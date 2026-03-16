Régi és új világhatalmak rajzolják át a térképeket

A hazai választások a kontinens jövője szempontjából is jelentősek − hangzott el azon a konferencián, amelyet a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet szervezett A tét: Magyarország szuverenitása címmel hétfőn Budapesten. A rendezvényen Bóka János európai ügyekért felelős miniszter hangsúlyozta: Európában ma mindenki úgy tudja, a magyarországi parlamenti választások nemcsak Magyarország, hanem a kontinens jövője szempontjából is jelentősek. Egy nemzeti, szuverén kormány ugyanis az Európai Unióban „anomália, hiba a mátrixban”, így a magyar választás tétje Európa számára óriási − jelezte.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszédet mond a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet A tét: Magyarország szuverenitása című konferenciáján Budapesten, a Márai Sándor Művelődési Házban 2026. március 16-án. (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Kiemelte: a mi szempontunkból a tét Magyarország szuverenitása, az Európai Unióban ugyanis alkotmányos államcsíny zajlik.

A tagállami szuverenitásra leselkedő veszélyek közül kettőt emelt ki: az uniós intézmények lopakodó hatáskörbővítését, illetve az alkotmányos értékek és intézmények kisajátítását. Magyarország kormánya az első veszély kapcsán 2025 novemberében elindította az unió hatásköreinek rendszerszintű átvilágítását, ennek a vizsgálatnak az eredményeit rövidesen közzéteszik − jelentette ki.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója köszöntőjében március 16. szimbolikus jelentőségéről beszélt, hangsúlyozva, hogy 1848-ban ezen a napon született döntés a Nemzetőrség felállításáról, valamint arról, hogy Magyarország nemzeti lobogója és nemzeti címere hogyan kerüljön használatba.

A háborúk korában élünk, szuverenitásunk most már létkérdés – emelte ki Horváth József, hozzátéve, hogy a hidegháború időszakában létrejött szervezetek − például az ENSZ és a NATO − strukturális válságba kerültek, miközben régi és új világhatalmak átrajzolják a térképeket és a befolyási övezeteket.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója beszédet mond a kutatóintézet A tét: Magyarország szuverenitása című konferenciáján Budapesten, a Márai Sándor Művelődési Házban 2026. március 16-án (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A magyarok jövője, biztonsága és államunk függetlensége a tét

– hívta fel a figyelmet Lánczi Tamás. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke úgy fogalmazott, „a két vesztésre álló szövetséges, Brüsszel és Kijev velünk akarja megfizettetni a négy éve tartó és értelmetlen háborúnak az összes kudarcát“.

Hozzátette, már a két fél is pontosan tudja, hogy nem nyerhetnek és mindent el fognak veszíteni, azonban mégis tovább csinálják és „a magyarok kárára akarnak időt nyerni, a saját végzetükkel szemben”.