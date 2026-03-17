Nem kis célt tűzött ki maga elé a nagy múltú magyar zenekar, ezekkel az újításokkal készülnek

– A zenekar új vezetőjeként milyen tervekkel, célokkal indul neki az elkövetkező időszaknak?

Johan János, a Magyar Nemzeti Cigányzenekar vezetője. Fotó: Ladóczki Balázs

– Gőzerővel készülünk 21 fős zenekarunkkal – köztük két alapítótaggal, Bóni Zsolt nagybőgőssel és Vadász Károly Liszt Ferenc-díjas cimbalomművésszel – az április 1-jei „újból” bemutatkozó nagykoncertünkre, amelyet a Hagyományok Házában rendezünk meg. Nem volt egyszerű az újraindulás, ugyanis majdnem egy évig tartott a zenekar jogi helyzetének tisztázása, mára szerencsére minden rendeződött. A célom az, hogy ezt a nagy múltú zenekart ismét a színpadra tudjam vinni, s hogy a magyar népdalt, a magyar cigányzenét minél szélesebb körben tudjuk népszerűsíteni. Nem lesz könnyű munka, de hiszem, hogy van jövője ennek a műfajnak.

Új korszak a Magyar Nemzeti Cigányzenekar életében

– Mindig érdekes és gyakran vitákat szülő kérdés, hogy hogyan lehet jó ízléssel, jó arányérzékkel találkoztatni a tradíciókat a modern, mai szemlélettel. Ön szerint mi ennek a módja?

– Egyrészről a régi tagok közül már alig élnek, aki él, az pedig már nem aktív. Így a jelenlegi felállásba olyan fiatal prímásokat, szólistákat vontam be, akikkel új lendületet fog kapni a zenekar. Ők

mind aktív muzsikusok, akik bizonyítani szeretnének, megmutatni, hogy helyük van a magyar zenei életben.

Ami a tradíciókat illeti, a cigányzene több mint kétszáz éves múltra tekint vissza, ezt a gyönyörű örökséget ápolni kell. A frissesség a színpadi kreativitásban fog megmutatkozni, szeretnénk bevonni lehetőség szerint énekeseket és táncos produkciókat is. Emellett újítás lesz az is, hogy egyszerre két klarinétos lép majd színpadra mint szólista, cimbalmosból pedig nem kettő, hanem egy lesz, Vadász Károly személyében.

Azt tapasztalom, hogy a mai cigányzenekarok nem nagyon játsszák azokat a műveket, amelyeket kifejezetten erre a formációra hangszereltek, hanem elmennek a klasszikus zene irányába.

Van olyan cigányzenekari formáció, amelyik nem játszik csárdást vagy népdalt. Úgy gondolom, hogy a mi felelősségünk ezt továbbvinni, tovább ápolni. Gondolok itt a verbunkos zenére, a nagy zeneszerzők, Radics Béla, Farkas Gyula műveire, illetve most már ide lehet sorolni Berki László hangszereléseit is. A jövőben erre szeretnék nagy hangsúlyt fektetni.