Lázár János: Nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt, egy Magyar Péterre nem bízhatjuk a jövőt!

Erről a helyről látszik csak igazán, hogy milyen sokan vagyunk. Mi vagyunk többen – fogalmazott Lázár János a március 15-i állami ünnepségen. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy többen vannak a falvakban, a városokban, a határon innen és túl.
Többen kell lennünk a szavazófülkékben is, mert minden többség annyit ér, amit a választáson megmutat magából
– tette hozzá.
Mint jelezte, egy éve járja az országot a Lázárinfókkal, és van egy kérdés, amit sehol sem lehet megkerülni: miért szavazzanak ismét Orbán Viktorra? A miniszter válasza:
Baj van a világban, ez a baj pedig közelít a határokhoz. Egy Magyar Péter most nem könnyítené a dolgunkat a világban, hanem megnehezítené.
Nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt. Magyar Péterre nem bízhatjuk rá a jövőnket
– tette hozzá.
Magyar Péter nem remény, hanem maga a kockázat
Egy Magyar Péterre nem bízhatjuk rá a jövőnket, nézzétek csak meg, Trumppal nem találja a hangot, Putyinnal nem keresi, csak Zelenszkijjel barátkozik. Magyar Péter nem remény, hanem kockázat, még a saját híveinek is.
Drága tévedés lenne, aminek évekig fizetnénk az árát. A magyarok embere Orbán Viktor, a biztos választás. Ő a világ egyik legjobb válságkezelője, vörösiszap-katasztrófa, járvány, devizahitel-kírizis, migránsválság, minden alkalommal megvédte a hazáját, mindenkit. A bajban minden magyar számíthat Orbán Viktorra – mondta, kiemelve, hogy Magyar Péter épp az ellentéte.
Tartsunk saját Lázárinfókat!
Mit csinál egy olajválság közepén? Ott árt, ahol tud, mert azt hiszi, minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tiszának. Nekünk Magyarország számít, nekünk az a fontos, hogy nőjön a magyarok bére, és ne a rezsije
– közölte Lázár János.
Az építési és közlekedési miniszter arra kért mindenkit, amikor hazamentek, tartsanak ők is Lázárinfókat, a szomszédokkal, barátokkal, rokonokkal.
– Legyen mindenkinek saját, maszek Lázárinfója, hiszen ti is tudjátok, milyen sok a kérdés és a bizonytalanság az emberekben. Nem kell félni a vitáktól, mert minden kérdésre vannak válaszaink – tette hozzá.
