Mint ismert, a tegnapi napon újra kibújt a szög a zsákból, a Magyar Péter által összehívott háborús meneten a tömegben egy nagy ukrán zászlót feszítettek ki a tömeg felett. A képek alapján még a Deák téren tették ezt a tiszások. 

Borítókép: Ukrán zászlóval vonuló tiszások a Deák Ferenc téren (Forrás: Magyar Nemzet)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
