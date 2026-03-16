A fővárosi tiszások rátámadtak a Kutyapártra

A Fővárosi Közgyűlés tiszás frakciójának egyik tagja, Barna Judit „Juju” is beszállt a kampányba, korábbi fővárosi szövetségesük, a Kutyapárt gyalázásával. A Tisza képviselője szerint, mivel a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) nem lép vissza a választáson, jelöltjei ezért automatikusan kormánypárti ügynökökké váltak.

Kiemelte, ezek az emberek, élükön Baranyi Krisztinával, nem akarnak változást.

Sem kormányváltást. Ez a nő a Fővárosi Közgyűlésben minden erejével ellenünk dolgozott.

Ezt követően pedig kijelentette, hogy reményei szerint 2029-ben Baranyi Krisztina elveszti az önkormányzati választásokat, és egy tiszás politikus kerül majd Ferencváros élére. A kirohanását a képviselő azt követően tette, hogy a Kutyapárt pártigazgatója arról beszélt, szorosabb együttműködésre van szükség az önkormányzatokkal, illetve azok vezetőivel.

Mint ismert, Barna Judit a tiszás képviselők között sem számít kifejezetten éles késnek. A politikus legtöbbször a hírekbe nem a javaslataival és a hozzáértésével, hanem a dilettantizmusával és a botrányos kijelentéseivel kerül. A képviselő asszony volt az, aki támadta Magyar Pétert, majd pedig, miután a Tisza Párt jelöltjévé, később önkormányzati képviselőjévé vált, 2024 tavaszán Barna Judit egy kommentben arról írt, hogy szerinte micsoda alávaló színjáték, amit Magyar Péter művel, valamint közölte, hogy Magyar verbális abúzust követett el, ami szerinte gyomorforgató.

Valaki elhitte neki, hogy ő a hazát akarja megmenteni?

– tette fel a kérdést Barna Judit.

A Magyar Hang kiderítette azonban, hogy a fent említetten túl Barna Judit egyéb dolgokat is írt Magyar Péterről. Szerinte például

bármi is derül ki erről a baromról, a rajongók tábora nem fog apadni.

De írt olyat is, hogy szerinte „aki egy szemmel láthatóan nárcisztikus idiótát a feleségével szemben véd, ott meg kell szólalni”.