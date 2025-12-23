Reagált a Mol a Nis-üzletre

Nem cáfolta a Mol a Világgazdaság értesülését, hogy a Szerb Kőolajipari Vállalat (Nis) eladásáról tárgyalt az orosz Gazprommal. Az olajipari társaság a lap megkeresésére azt közölte, megvizsgálnak minden lehetőséget, ami lehetővé teszi, hogy közösen erősítsék tovább a térség ellátásbiztonságát. A Molnál hangsúlyozták azt is, Szerbia fontos ország,

szerb partnereinkkel pedig kiváló az együttműködésünk.

A Reuters kedden idézte Alekszandar Vucsics szerb elnököt, aki bejelentette, megállapodás született arról, hogy gázzal látják el Oroszországból. „Az emberek nyugodtan alhatnak. Szerbiában lesz áram és elegendő gáz a közelgő téli szezonra” – fogalmazott a sajtótájékoztatón, majd hozzátette: „információink szerint a Gazprom képviselői többek között a magyar Mollal is tárgyalnak (a Nisről – itt írtunk róla), és semmi kifogásunk ez ellen. A magyarok a barátaink.” A szerb elnök mindezek mellett határidőt is szabott egy esetleges ügyletre: „lehető leghamarabb be kell fejeznünk, január 15-ig.”