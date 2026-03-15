Egy helyen minden fontos és érdekes információ a március 15-i rendezvényekről

Számos látványos eseménnyel és családi programmal készülnek a nemzeti ünnepre országszerte. Az ingyenes programok március 15-én Budapesten és vidéken is változatos élményeket kínálnak az ünnepi megemlékezésektől a múzeumlátogatásokig.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 5:51
Már március 14-től életbe léptek forgalmi korlátozások Budapesten, a legtöbb lezárás azonban március 15-re érvényes a nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt. Az ünnepnapon több nagyobb politikai rendezvényt és felvonulást is tartanak, miközben a főváros számos pontján családi és kulturális programokkal emlékeznek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire.

zászlófelvonás
Zászlófelvonás a Kossuth téren (Fotó: Polyák Attila)

 

Menetek és ünnepi rendezvények

Március 15-én 11 órakor indul a Békemenet az Elvis Presley térről. 

A résztvevők már 9 órától gyülekeznek a helyszínen, majd a menet a Szent István körút, a Nyugati tér és az Alkotmány utca érintésével halad a Kossuth tér felé.

A Kossuth téren 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés. A rendezvényen kulturális és zenei programok is várják az érdeklődőket: irodalmi és zenei produkciók hangzanak el, több ismert előadó közreműködésével. A program során Petőfi Sándor Csatadal című költeménye is elhangzik, valamint Tolcsvay László megzenésítésében a Nemzeti dal is felcsendül.

Az eseményen több közéleti szereplő is felszólal, így Lázár János építési és közlekedési miniszter és Szijjártó Péter külügyminiszter. Az ünnepi beszédet Orbán Viktor miniszterelnök tartja.

 

Békemenet
A Békemenet útvonala (Forrás: Facebook)

Délután a Tisza Párt rendezvénye miatt lesznek lezárások a Deák Ferenc tértől a Hősök teréig.

 

Családi programok és nyílt napok

A nemzeti ünnep alkalmából Budapesten számos kulturális intézmény és történelmi helyszín is különleges programokkal várja a látogatókat.

A Budavári Palotanegyedben egész napos, ingyenes programokkal készülnek. A látogatók néptáncos felvonulásokat, huszárbemutatót, katonai toborzót és tüzérségi bemutatót is láthatnak.

A Csikós udvarban hagyományőrző programok idézik fel az 1848-as eseményeket, a Lovardában pedig népzenei táncház és gyermekprogramok várják a családokat. A kézműves-foglalkozásokon lovacskabábok, csipeszhuszárok és nemzeti színű díszek készülnek.

A történelem iránt érdeklődők ingyenes budavári történelmi sétákon is részt vehetnek, ahol szakértők mutatják be az 1848–49-es események helyszíneit.

A Magyar Nemzeti Múzeum épületét március 14-én és 15-én este látványos fényfestés díszíti.

A Várkert Bazárban egész nap családi programok, este pedig különleges koncert várja az érdeklődőket: Szarka Gyula Kossuth-díjas zeneszerző Petőfi-versekre épülő műsora hangzik el.

 

Ingyen látogatható múzeumok

Az ingyenes programok március 15-én a múzeumokat is érintik. Budapesten díjmentesen látogatható többek között:

  • a Magyar Nemzeti Galéria,
  • a Magyar Nemzeti Múzeum,
  • a Szépművészeti Múzeum,
  • a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum,
  • a Terror Háza Múzeum,
  • a Petőfi Irodalmi Múzeum,
  • a Magyar Természettudományi Múzeum,
  • az Aquincumi Múzeum,
  • a Magyar Mezőgazdasági Múzeum.

Vidéken is számos intézmény várja ingyenesen a látogatókat, például a szentendrei skanzen, a Déri Múzeum Debrecenben, a RepTár Szolnokon vagy a Savaria Múzeum Szombathelyen.

 

Hogyan változik a forgalom a fővárosban?

A rendezvények miatt a főváros több pontján forgalomkorlátozások lépnek életbe.

Március 14-én éjféltől március 16-án hajnalig lezárják az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, valamint az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszon is korlátozások lesznek.

Március 15-én 8 és 17 óra között lezárják többek között az Alkotmány utcát, a Garibaldi utcát, az Akadémia utcát, a Szalay utcát, a Balassi Bálint utcát, a Széchenyi rakpartot és a Honvéd utcát.

Szintén nem lehet majd közlekedni a Podmaniczky utca egy szakaszán, valamint a Tűzoltó utca Ferenc körút és Angyal utca közötti részén sem. A nap folyamán lezárják a Szabadság hidat is, valamint több útszakaszt az Andrássy út és a Városliget környékén, köztük a Dózsa György utat, a Kodály köröndöt és a Hősök terét.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra is, hogy a rendezvények idején szakaszos lezárásokra és megállási tilalmakra is számítani kell.

 

Így változik a közlekedés

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a korlátozások a közösségi közlekedést is érintik.

A rendezvények idején biztonsági okokból ideiglenesen lezárhatják többek között a Kossuth Lajos tér, a Deák Ferenc tér, az Arany János utca és a Nyugati pályaudvar metróállomást. Az 1-es metró több belvárosi megállóját is ideiglenesen lezárhatják a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hősök tere között.

Számos villamos- és autóbuszjárat rövidített vagy módosított útvonalon közlekedik majd. A 100E reptéri busz például a rendezvény idején csak a Kálvin térig jár, míg több villamos- és trolibuszjárat szintén terelve közlekedik.

A BKK arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a belvárost az ünnepi rendezvények idején.

 

Milyen idő lesz vasárnap?

Az ünnepi hétvégén kedvező időjárás várható. A meteorológiai előrejelzések szerint jellemzően napos idő lesz,

a hőmérséklet csúcsértéke pedig 15 és 20 fok között alakul.

Vasárnap az ország nagy részén napos idő lesz, csapadékra csak elszórtan lehet számítani. Hajnalban 0 és plusz 8 fok közötti hőmérséklet valószínű, délután pedig kellemes tavaszi idő várja az ünneplőket.

Állami ünnepségek a Kossuth téren

  • A hivatalos ünnepségek már március 14-én megkezdődtek a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásával az Országház kupolacsarnokában.
  • Március 15-én reggel fél nyolckor a magyar zászló ünnepélyes felvonásával kezdődik a program a Kossuth Lajos téren, katonai tiszteletadás mellett.
  • A központi ünnepséghez kapcsolódva Békemenetet szerveznek, amely minden évben több százezer résztvevőt mozgat meg. A résztvevők 9 órától gyülekeznek az Elvis Presley téren, ahonnan 11 órakor indul a menet a Szent István körút, Nyugati tér, Alkotmány utca vonalán a Kossuth térre, ahol meghallgatják Orbán Viktor kormányfő beszédét.
  • A nap kiemelt eseménye 13 órakor a központi díszünnepség, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. A rendezvényen fellép a nyíregyházi Cantemus Kórus, valamint több ismert előadó is, köztük Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás.
  • Délután három és hat óra között a Nyitott Parlament program keretében bárki ingyenesen látogathatja az Országházat.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

