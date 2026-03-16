Szijjártó PéterKülügyi TanácsRadoslaw SikorskiBarátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter: A lengyel külügyminiszter sajnos hazudik

Radoslaw Sikorski a hétfői tanácsülést követően úgy nyilatkozott a lengyel sajtónak, hogy mára magyar kollégája is elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték most nem működőképes, javításra szorul. Szijjártó Péter erre reagálva leszögezte: „Sikorski kollégám sajnos hazudik. Akárcsak az ukrán kormány. Nem is csoda, mindketten magyarellenesek.”

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 16. 19:49
Radoslaw Sikorski hazudik arról, hogy mi hangzott el az európai uniós külügyi tanács ülésén Forrás: AFP
– A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski hazudik arról, hogy mi hangzott el az európai uniós külügyi tanács ülésén, de ez nem is csoda, ugyanis az ukrán kormányhoz hasonlóan ő is magyarellenes – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben a minisztérium közlése szerint.

Szijjártó Péter: A lengyel külügyminiszter sajnos hazudik
Szijjártó Péter: A lengyel külügyminiszter sajnos hazudik (Fotó: MTI)

Radoslaw Sikorski a hétfői tanácsülést követően úgy nyilatkozott a lengyel sajtónak, hogy mára magyar kollégája is elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték most nem működőképes, javításra szorul.

Aláhúzta, hogy Magyarország azzal vádolja Ukrajnát, hogy a kőolajvezetéket meg lehetne javítani, csakis politikai okokból nem történik meg ez olyan gyorsan, amennyire lehetséges lenne. 

Rámutatott, hogy még ha valóban politikai okok is állnának a háttérben, „Magyarországnak akkor is el kellene ismernie azt, hogy mivel a kőolajvezetéket Oroszország bombázhatja és megrongálhatja, ezért alternatív ellátási forrásokat kell keresni, amit Horvátország és az egész EU már hónapok, sőt évek óta kínál”.

Szijjártó Péter erre reagálva leszögezte: „Sikorski kollégám sajnos hazudik. Akárcsak az ukrán kormány. Nem is csoda, mindketten magyarellenesek.”

A Barátság vezeték teljesen működőképes, az olajszállítás Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indul újra. Ezt mondtam ma a külügyminiszterek tanácsülésén is

– tájékoztatott.

Borítókép: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter (Fotó: AFP)

add-square Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Szijjártó Péter: Megegyeztünk a szlovákokkal, minket nem lehet zsarolni! + videó

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu