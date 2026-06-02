őrizetférfirendőrzalai férfi

Csaknem egy egész napon át kínozta az exét egy zalai férfi, mert a nő nélküle kezdett új életet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Segédje is volt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 02. 16:43
rendőrautó
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendőrségre hétfőn reggel érkezett bejelentés, hogy egy nőt bántalmaztak és fogva tartanak Zalaszántón. A rendőrök perceken belül kopogtattak a ház ajtaján, ahol megtalálták a zúzódásos sérülésekkel teli asszonyt, aki annyira félt, hogy a mentőket a rendőrautóba ülve várta meg.

Kiderült, hogy egy 40 éves férfi vasárnap este találkozóra hívta volt barátnőjét Nagykanizsán, hogy megbeszéljék a szakításukat. Számonkérte az új kapcsolata miatt, elvette a telefonját, többször megütötte, lefejelte, majd a haját tépve berángatta egy autóba, amit egy nő vezetett.

A nő és a férfi Zalaszántóra, a férfi házába vitte a bántalmazott nőt, ahonnan a tettestárs hazament. A férfi késsel fenyegetőzve tovább folytatta a nő sanyargatását, aki csak hétfő reggel titokban tudott üzenetet küldeni főnökének, hogy segítséget kérjen.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság nyomozói személyi szabadság megsértése és könnyű testi sértés miatt hallgatták ki a bántalmazót, akit őrizetbe vettek, és kezdeményezték a letartóztatását. Társát, az autót vezető nőt is kihallgatták, ő azonban szabadlábon védekezhet.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekarany

Új szakma van kibontakozóban

Bayer Zsolt avatarja

Minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha valójában műanyagról vagy rézről van szó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu