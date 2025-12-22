kamionosBudapestforgalomautópályatüntetésdugó

Kamionos tüntetés bénítja a forgalmat: több kilométeres a dugó az M3-ason

Torlódnak a járművek az M3-as autópályán Budapest irányába, valamint az M0-s körgyűrűn az M3-as lehajtók előtt – közölte az Útinform.hu.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 22. 14:08
Kamionos tüntetés miatt három kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-s autóút csomópontjánál, a 15-ös és a 12-es kilométer között – tudatta az Útinform.hu hétfő délután.

Az M0-son is dugó van az M3-as autópályára való lehajtás előtt mindkét irányban.

A rendőrség honlapján azt közölte: 

bejelentett gyűlés miatt több helyen alakult ki forgalomlassulás Budapesten. Az M3-as autópályán a Szilas pihenőnél, illetve az M0-s körgyűrű felől az M3-as autópályára, Budapest irányába lekanyarodó szakaszon gyűlésre érkező tehergépjárművek miatt torlódnak a járművek.

A gyűlés résztvevői már elindultak a bejelentett útvonalon, így forgalomlassulásra lehet számítani az M3 bevezető–Róbert Károly körút–Árpád híd–Szentendrei út–Batthyány utca–M0-s autóút–Megyeri híd–M3-as autópálya–M3 bevezető útszakaszokon. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közlekedők megértését kérte, továbbá, hogy lehetőleg kerüljék el a jelzett útvonalat a gyűlés idejére – írták a Police.hu oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


