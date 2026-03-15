Rendkívüli

Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Lázár János

Lázár János: Nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt, egy Magyar Péterre nem bízhatjuk a jövőt!

Az építési és közlekedési miniszter a Kossuth téren a Békemenet részvevői előtt kijelentette: – Mi vagyunk többen! Az erő velünk van!

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 14:05
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erről a helyről látszik csak igazán, hogy milyen sokan vagyunk. Mi vagyunk többen – fogalmazott Lázár János a március 15-i állami ünnepségen. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy többen vannak a falvakban, a városokban, a határon innen és túl.

Többen kell lennünk a szavazófülkékben is, mert minden többség annyit ér, amit a választáson megmutat magából

 – tette hozzá.

Mint jelezte, egy éve járja az országot a Lázárinfókkal, és van egy kérdés, amit sehol sem lehet megkerülni: miért szavazzanak ismét Orbán Viktorra? A miniszter válasza: 

Baj van a világban, ez a baj pedig közelít a határokhoz. Egy Magyar Péter most nem könnyítené a dolgunkat a világban, hanem megnehezítené.

Nehézsúlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt. Magyar Péterre nem bízhatjuk rá a jövőnket

 – tette hozzá.

 

Magyar Péter nem remény, hanem maga a kockázat

 

Egy Magyar Péterre nem bízhatjuk rá a jövőnket, nézzétek csak meg, Trumppal nem találja a hangot, Putyinnal nem keresi, csak Zelenszkijjel barátkozik. Magyar Péter nem remény, hanem kockázat, még a saját híveinek is. 

Drága tévedés lenne, aminek évekig fizetnénk az árát. A magyarok embere Orbán Viktor, a biztos választás. Ő a világ egyik legjobb válságkezelője, vörösiszap-katasztrófa, járvány, devizahitel-kírizis, migránsválság, minden alkalommal megvédte a hazáját, mindenkit. A bajban minden magyar számíthat Orbán Viktorra – mondta, kiemelve, hogy Magyar Péter épp az ellentéte.

 

Tartsunk saját Lázárinfókat!

 

Mit csinál egy olajválság közepén? Ott árt, ahol tud, mert azt hiszi, minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tiszának. Nekünk Magyarország számít, nekünk az a fontos, hogy nőjön a magyarok bére, és ne a rezsije

  – közölte Lázár János.

Az építési és közlekedési miniszter arra kért mindenkit, amikor hazamentek, tartsanak ők is Lázárinfókat, a szomszédokkal, barátokkal, rokonokkal. 

 – Legyen mindenkinek saját, maszek Lázárinfója, hiszen ti is tudjátok, milyen sok a kérdés és a bizonytalanság az emberekben. Nem kell félni a vitáktól, mert minden kérdésre vannak válaszaink  – tette hozzá.

 

Lázár János 12 pontja

Majd méltón 1848 emlékéhez, Lázár János 12 pontja következett:

1. Jólét és normalitás, az apa férfi, az anya adómentes.

2. Otthont a hazában, 3 százalékos lakáshitel, egymilliós támogatás a közszolgáknak.

3. Marad a rezsicsökkentés, kevesebb költség, több munkahely.

4. Mindenki dolgozzon, aki tud, ötmillió munkahelyet, egymilliós átlagbért, ezereurós minimálbért.

5. Tisztelet a nőknek, a feleségünkre hallgatunk és nem lehallgatjuk.

6. Hála az időseknek. Megvédjük a 13. havi nyugdíjat és megcsináljuk a 14. havit.

7. Magyarország a magyaroké, van kerítés, nincs migráns. 

8. A magyar melós munkáján ne a külföldi multi kaszáljon. 

9. Most a vidék jön, új esélyt és több pénzt minden vidéki fiatalnak. 

10. Zéró tolerancia a drogokkal szemben.

11. Unió Ukrajnával. Na ez biztos nem lesz!

12. Az elmúlt 16 évben több volt a jó, mint a rossz.

 

Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre és szavazz a a Fideszre

– hangsúlyozta, majd úgy folytatta, a nyugodt erőben nemcsak a nyugodt, hanem az erő is fontos. – Az erő velünk van – zárta beszédét Lázár János.

 

Ünnep a Kossuth téren

Lázár János az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mond beszédet. Az építési és közlekedési miniszter a központi ünnepség keretében, a Kossuth téren szólal fel Magyarország egyik legfontosabb nemzeti ünnepén, amely a nemzeti szuverenitásért, a polgári szabadságjogokért és a függetlenségért vívott küzdelmet jelképezi. 

 

Ma is aktuális az 1848–49-es forradalom és szabadságharc üzenete

Lázár János nemrégiben arról beszélt, a szívünk fölé tűzött kokárda most a „régi vágású” európai demokráciáért, a nemzeti önrendelkezésért, a józan ész hatalmáért és a teremtett világ tiszteletéért vívott küzdelmet is jelképezi.

A tárcavezető szerint az 184849-es események a jelenkor számára is aktuális üzenetet hordoznak, hiszen megint olyan időket élünk, amikor a múltbeli eseményeknek éppen a legdrámaibb, leginkább húsbavágó kérdésekre való válasza válik aktuálissá. 

Sorsunk legfontosabb ügyeiben, mint élet és halál, háború és béke kérdésében, ki hozhatja meg a végső döntést: mi, magyarok, vagy mások helyettünk, a hátunk mögött, illetve a fejünk felett?

– tette fel a kérdést, majd rámutatott: sajnos ismét van olyan hatalmi központ, melynek kedve támadt úgy viselkedni és diktálni a magyaroknak, ahogy annak idején a császári Bécs tette. Ma is vannak Bach-huszárok, akik adminisztratív és politikai, hatalmi eszközökkel követnek el zsarnokságot, csak most máshogy hívják őket – fogalmazott. Képesek egy egész országot, nemzetet perbe fogni és megfosztani a jussától, csak azért, hogy kikényszerítsék az általuk vallott új birodalmi politika érvényesítését – jegyezte meg.

A miniszter szerint ez a politika három szóban foglalható össze: migráció, gender és háború, cserébe a kormány válasza is három szó csupán: nem, nem és nem – Mi, magyarok a két világháború áldozatai és legnagyobb vesztesei vagyunk, ezért már nem hagyhatjuk, hogy a harmadik világháborúba belerángassanak bennünket, és nem vívhatunk háborút határainkon belül sem, pláne idegen érdekekért, távoli hatalmak megosztási kísérleteinek engedve – húzta alá Lázár János.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

Felhévizy Félix avatarja

Nem mindennapi dolog történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.