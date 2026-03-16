Lázár János Kalocsán: Orbán Viktor bizonyított, hogy ő a legbiztosabb választás hazánk számára

Folytatódik az építési és közlekedési miniszter országjárása, most Bács-Kiskun vármegyébe érkezett, ahol több ígéretet is tett a helyieknek.

2026. 03. 16. 20:38
Lázár János építési és közlekedési miniszter Kalocsán tartott fórumot a Lázárinfó országjáró sorozat részeként, ahol a választások tétjéről és több helyi ügyről is beszélt.

Lázár János folytatja az országjárását (Fotó: Dinya Magdolna/DM Békés Megyei Hírlap)

A rendezvényre Font Sándor országgyűlési képviselővel érkezett, akinek méltatta hosszú parlamenti munkáját és kitartását. A miniszter elmondta, hogy a közelgő választások tétje Magyarország biztonsága és stabilitása, ezért szerinte tapasztalt vezetésre van szükség az ország élén.

Beszédében kiemelte Orbán Viktor szerepét is, aki állítása szerint több válsághelyzetben – például járvány, árvíz vagy energiaválság idején – bizonyította vezetői képességeit.

Lázár három fontos eredményt emelt ki az elmúlt másfél évtizedből: a közbiztonság megerősítését, a munkahelyteremtést és a családalapú társadalom támogatását. Elmondta, hogy Bács-Kiskun vármegyében jelentősen csökkent a munkanélküliség, és tízezreknek sikerült munkát biztosítani.

A fórumon szóba került az orosz energia kérdése is, amelyről a miniszter azt mondta, a magyar gazdaság versenyképességéhez szükség van az olcsó energiaforrásokra. Példaként említette, hogy több ipari beruházás is azért érkezett Magyarországra, mert a vállalatok itt kedvezőbb feltételekkel tudnak működni.

A helyiek egyik legfontosabb kérdése az 51-es főút felújítása volt, amely régóta napirenden szerepel a térségben. Lázár János azt ígérte, hogy a következő ciklusban megvalósulhat a beruházás, amelyhez már megkezdődtek a szükséges kisajátítások. Emellett szó esett a kalocsai kórház fejlesztéséről is, amely új CT-berendezést kapott, és hamarosan energetikai korszerűsítésen esik át.

A fórum végén a miniszter a kormány gazdasági céljairól beszélt, köztük az egymillió forintos átlagbérről, az ezer eurós minimálbérről és az ötmillió munkahely eléréséről. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu