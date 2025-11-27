Fővárosi KözgyűlésSzentkirályi AlexandraBarna JuditTisza Pártmigrációs paktummigráns

Nem léteznek migránsok a Tisza képviselője szerint + videó

Nem létező migránsokkal való riogatásról beszélt a Fővárosi Közgyűlés szerdai vitáján Magyar Péter pártjának képviselője. Szentkirályi Alexandra megkérdezte Barna Judittól: ezt mondaná annak a 18 éves olasz menyasszonynak is, akit a héten megerőszakolt három marokkói migráns Rómában?

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 9:37
A Tisza képviselője, Barna Judit szerint nem léteznek migránsok – mutatott rá új bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Budapest, 2025. november 26. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlés ülésén 

Mint megírtuk, a Fővárosi Közgyűlés szerdai vitáján Barna Judit, a Tisza Párt képviselője álproblémának nevezte a migrációt.

Ha már itt nem létező migránsokkal riogat

– válaszolta a Fidesz–KDNP frakcióvezetőjének Barna Judit, amire a politikus keményen replikázott, kifejtve, hogy a döbbenetes kijelentés ellentétes a mindennapi tapasztalatokkal, és azokról a sajtóhírekről sem vesz tudomást, amelyek európai biztonsági problémákra hívják fel a figyelmet.

– Ezt mondaná annak a 18 éves olasz menyasszonynak is, akit a héten megerőszakolt három marokkói migráns Rómában? Vagy a vőlegényének, akit kényszerítettek, hogy végignézze? Vagy az óriási betonkockáknak, melyek a német karácsonyi vásárokat őrzik? – sorolta Szentkirályi.

A Tisza előterjesztése a nők biztonságos közlekedéséről szólt. Hát az ott kezdődik, hogy migránsmentes ország maradunk, ha Brüsszel fejre áll, akkor is. Amíg mi kormányzunk, ez így is lesz

– jelentette ki a frakcióvezető. Hozzátette, hogy a Tisza Párt támogatná a bevándorlást ösztönző uniós szabályozásokat.

– Ha a Tisza Párton múlna, ezek a migránsok bejönnének Magyarországra is, vége lenne a biztonságnak, nem közlekedhetnénk szabadon, anélkül, hogy azon kellene aggódnunk, megtámadnak-e. Brüsszelben ugyanis arra voksoltak, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum. Támogatták azt a javaslatot is, hogy az EU tízmilliárd forinttal nagyobb összeget fordítson az unióba érkezett migránsok közvetlen ellátására – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra. Szerinte a magyar nők és családok nem támogatják az ilyen jellegű uniós terveket.

Ezt kínálják ők. Mi, biztonságosan közlekedni vágyó nők és lányaikat féltő anyák, ebből nem kérünk

– szögezte le a frakcióvezető.

Borítókép: Barna Judit, a Tisza Párt képviselője


