Álproblémának nevezte a migrációt a Tisza Párt képviselője

– Ha már itt nem létező migránsokkal riogat – válaszolta a Fővárosi Közgyűlés ülésének vitáján Szentkirályi Alexandra frakcióvezetőnek Barna Judit, a Tisza Párt képviselője a fideszes politikus egyik kijelentése kapcsán.
A képviselő mondataira válaszolva Szentkirályi kijelentette,
mindent elmond önökről, hogy Barna Judit azt mondta, »nem létező migránsok«. Ezt Olaszországban a 18 éves megerőszakolt lánynak meg az erőszakot végignéző vőlegényének is szívesen mondja? Ezek a migránsok nem léteznek? Itthon valóban nincsenek migránsok, de ha önökön múlna, akkor ezek a migránsok bejönnének Magyarországra.
A frakcióvezető ezt követően azzal szembesítette Barna Juditot, hogy a Tisza Párt is támogatta a migrációs paktum gyorsított életbe léptetését ösztönző uniós javaslatot.
Mint ismert, a Tisza Párt politikusai és szakértői az utóbbi másfél évben számtalanszor hitet tettek a migráció mellett. Ennek a legutóbbi példája volt, hogy Bódis Kriszta, a Tisza Párt politikusa álproblémának titulálta a migrációt.
Bódis Kriszta véletlenül elmondta az igazságot! A Tisza Párt szerint a bevándorlás nem lényeges
– reagált akkor Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Továbbá megjegyezte, hogy Bódis Kriszta véletlenül a főnökéről is elmondta az igazat:
Magyar Péter szerint a bevándorlás gumicsont.
A közelmúltban bejárta a sajtót egy felvétel, amelyen a Tisza nyugdíjszakértője, Simonovits András arról beszélt, hogy a nyugdíjasok támogatása helyett bevándorlókra van szükség.
Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, szembe kell nézni, és nem lehet ötvenmilliárd forintot az emberek hülyítésére fordítani
– jelentette ki Simonovits.
Ezzel a Tisza Párt szakértője egyértelműsítette, hogy a baloldali párt inkább a bevándorlás támogatására költené el azt a pénzt, amelyet a jelenlegi kormány a nyugdíjasok támogatására fordít.
Magyar Péterék elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot
Egy másik tiszás tanácsadó, Bod Péter Ákos is kiállt a migráció mellett, amikor arról beszélt, hogy el kell fogadni Brüsszel migrációs politikáját: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat. Bod Péter Ákos egyértelműen kijelentette, hogy az új kormány nem tehet mást.
Mivel az Orbán-kormány ezt biztosan nem fogja megtenni, a Tisza-tanácsadó nyilvánvalóan az általa remélt Tisza-kormányra gondolt.
Magyar Péter embere egy podcastben értekezett arról, hogy szerinte kizárólag a presztízsveszteség kockázata miatt nem megy bele a migrációs szabályok megváltoztatásába a magyar kormány, ami miatt napi egymillió euró büntetéssel sújtja az Európai Bíróság hazánkat.
A Tisza szakértője kifejtette, hogy „az új kormánynak” biztosan meg kell változtatnia ezt az álláspontot. Vagyis a Tiszának bele kell mennie a Brüsszel által erőltetett migrációs politikába, a migránsok beengedésébe és szétosztásába.
