Egy helyen minden fontos és érdekes információ a március 15-i rendezvényekről

Már március 14-től életbe léptek forgalmi korlátozások Budapesten, a legtöbb lezárás azonban március 15-re érvényes a nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt. Az ünnepnapon több nagyobb politikai rendezvényt és felvonulást is tartanak, miközben a főváros számos pontján családi és kulturális programokkal emlékeznek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire.
Menetek és ünnepi rendezvények
Március 15-én 11 órakor indul a Békemenet az Elvis Presley térről.
A résztvevők már 9 órától gyülekeznek a helyszínen, majd a menet a Szent István körút, a Nyugati tér és az Alkotmány utca érintésével halad a Kossuth tér felé.
A Kossuth téren 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés. A rendezvényen kulturális és zenei programok is várják az érdeklődőket: irodalmi és zenei produkciók hangzanak el, több ismert előadó közreműködésével. A program során Petőfi Sándor Csatadal című költeménye is elhangzik, valamint Tolcsvay László megzenésítésében a Nemzeti dal is felcsendül.
Az eseményen több közéleti szereplő is felszólal, így Lázár János építési és közlekedési miniszter és Szijjártó Péter külügyminiszter. Az ünnepi beszédet Orbán Viktor miniszterelnök tartja.
Délután a Tisza Párt rendezvénye miatt lesznek lezárások a Deák Ferenc tértől a Hősök teréig.
Családi programok és nyílt napok
A nemzeti ünnep alkalmából Budapesten számos kulturális intézmény és történelmi helyszín is különleges programokkal várja a látogatókat.
A Budavári Palotanegyedben egész napos, ingyenes programokkal készülnek. A látogatók néptáncos felvonulásokat, huszárbemutatót, katonai toborzót és tüzérségi bemutatót is láthatnak.
A Csikós udvarban hagyományőrző programok idézik fel az 1848-as eseményeket, a Lovardában pedig népzenei táncház és gyermekprogramok várják a családokat. A kézműves-foglalkozásokon lovacskabábok, csipeszhuszárok és nemzeti színű díszek készülnek.
A történelem iránt érdeklődők ingyenes budavári történelmi sétákon is részt vehetnek, ahol szakértők mutatják be az 1848–49-es események helyszíneit.
