Brüsszel a Tisza Párt győzelmében látja Ukrajna uniós csatlakozásának kulcsát + videó

„Miért reménykedik Brüsszel a Tisza Párt választási győzelmében? Mert akkor EU- és ukránbarát kormány kerülne hatalomra, és Ukrajna EU-csatlakozása megvalósulhatna. Nem mi mondjuk, hanem a Politico írta meg brüsszeli diplomatákra hivatkozva” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs.
A cikk szerint az EU-ban már kész a forgatókönyv, hogyan lehetne Ukrajnát felvenni az unióba, de ez most Magyarország vétóján akad el. Ahogy a Politico fogalmaz brüsszeli diplomata forrásra hivatkozva: »az ötlet az, hogy addig is minél többet meg lehessen tenni, amíg Magyarország még nem vétózhat. Aztán, amikor Magyarország már nem rendelkezik vétójoggal, minden mehet tovább késlekedés nélkül«
– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.