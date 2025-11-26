Elszabadultak az indulatok a Fővárosi Közgyűlésben, egy gázóra is előkerült

– Dániel, azért, mert ilyen aranyos volt, fogadja el tőlem ezt a gázórát – mondta Radics Béla kormánypárti képviselő a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén a tiszás Molnár Dánielnek, majd elővett egy gázórát az asztal alól.

Radics Béla a felszólalásában kijelentette:

Legyen valami fogalmuk arról, mit is jelent pontosan, amikor valakinek azt kell figyelni, hogy mennyit fogyaszt. Ezt meg kell köszönni. Ez intő jel legyen arra vonatkozóan, hogy ne szüntessük meg a rezsicsökkentést. Ne verjük át a magyarokat azzal, amikor önök mindenféle mismásolós választ adnak a rezsicsökkentés ügyében.

Felszólalása után Radics Béla odavitte a Tisza-frakcióhoz a gázórát. Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője bocsánatkérésre szólította fel Radics Bélát, és kérte, hogy őrizzék meg a közgyűlés méltóságát. Ezt követően a kormánypárti politikusok Molnár Dániel képviselőt többször is dr. Dánielnek titulálták.

Fotó: Hatlaczki Balazs

Molnár Dániel érdemi hozzászólásokat nem tett a vita során, de a felszólalásában azt állította Szentkirályi Alexandráról, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetőjéről, hogy