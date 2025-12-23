Rendkívüli

Mol–Gazprom–Nis-ügylet: a szerb elnök január közepéig lezárná a tárgyalásokat

Az orosz energiaóriás, a Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mollal a Nis NIIS.BEL-ben, Szerbia egyetlen olajfinomítójában lévő többségi részesedésének esetleges eladásáról. Alekszandar Vucsics szerb elnök a tárgyalások mielőbbi lezárultában bízik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 16:46
Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül teljes leállás előtt áll Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
„A magyarok a barátaink, január 15-ig ezt be kell fejeznünk” – mondta Alekszandar Vucsics szerb elnök kedden, a Reuters szerint a Mol Gazprommal folytatott , a Nis eladásáról folytatott tárgyalása kapcsán.

Vucsics szerb elnök szerint a javaslat nem csupán a Nyugat-Balkán, hanem egész Európa jövőjéről szól
„A magyarok a barátaink, január 15-ig ezt be kell fejeznünk" – mondta Alekszandar Vucsics  szerb elnök a Nis tulajdonrészének eladása kapcsán
Fotó: AFP

A Gazprom 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a Nisben, míg szankcionált olajipari leányvállalata, a Gazprom Neft (SIBN.MM) 44,9 százalékkal. A szerb kormány 29,9 százalékot birtokol, a fennmaradó rész pedig kisrészvényesek és alkalmazottak tulajdonában van. 

„Információink szerint a Gazprom képviselői többek között a magyar Mollal is tárgyalnak, és semmi kifogásunk ez ellen. A magyarok a barátaink” – mondta Vucsics kedden újságíróknak. A január közepi dátum pedig azért fontos, mert ahogyan a szerb elnök fogalmazott, nem tudunk behozni napi 6000 tonnát, amennyire szükségünk van. Büszke vagyok Szerbiára és a polgárokra, ez már a 75. nap, hogy egy csepp olajat sem kaptunk, és senki sem jár kannákkal. Ennyire felelősségteljesen viselkedtünk.

A Világgazdaság kereste a Molt hogy erősítsék meg a tárgyalás tényét, ám a nemzeti olajtársaság eddig még nem reagált. Az előzmények és az eladás miértje a Világgazdaság oldalán olvasható.

