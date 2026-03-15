Egy helyen minden fontos és érdekes információ a március 15-i rendezvényekről

A Magyar Nemzeti Múzeum épületét március 14-én és 15-én este látványos fényfestés díszíti.

A Várkert Bazárban egész nap családi programok, este pedig különleges koncert várja az érdeklődőket: Szarka Gyula Kossuth-díjas zeneszerző Petőfi-versekre épülő műsora hangzik el.

Ingyen látogatható múzeumok

Az ingyenes programok március 15-én a múzeumokat is érintik. Budapesten díjmentesen látogatható többek között:

a Magyar Nemzeti Galéria,

a Magyar Nemzeti Múzeum,

a Szépművészeti Múzeum,

a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum,

a Terror Háza Múzeum,

a Petőfi Irodalmi Múzeum,

a Magyar Természettudományi Múzeum,

az Aquincumi Múzeum,

a Magyar Mezőgazdasági Múzeum.

Vidéken is számos intézmény várja ingyenesen a látogatókat, például a szentendrei skanzen, a Déri Múzeum Debrecenben, a RepTár Szolnokon vagy a Savaria Múzeum Szombathelyen.

Hogyan változik a forgalom a fővárosban?

A rendezvények miatt a főváros több pontján forgalomkorlátozások lépnek életbe.

Március 14-én éjféltől március 16-án hajnalig lezárják az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, valamint az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszon is korlátozások lesznek.

Március 15-én 8 és 17 óra között lezárják többek között az Alkotmány utcát, a Garibaldi utcát, az Akadémia utcát, a Szalay utcát, a Balassi Bálint utcát, a Széchenyi rakpartot és a Honvéd utcát.

Szintén nem lehet majd közlekedni a Podmaniczky utca egy szakaszán, valamint a Tűzoltó utca Ferenc körút és Angyal utca közötti részén sem. A nap folyamán lezárják a Szabadság hidat is, valamint több útszakaszt az Andrássy út és a Városliget környékén, köztük a Dózsa György utat, a Kodály köröndöt és a Hősök terét.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra is, hogy a rendezvények idején szakaszos lezárásokra és megállási tilalmakra is számítani kell.

Így változik a közlekedés

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korlátozások a közösségi közlekedést is érintik.

A rendezvények idején biztonsági okokból ideiglenesen lezárhatják többek között a Kossuth Lajos tér, a Deák Ferenc tér, az Arany János utca és a Nyugati pályaudvar metróállomást. Az 1-es metró több belvárosi megállóját is ideiglenesen lezárhatják a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hősök tere között.

Számos villamos- és autóbuszjárat rövidített vagy módosított útvonalon közlekedik majd. A 100E reptéri busz például a rendezvény idején csak a Kálvin térig jár, míg több villamos- és trolibuszjárat szintén terelve közlekedik.

A BKK arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a belvárost az ünnepi rendezvények idején.

Milyen idő lesz vasárnap?

Az ünnepi hétvégén kedvező időjárás várható. A meteorológiai előrejelzések szerint jellemzően napos idő lesz,

a hőmérséklet csúcsértéke pedig 15 és 20 fok között alakul.

Vasárnap az ország nagy részén napos idő lesz, csapadékra csak elszórtan lehet számítani. Hajnalban 0 és plusz 8 fok közötti hőmérséklet valószínű, délután pedig kellemes tavaszi idő várja az ünneplőket.

