Kuleba elárulta, miben reménykednek

Kuleba, aki 2020 és 2024 között vezette Ukrajna külügyminisztériumát, azt mondta, hogy Ukrajnában és Európában egyaránt sokan abban reménykednek, hogy Orbán Viktor elveszíti a 2026-os parlamenti választásokat, és helyébe egy Ukrajna-barát pártkoalíció lép kormányra Magyarországon. A volt külügyminiszter rendkívül őszintén fogalmazott:

jelenleg mindenki azért imádkozik és gyújt gyertyákat a templomban, hogy a magyar miniszterelnök elveszítse a következő választásokat.

Kuleba hozzátette, hogy Európa jelenleg ennél többet nem tud tenni.

A videóban a volt miniszter a magyar vétó kérdéséről is beszélt. Elmondása szerint számos olyan uniós ország van, amely bizonyos uniós döntésekkel kapcsolatban ellenérzéseket táplál, azonban ezeket nyilvánosan nem vállalja fel. Ehelyett – Kuleba megfogalmazásában – bebújnak Orbán Viktor mögé, és hagyják, hogy a magyar miniszterelnök vállalja a politikai felelősséget.

Számukra politikailag kedvező, hogy minden támadás a magyar kormányfőre zúdul, miközben örülnek annak, hogy a vitatott döntések végül nem születnek meg

– fogalmazott Kuleba.