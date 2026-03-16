A Tisza Párt ukrán zászlós demonstrációja egyértelmű üzenet a választóknak

A szakértő szerint a jelenet jól megmutatja, milyen irányba pozícionálja magát a legnagyobb ellenzéki párt egy olyan kérdésben, amely a magyar társadalomban különösen érzékeny. Talabér Krisztián úgy látja, hogy az ukrajnai háború és Magyarország Ukrajnához való viszonya az egyik leginkább megosztó nemzetközi kérdés a hazai politikában, ugyanakkor a választók jelentős többsége a kormány álláspontjával ért egyet.

A rendelkezésre álló kutatások szerint a magyar választók több mint kétharmada támogatja a kabinet Ukrajnával kapcsolatos politikáját, amely elsősorban a magyar érdekek védelmét és a konfliktusból való kimaradást hangsúlyozza

– emelte ki a szakértő.

Ha egy párt már ellenzéki pozícióból is inkább külföldi szereplők mellett jelenik meg, miközben a magyar társadalomban erős a szkepszis az ukrán vezetéssel szemben, az hosszabb távon komoly politikai következményekkel járhat

– fogalmaz Talabér Krisztián. A szakértő szerint a Tisza Párt különösen nehéz stratégiai helyzetben van az ukrajnai háború kérdésében. A párt szavazótáborán belül ugyanis érzékelhető egy markáns megosztottság: nagyjából azonos arányban vannak jelen az Ukrajnát támogató és az ukrán politikával kritikus választók. Emiatt egy egyértelmű, markáns álláspont könnyen a tábor egy részének elvesztéséhez vezethet.

Talabér úgy véli, ennek következtében a párt kettős kommunikációt folytat. Külföldi politikai térben és nemzetközi fórumokon erőteljesebben jelenik meg az ukránpárti álláspont, míg belföldön inkább a téma relativizálása vagy háttérbe szorítása figyelhető meg. A kutató szerint ez a magatartás összefügghet a párt politikai mozgásterével is.

A Tisza Párt működése több szempontból is külső tényezők által befolyásolt politikai környezetben zajlik. Egyrészt Magyar Péter személyes politikai mozgásterét is szűkítik a mentelmi jogával kapcsolatos ügyek, másrészt a párt működésében jelentős szerepet játszanak olyan gazdasági és nemzetközi szereplők, amelyek a brüsszeli politikai fősodorhoz állnak közel

– mondta Talabér Krisztián. A szakértő szerint ezért nem meglepő, hogy számos kérdésben a párt álláspontja illeszkedik az európai politikai mainstreamhez.