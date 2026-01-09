Így még soha nem láthatta Bartók és Donizetti remekeit

Kiváló, nemzetközileg elismert magyar és külföldi szólisták kivételesen inspiráló akusztikai környezetben: ezt kínálja a Magyar Állami Operaház koncertszerű produkcióit összegyűjtő új koncepciója. Az OPERA IC audiofil sorozata – nevében az angol iron curtain (vasfüggöny) rövidítésére, illetve a legmagasabb minőségű zenehallgatói igényekre utalva – olyan népszerű operákat mutat be, amelyek az adott évadban más körülmények közt nem hallhatók. A zenei élményt – az elsőrangú előadók produkcióján túl – a leeresztett vasfüggöny fokozza, amely hangvetőként segíti az előszínpadon fellépő, színészi eszköztárukkal is élő énekeseket.

Donizetti Don Pasquale című vígoperáját január 29-én láthatja a közönség. Forrás: Opera.hu

A sorozat 2026-os nyitányaként az Opera két kiváló kamaraénekese, Cser Krisztián és Schöck Atala tolmácsolásában hallgatható meg Bartók A kékszakállú herceg vára című operája a magyar kultúra napján, január 22-én. Schöck Atala először énekli Juditot az Operaház színpadán, amiben 2017-ben a palermói Teatro Massimóban debütált. A szerepet azóta többek közt Bolognában, a Török–Magyar kulturális évadban Ankarában és Isztambulban, valamint a tavaly 150 éves Zeneakadémia jubileumi hangversenyén is megformálta. Cser Krisztián tíz év után lép újra az Operaház színpadára Kékszakállúként, amely szerepet legutóbb tavaly nyáron a londoni Royal Albert Hallban énekelte, és amivel az elmúlt másfél évtizedben több mint egy tucat helyszínen, többek közt a New York-i Carnegie Hall és a hamburgi Elbphilharmonie színpadán is vendégszerepelt. A Magyar Állami Operaház Zenekarát a koncerten a darab ugyancsak elismert szakértője, Hamar Zsolt vezényli. A Morvai Filharmonikus Zenekar vezető karmestere a tavaly nyári nagy sikerű Figaro lakodalma-sorozat után tér vissza az Operaházba, ahol korábban 1999-ben dirigálta Bartók operáját.

Egy héttel később, január 29-én hasonló körülmények között Donizetti Don Pasquale című vígoperája szerepel a műsoron, amely tavaly nyáron Káel Csaba színpadi változatában ment telt házak előtt nagy sikerrel. A házasodni kívánó bohókás öregúr szerepében Omar Montanari kiváló olasz bariton mutatkozik be Budapesten, aki csaknem két évtizede számít meghatározó előadónak Európa-szerte Mozart, Donizetti és Rossini vígoperáiban. Partnerei a produkcióban a nyári előadás nagyszerű művészei: Haja Zsolt (Malatesta), a 2024/25-ös évad kamaraművésze címmel kitüntetett Horváth István (Ernesto), a sokoldalúságáról ismert Szemere Zita (Norina) és a karakterszerepekben is kitűnő Erdős Attila (Carlotto) lesznek. A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát a Dalszínház fiatal karmester-generációjának kiemelkedő alakja, Török Levente vezényli.