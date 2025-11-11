UkrajnaminiszterelnökMagyarországinterjú

Brüsszel a Tisza Párt győzelmében látja Ukrajna uniós csatlakozásának kulcsát + videó

„Brüsszel azért reménykedik a Tisza Párt választási sikerében, mert akkor EU- és ukránbarát kormány kerülne hatalomra, és Ukrajna csatlakozása megvalósulhatna” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A Politico szerint az uniós intézmények már dolgoznak azon a terven, miként lehetne kikerülni Magyarország vétójogát az ukrán tagság ügyében.

2025. 11. 11. 23:02
Zelenszkij kormányzására ráég a korrupció Fotó: Simon Wohlfahrt Forrás: AFP
„Miért reménykedik Brüsszel a Tisza Párt választási győzelmében? Mert akkor EU- és ukránbarát kormány kerülne hatalomra, és Ukrajna EU-csatlakozása megvalósulhatna. Nem mi mondjuk, hanem a Politico írta meg brüsszeli diplomatákra hivatkozva” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Facebook

A cikk szerint az EU-ban már kész a forgatókönyv, hogyan lehetne Ukrajnát felvenni az unióba, de ez most Magyarország vétóján akad el. Ahogy a Politico fogalmaz brüsszeli diplomata forrásra hivatkozva: »az ötlet az, hogy addig is minél többet meg lehessen tenni, amíg Magyarország még nem vétózhat. Aztán, amikor Magyarország már nem rendelkezik vétójoggal, minden mehet tovább késlekedés nélkül«

 – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

„A Politico szerint Brüsszel abban reménykedik, hogy a Brüsszel-barát jelölt sikeres lehet a 2026-os választáson, ugyanis Magyar Péter késlekedés nélkül hozzájárulna Ukrajna csatlakozásához” – magyarázta.

Mi is pontosan ettől tartunk – ez ugyanis tönkretenné a magyar gazdaságot, a magyar emberek pénzét megszorító intézkedéseken keresztül Kijevbe kellene küldeni, és Ukrajna felvételével rendkívül megnövekedne a közvetlen európai–orosz konfliktus veszélye is. Nem szabad hagynunk, hogy Brüsszel emberei elvegyék a magyarok jövőjét!

 – zárta.

Egy másik bejegyzésben ezt írta: 

„A politika az egy tapasztalati műfaj. Így tárgyalta meg Orbán Viktor Washingtonban az alacsony energiaárakat.”

Mutatjuk a miniszterelnök legújabb interjúját, amit Rónai Egon készített:

Borítókép: Zelenszkij kormányzására ráég a korrupció (Fotó: AFP)

