fővárosi közgyűléstisza pártmkkpkutyapártMagyar Péter

A fővárosi tiszások rátámadtak a Kutyapártra

A Fővárosi Közgyűlés ülésein még együtt szavaztak, parancsra azonban a kutyapárti képviselőkre támadtak a tiszások.

Gábor Márton
2026. 03. 16. 19:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fővárosi Közgyűlés tiszás frakciójának egyik tagja, Barna Judit „Juju” is beszállt a kampányba, korábbi fővárosi szövetségesük, a Kutyapárt gyalázásával. A Tisza képviselője szerint, mivel a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) nem lép vissza a választáson, jelöltjei ezért automatikusan kormánypárti ügynökökké váltak. 

Forrás: Facebook

Kiemelte, ezek az emberek, élükön Baranyi Krisztinával, nem akarnak változást.

Sem kormányváltást. Ez a nő a Fővárosi Közgyűlésben minden erejével ellenünk dolgozott.

Ezt követően pedig kijelentette, hogy reményei szerint 2029-ben Baranyi Krisztina elveszti az önkormányzati választásokat, és egy tiszás politikus kerül majd Ferencváros élére. A kirohanását a képviselő azt követően tette, hogy a Kutyapárt pártigazgatója arról beszélt, szorosabb együttműködésre van szükség az önkormányzatokkal, illetve azok vezetőivel. 

Mint ismert, Barna Judit a tiszás képviselők között sem számít kifejezetten éles késnek. A politikus legtöbbször a hírekbe nem a javaslataival és a hozzáértésével, hanem a dilettantizmusával és a botrányos kijelentéseivel kerül. A képviselő asszony volt az, aki támadta Magyar Pétert, majd pedig, miután a Tisza Párt jelöltjévé, később önkormányzati képviselőjévé vált, 2024 tavaszán Barna Judit egy kommentben arról írt, hogy szerinte micsoda alávaló színjáték, amit Magyar Péter művel, valamint közölte, hogy Magyar verbális abúzust követett el, ami szerinte gyomorforgató.

Valaki elhitte neki, hogy ő a hazát akarja megmenteni?

– tette fel a kérdést Barna Judit.

A Magyar Hang kiderítette azonban, hogy a fent említetten túl Barna Judit egyéb dolgokat is írt Magyar Péterről. Szerinte például

bármi is derül ki erről a baromról, a rajongók tábora nem fog apadni.

De írt olyat is, hogy szerinte „aki egy szemmel láthatóan nárcisztikus idiótát a feleségével szemben véd, ott meg kell szólalni”.

Szintén Barna Judit tiszás képviselő volt az, aki kijelentette, a borsodi tanárok túl buták ahhoz, hogy véleményük legyen a Tisza Párt szja-emeléséről.

A Tisza Párt képviselője volt az is, aki a Fővárosi Közgyűlés vitáján álproblémának nevezte a migrációt.

Ha már itt nem létező migránsokkal riogat

– válaszolta a Fidesz–KDNP frakcióvezetőjének Barna Judit, amire a politikus keményen replikázott, kifejtve, hogy a döbbenetes kijelentés ellentétes a mindennapi tapasztalatokkal, és azokról a sajtóhírekről sem vesz tudomást, amelyek európai biztonsági problémákra hívják fel a figyelmet.

A demokratikus intézkedések sem tetszenek a Tisza Párt politikusának. A lakók döntésének megfelelően január óta tilos a rövid távú lakáskiadás a VI. kerületben. A kocsmalobbit támogató Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője szerint ugyanakkor a döntés a XX. század legsötétebb időit idézi vissza.

Azzal semennyire nem tudok azonosulni, hogy egy önkormányzati szavazás alapján – ami semmilyen szempontból nem felel meg egy referendumnak, és a leadott szavazatok mennyisége alapján sem érvényes, sem eredményes nem lett volna – tiltó döntést hozzanak

 – jelentette ki közösségimédia-oldalán a Tisza Párt képviselője, Barna Judit. A korábban a kocsmalobbival kapcsolatba hozott tiszás képviselő szerint ugyanis a terézvárosiak döntése, és az annak nyomán januártól hatályba lépő rendelet nonszensz, és kommunista időket idéz. 

A képviselő emellett támogatta Vitézy Dávid decemberi javaslatát, miszerint nem kerületi, hanem fővárosi szinten kellene szabályozni a rövid távú lakáskiadást. 

Vitán felül áll, hogy az airbnb-ket szabályozni kell, hogy egyeztetni kell a szereplőknek egymással, hogy kell egy jól átgondolt, szigorú stratégia, mert jelenleg valóban káosz van és sokaknak bosszúság. De nem a teljes tiltás a megoldás, pláne nem így, hogy nincs mögötte helyi szinten valós társadalmi többség

– jelentette ki a politikus, aki ezzel a kijelentésével ismét egyértelműen a kocsmalobbi mellé állt, amelynek célja, hogy a VI. kerületi emberek döntése nyomán meghozott tiltást sikeresen megfúrja. 

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
