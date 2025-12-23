lázár jánoskormányépítési és közlekedési minisztériumdeák dánielorosz tibor

Egyszerre nézte a kormány a kistelepüléseken élők és a fuvarozók érdekeit

A szakmai szervezetek megértették és elfogadták Lázár János javaslatát.

Munkatársunktól
2025. 12. 23. 20:01
Arról állapodott meg az Építési és Közlekedési Minisztérium a teherautó-sofőrök nagyjából 70 százalékát, vagyis mintegy 8500 vállalkozást, 56 ezer járművet reprezentáló érdekképviseleti szervekkel, hogy a hazai fuvarozók versenyképességét szem előtt tartva folyamatos együttműködést valósít meg az ágazat képviselői és a szaktárca között. Közös célként tűzték ki azt, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a kétszer két sávos úthálózaton bonyolódjon le, mivel ez növeli a közlekedésbiztonságot, és a népességnek okozott tehertételt is lényegesen mérsékli.

A minisztérium az útdíjakat méltányosan emeli jövőre két részletben: január 1-jétől 4,3 százalékkal, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve. Ezért még december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor, és arról is megegyeztek, hogy

a térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják.

Ezenfelül újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében, továbbá közösen kezdeményezték a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

 

Nem várható áremelkedés emiatt

A kamionosok demonstrációját szervező Orosz Tibor azzal riogatott, hogy a megállapodás miatt annyira megnőnek a költségeik, hogy a kisebb vállalkozások lehúzhatják a rolót, illetve hogy a megnövekedett költségeket végső soron a fogyasztók fogják fizetni, például kétezer forint lesz a kenyér kilónkénti ára. A valóság ezzel szemben az, hogy ez az emelés a teljes termékárakra aligha gyakorol majd jelentős hatást:

egy ezerforintos árucikknél a szállítási költség 100-150 forint körül alakul, és ennek csupán töredéke, nagyjából 10-15 forint az útdíj. A tervezett módosítás ezt az összeget várhatóan mindössze 11–16,5 forintra növeli.

Emlékezetes, a megállapodással kapcsolatban Lázár János építési és közlekedési miniszter kiemelte, hárommillió ember nyugodt éjszakái múltak ezen – minden meghatározó érdekképviselettel megállapodtak, hogy az alacsonyabb rendű utak mentén élőknek ne kelljen többé kompromisszumot kötniük.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arról írt, hogy a kormány széles körű szakmai konszenzus alapján kötött megállapodást a fuvarozók képviselőivel, melyet

a nyolcból hét érdekképviseleti szervezet aláírt.

A mostani tüntetés szervezője szerint az a bajuk, hogy a főutakon közlekedő teherautósok 50 százalékos díjemelésre számíthatnak. Ezek azok az útvonalak, amelyek jellemzően a kisebb vidéki településeken haladnak keresztül.

A díjemelés célja nem a költségvetési bevétel növelése, hanem hogy a kamionokat inkább az autópályákra tereljék, ugyanis

az eddigi gyakorlat szerint a teherautók olcsóbban használták az alacsonyabb rendű utakat, ami súlyos terhelést jelentett a vidéki településeknek és veszélyt az ott élőkre nézve.

– Tehát a kormány és a szakmai szervezetek megállapodásának köszönhetően hárommillió ember élete lesz biztonságosabb, hiszen várhatóan kevesebb kamion lesz a fő- és mellékúthálózatokon. Míg hétfő délután a szokásosnál is nagyobb lett a dugó Budapesten, addig több ezer magyar település fellélegezhet. Ezt egyébként a fuvarozók túlnyomó többsége meg is értette, amit jól jelez, hogy a tüntetésen a fuvarozóknak csupán a 0,7 százaléka jelent meg – mutatott rá Deák Dániel, aki később hozzátette: fogadta a minisztérium a fővárosban tüntető kamionosokat.

A fuvarozók sikeresnek ítélték a tárgyalást, 

ezért arra szólítottak fel mindenkit, hogy kedden békésen menjenek haza.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

