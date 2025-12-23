Rendkívüli

Január 1-jétől fontos változások lépnek életbe + videó

országgyűlési választásFideszUkrajnaKulebakormányváltás

Kuleba elárulta, miben reménykednek

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter egy videóban arról beszélt, hogy sokan a 2026-os magyar választások után kormányváltásban bíznak. Ukrajnában azért imádkoznak, hogy az ukránbarát Tisza nyerje a választásokat – derült ki Kuleba szavaiból.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 16:58
Orbán Viktor magyar kormányfő Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A volt ukrán külügyminiszter legújabb nyilatkozata ismét felhívja a figyelmet arra, hogy külföldről milyen nyílt elvárások fogalmazódnak meg a magyar belpolitika jövőjével kapcsolatban. Dmitro Kuleba egy videóban arról beszélt, hogy Ukrajnában és Európa számos országában sokan a 2026-os magyar országgyűlési választások után egy kormányváltást remélnek, amely egy Ukrajna-párti kabinetet juttatna hatalomra Magyarországon.

A volt ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba és Friedrich Merz német kancellár
A volt ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba és Friedrich Merz német kancellár
Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Kuleba, aki 2020 és 2024 között vezette Ukrajna külügyminisztériumát, azt mondta, hogy Ukrajnában és Európában egyaránt sokan abban reménykednek, hogy Orbán Viktor elveszíti a 2026-os parlamenti választásokat, és helyébe egy Ukrajna-barát pártkoalíció lép kormányra Magyarországon. A volt külügyminiszter rendkívül őszintén fogalmazott: 

jelenleg mindenki azért imádkozik és gyújt gyertyákat a templomban, hogy a magyar miniszterelnök elveszítse a következő választásokat.

Kuleba hozzátette, hogy Európa jelenleg ennél többet nem tud tenni. 

A videóban a volt miniszter a magyar vétó kérdéséről is beszélt. Elmondása szerint számos olyan uniós ország van, amely bizonyos uniós döntésekkel kapcsolatban ellenérzéseket táplál, azonban ezeket nyilvánosan nem vállalja fel. Ehelyett – Kuleba megfogalmazásában – bebújnak Orbán Viktor mögé, és hagyják, hogy a magyar miniszterelnök vállalja a politikai felelősséget.

Számukra politikailag kedvező, hogy minden támadás a magyar kormányfőre zúdul, miközben örülnek annak, hogy a vitatott döntések végül nem születnek meg

– fogalmazott Kuleba.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszel is azért reménykedik a Tisza Párt választási sikerében, mert akkor EU- és ukránbarát, háborúpárti kormány kerülne hatalomra, és Ukrajna uniós csatlakozása megvalósulhatna. 

Borítókép: Orbán Viktor magyar kormányfő (Fotó: AFP) 

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij kihúzza a gyufát, Putyin válasza borzasztó lesz

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu