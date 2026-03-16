Deutsch Tamás: Sikeres a magyar modell az EU-ban

Ahogy a migráció ügyében, úgy a háború kérdésében is eszelős nyomás helyeződik Magyarországra Brüsszelből, hogy változtassunk a békepárti álláspontunkon, és szálljunk be a háborút támogató országok körébe, fegyverrel és pénzzel is.

2026. 03. 16. 21:00
Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Létezik sikeres modell az Európai Unióban, az pedig mind a migrációt, mind a népesedést, mind a gazdaságot tekintve a magyar modell – mondta a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Tiszacsegén hétfőn, sajtótájékoztatón.

Tiszacsege, 2026. március 16. Deutsch Tamás, fideszes-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője (b) Bodó Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje a kormánypártok országjárásának tiszacsegei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án. MTI/Derencsényi István
Deutsch Tamás a kormánypárti politikusok országjárásának hajdú-bihari állomásán úgy fogalmazott, hogy 2015-ben, amikor migránsok özönlötték el Európát, egyedül Magyarország tudott a józan eszére hallgatni, és népszavazással megerősítve úgy határozott, hogy betartva az európai szabályokat, „mi döntjük el, kivel akarunk együtt élni”.

 

A népesedési probléma kapcsán modellértékűnek nevezte a magyar családtámogatási rendszert, valamint a munkaalapú magyar gazdasági modellt, amelynek eredményeként 2010-hez képest megduplázódott Magyarország gazdasági teljesítménye.

 

Az ukrajnai háborúra kitérve Deutsch Tamás azt mondta, „nemet mondunk az ukrajnai háború támogatására, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem diplomáciai eszközzel nem vagyunk hajlandóak a háborút támogató európai országok sorába lépni, békepárti politikát képviselünk”. Hozzátette: ahogy a migráció ügyében, úgy a háború kérdésében is eszelős nyomás helyeződik Magyarországra Brüsszelből, hogy „változtassunk a békepárti álláspontunkon, és szálljunk be a háborút támogató országok körébe, fegyverrel és pénzzel is”.

Ez a nyomás Brüsszelből diplomáciai nyomásként, kötelezettségszegési eljárásokban testet öltő nyomásként, és a Magyarországnak jog szerint járó európai uniós források zárolásával ölt testet, ami nyílt politikai zsarolás 

–tette hozzá, megjegyezve, hogy „belül is egyre brutálisabb nyomásgyakorlással egészül ki a durva diplomáciai nyomás”. Közölte: a miniszterelnököt és családját megfenyegették, Kijev olajblokádot vezetett be, amivel az a szándéka, hogy beavatkozzon a magyar választási kampányba, hogy általa kedvezőnek gondolt politikai közhangulatot alakítson ki egy energiaválsággal, és az az ukrán érdekeket képviselő Tisza Párt politikai esélyeit javítsa.

A fideszes politikus a teljes lelepleződés napjának nevezte március 16-át, amikor a Tisza Párt március 15-i rendezvényére meghívott nyíltan magyarellenes európai parlamenti képviselő, Daniel Freund „kikotyogta”, hogy a „Tisza Párt valójában egy ukránbarát kormányt akar”: 

kifogástalan lelkesedéssel elmondta, hogy a Tisza Párt pénzzel, fegyverrel és politikai értelemben is támogatni fogja az ukrajnai háborúskodást, és Magyar Péter meg fogja hozni azt a döntést, ha döntési helyzetbe kerülne, hogy Magyarországot leválasztja az olcsó orosz kőolaj- és földgáz-energiaforrásokról, ezzel kivégzi a magyar családok számára nélkülözhetetlen rezsicsökkentést.

„A Tiszára szavazni képes, a Tisza támogatásán gondolkodó honfitársaimnak szólok” – mondta Deutsch Tamás, kijelentve: van 27 nap a választásokig, értsenek már szót: „az általuk kedvesnek gondolt párt olyan döntést akar hozni, amibe belegebed az összes magyar család”. Az ő pénzüket, a Tisza-szavazók pénzét is egy megszorítócsomag keretében el fogják venni, és ebből fogják Brüsszelen keresztül az ukrajnai háborúskodást finanszírozni, magyar katonákat küldenek Ukrajnába, és ha annak a brüsszeli is kijevi követelésnek eleget tenne a magyar kormány, hogy Magyarország nem szerez be a lehető legolcsóbb áron orosz energiaforrásokat, akkor kivégzik a rezsicsökkentést – állította.

A magyarok érdeke a békepárti politika – mondta a politikus, aki a kormánypártok jelöltjeinek támogatását szorgalmazta Tiszacsegén.

Bodó Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje a béke, a fejlődés és a közösségteremtés fontosságát hangoztatta.


Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője (b) a kormánypártok országjárásának tiszacsegei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án (Fotó: MTI/Derencsényi István)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
