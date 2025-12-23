A volt ukrán külügyminiszter legújabb nyilatkozata ismét felhívja a figyelmet arra, hogy külföldről milyen nyílt elvárások fogalmazódnak meg a magyar belpolitika jövőjével kapcsolatban. Dmitro Kuleba egy videóban arról beszélt, hogy Ukrajnában és Európa számos országában sokan a 2026-os magyar országgyűlési választások után egy kormányváltást remélnek, amely egy Ukrajna-párti kabinetet juttatna hatalomra Magyarországon.
Kuleba elárulta, miben reménykednek
Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter egy videóban arról beszélt, hogy sokan a 2026-os magyar választások után kormányváltásban bíznak. Ukrajnában azért imádkoznak, hogy az ukránbarát Tisza nyerje a választásokat – derült ki Kuleba szavaiból.
Kuleba, aki 2020 és 2024 között vezette Ukrajna külügyminisztériumát, azt mondta, hogy Ukrajnában és Európában egyaránt sokan abban reménykednek, hogy Orbán Viktor elveszíti a 2026-os parlamenti választásokat, és helyébe egy Ukrajna-barát pártkoalíció lép kormányra Magyarországon. A volt külügyminiszter rendkívül őszintén fogalmazott:
jelenleg mindenki azért imádkozik és gyújt gyertyákat a templomban, hogy a magyar miniszterelnök elveszítse a következő választásokat.
Kuleba hozzátette, hogy Európa jelenleg ennél többet nem tud tenni.
A videóban a volt miniszter a magyar vétó kérdéséről is beszélt. Elmondása szerint számos olyan uniós ország van, amely bizonyos uniós döntésekkel kapcsolatban ellenérzéseket táplál, azonban ezeket nyilvánosan nem vállalja fel. Ehelyett – Kuleba megfogalmazásában – bebújnak Orbán Viktor mögé, és hagyják, hogy a magyar miniszterelnök vállalja a politikai felelősséget.
Számukra politikailag kedvező, hogy minden támadás a magyar kormányfőre zúdul, miközben örülnek annak, hogy a vitatott döntések végül nem születnek meg
– fogalmazott Kuleba.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszel is azért reménykedik a Tisza Párt választási sikerében, mert akkor EU- és ukránbarát, háborúpárti kormány kerülne hatalomra, és Ukrajna uniós csatlakozása megvalósulhatna.
Borítókép: Orbán Viktor magyar kormányfő (Fotó: AFP)
