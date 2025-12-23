Egyszerre nézte a kormány a kistelepüléseken élők és a fuvarozók érdekeit

Arról állapodott meg az Építési és Közlekedési Minisztérium a teherautó-sofőrök nagyjából 70 százalékát, vagyis mintegy 8500 vállalkozást, 56 ezer járművet reprezentáló érdekképviseleti szervekkel, hogy a hazai fuvarozók versenyképességét szem előtt tartva folyamatos együttműködést valósít meg az ágazat képviselői és a szaktárca között. Közös célként tűzték ki azt, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a kétszer két sávos úthálózaton bonyolódjon le, mivel ez növeli a közlekedésbiztonságot, és a népességnek okozott tehertételt is lényegesen mérsékli.

A minisztérium az útdíjakat méltányosan emeli jövőre két részletben: január 1-jétől 4,3 százalékkal, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve. Ezért még december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor, és arról is megegyeztek, hogy

a térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják.

Ezenfelül újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében, továbbá közösen kezdeményezték a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

Nem várható áremelkedés emiatt

A kamionosok demonstrációját szervező Orosz Tibor azzal riogatott, hogy a megállapodás miatt annyira megnőnek a költségeik, hogy a kisebb vállalkozások lehúzhatják a rolót, illetve hogy a megnövekedett költségeket végső soron a fogyasztók fogják fizetni, például kétezer forint lesz a kenyér kilónkénti ára. A valóság ezzel szemben az, hogy ez az emelés a teljes termékárakra aligha gyakorol majd jelentős hatást:

egy ezerforintos árucikknél a szállítási költség 100-150 forint körül alakul, és ennek csupán töredéke, nagyjából 10-15 forint az útdíj. A tervezett módosítás ezt az összeget várhatóan mindössze 11–16,5 forintra növeli.

Emlékezetes, a megállapodással kapcsolatban Lázár János építési és közlekedési miniszter kiemelte, hárommillió ember nyugodt éjszakái múltak ezen – minden meghatározó érdekképviselettel megállapodtak, hogy az alacsonyabb rendű utak mentén élőknek ne kelljen többé kompromisszumot kötniük.