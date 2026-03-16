Lázár János Kalocsán: Orbán Viktor bizonyított, hogy ő a legbiztosabb választás hazánk számára

Lázár János építési és közlekedési miniszter Kalocsán tartott fórumot a Lázárinfó országjáró sorozat részeként, ahol a választások tétjéről és több helyi ügyről is beszélt.

Lázár János folytatja az országjárását (Fotó: Dinya Magdolna/DM Békés Megyei Hírlap)

A rendezvényre Font Sándor országgyűlési képviselővel érkezett, akinek méltatta hosszú parlamenti munkáját és kitartását. A miniszter elmondta, hogy a közelgő választások tétje Magyarország biztonsága és stabilitása, ezért szerinte tapasztalt vezetésre van szükség az ország élén.

Beszédében kiemelte Orbán Viktor szerepét is, aki állítása szerint több válsághelyzetben – például járvány, árvíz vagy energiaválság idején – bizonyította vezetői képességeit.

Lázár három fontos eredményt emelt ki az elmúlt másfél évtizedből: a közbiztonság megerősítését, a munkahelyteremtést és a családalapú társadalom támogatását. Elmondta, hogy Bács-Kiskun vármegyében jelentősen csökkent a munkanélküliség, és tízezreknek sikerült munkát biztosítani.

A fórumon szóba került az orosz energia kérdése is, amelyről a miniszter azt mondta, a magyar gazdaság versenyképességéhez szükség van az olcsó energiaforrásokra. Példaként említette, hogy több ipari beruházás is azért érkezett Magyarországra, mert a vállalatok itt kedvezőbb feltételekkel tudnak működni.

A helyiek egyik legfontosabb kérdése az 51-es főút felújítása volt, amely régóta napirenden szerepel a térségben. Lázár János azt ígérte, hogy a következő ciklusban megvalósulhat a beruházás, amelyhez már megkezdődtek a szükséges kisajátítások. Emellett szó esett a kalocsai kórház fejlesztéséről is, amely új CT-berendezést kapott, és hamarosan energetikai korszerűsítésen esik át.

A fórum végén a miniszter a kormány gazdasági céljairól beszélt, köztük az egymillió forintos átlagbérről, az ezer eurós minimálbérről és az ötmillió munkahely eléréséről.

