Reagált a Mol a Nis-üzletre

Január 1-jétől fontos változások lépnek életbe + videó

Mindent megtesznek az ellátásbiztonság érdekében, a tárgyalást nem cáfolták.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 18:14
Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül teljes leállás előtt áll Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
Nem cáfolta a Mol a Világgazdaság értesülését, hogy a Szerb Kőolajipari Vállalat (Nis) eladásáról tárgyalt az orosz Gazprommal. Az olajipari társaság a lap megkeresésére azt közölte, megvizsgálnak minden lehetőséget, ami lehetővé teszi, hogy közösen erősítsék tovább a térség ellátásbiztonságát. A Molnál hangsúlyozták azt is, Szerbia fontos ország, 

szerb partnereinkkel pedig kiváló az együttműködésünk.

A Reuters kedden idézte Alekszandar Vucsics szerb elnököt, aki bejelentette, megállapodás született arról, hogy gázzal látják el Oroszországból. „Az emberek nyugodtan alhatnak. Szerbiában lesz áram és elegendő gáz a közelgő téli szezonra” – fogalmazott a sajtótájékoztatón, majd hozzátette: „információink szerint a Gazprom képviselői többek között a magyar Mollal is tárgyalnak (a Nisről – itt írtunk róla), és semmi kifogásunk ez ellen. A magyarok a barátaink.” A szerb elnök mindezek mellett határidőt is szabott egy esetleges ügyletre: „lehető leghamarabb be kell fejeznünk, január 15-ig.”

Belföldi híreink

Külföldi híreink

