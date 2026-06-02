Csaknem egy egész napon át kínozta az exét egy zalai férfi, mert a nő nélküle kezdett új életet

A rendőrségre hétfőn reggel érkezett bejelentés, hogy egy nőt bántalmaztak és fogva tartanak Zalaszántón. A rendőrök perceken belül kopogtattak a ház ajtaján, ahol megtalálták a zúzódásos sérülésekkel teli asszonyt, aki annyira félt, hogy a mentőket a rendőrautóba ülve várta meg.

Kiderült, hogy egy 40 éves férfi vasárnap este találkozóra hívta volt barátnőjét Nagykanizsán, hogy megbeszéljék a szakításukat. Számonkérte az új kapcsolata miatt, elvette a telefonját, többször megütötte, lefejelte, majd a haját tépve berángatta egy autóba, amit egy nő vezetett.