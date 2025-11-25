A cigányzene tüzes ritmusai, a csárdás és a keringő elvarázsolják a közönséget

Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

A cigánybáró

Bozsik Yvette rendezésében új életre kelt a Budapesti Operettszínházban ifj. Johann Strauss halhatatlan nagyoperettje, A cigánybáró. A Jókai 200 emlékévhez méltó, látványos és szívet melengető produkció egyszerre tiszteleg a múlt gazdagsága előtt és mutatja meg a színház jelenkori művészi erejét. Az izgalmas, kincsekkel és kalandokkal teli történetet a szenvedélyes cigányzene, a tüzes csárdás és az andalító keringő dallamai fonják egységbe. A cigánybáró premierjét hármas szereposztásban láthatta a közönség a hétvégén.

Bényei Adrienn
2025. 11. 25. 5:47
Kiss Diána és Sándor Péter a darab pénteki premierjén. Fotó: Janus Erika
A cigánybáró című darab 1885-ben, a Theater an der Wienben aratott először sikert, amikor a zeneszerző Ignaz Schnitzer librettójára komponálta meg nagyszabású operettjét Jókai Mór Szaffi című elbeszélése nyomán. A valcerkirály az ősbemutató időpontjában már maga mögött tudta A denevér óriási sikerét, Magyarországon pedig Jókai is élő legendává vált. Szerencsés volt tehát kettejük korábbi találkozása, amikor Jókai a komponista figyelmébe ajánlotta Szaffi című művét. Az operett azóta is töretlen népszerűségnek örvend, hiszen egyszerre ígér felejthetetlen szórakozást és gazdag zenei élményt.

cigánybáró
A  cigánybáró nagyoperettben a  koreográfia és a színészi játék egymást erősíti (Fotó: Janus Erika)

A cigánybáró világa

Már a darab első perceiben éreztük, hogy valami csodát látunk ezen az estén. A Rubányi Vilmos- és Vágó Nelly-díjas Túri Erzsébet díszletei gazdag, festői világot idéznek meg: a természet elemei, a tábori élet és a főúri enteriőrök egyaránt művészi egységet alkotnak. A Ferenczy Noémi-díjas Berzsenyi Kriszta jelmezei színpompásak, mégis ízlésesek, amelyek egyszerre szolgálják a korhűséget és a mesélő teatralitást. Dreiszker József világítása és Somfai Péter vizuális megoldásai atmoszférateremtő erejűek, amelyben megelevenedik a természet tisztelete és a Jókai által is megidézett misztikum. Pfeiffer Gyula karmester finom és lendületes irányítása alatt az ismert Strauss-melódiák különös tisztasággal szólalnak meg. 

A cigányzene tüzes ritmusai, a csárdás elevensége és a keringők lebegése most is épp úgy varázsolták el a közönséget, ahogyan 1885 óta generációk rajongtak értük.

 

Az előadás különleges színházi látványvilággal, Bozsik Yvette Kossuth-díjas alkotó rendezésében valósul meg, amelyben a koreográfia és a színészi játék egymást erősíti. Látható, hogy a szereplők valódi közösségé formálódtak: az előadók egymásra figyelése, a ritmusok és mozdulatok finom összhangja is erről árulkodik. 

Bozsik Yvette igazán mélyére ásott a színpadi karaktereknek, mert Jókai alapműve rendkívül részletgazdag, az író ugyanis a Szaffiban szereplő alakok jellemrajzát kivételes érzékenységgel árnyalta. Az előadás rendezői koncepciójának hangsúlyos részét képezi az öt elem megjelenítése és a természettel való kapcsolat kiemelése. A darab megkapóan, előítélet nélkül mesél a cigányságról, akik köré az író szenvedélyes, vérpezsdítő, misztikus bűvkört teremtett.

A péntek esti első premier szereposztása igazi telitalálat volt. Sándor Péter Barinkay Sándora határozott, férfias, mégis érzékeny hős. 

Mert a szív és az ész, együtt mindenre kész, mindig előre nézz, légy merész, célhoz érsz!

 – hangzik a főhős optimista, nyitott és bátor mentalitású belépőjében, amellyel már a mű elején hat a nézőkre. 

Sándor Péter játéka őszinte derűvel és bátor lendülettel tölti meg a karaktert. Kiss Diána Szaffija lírai és titokzatos, ahogyan a Jókai teremtette alak is. A színésznő szerepformálása egyszerre nőies, szelíd és erős. Amikor megjelenik, valóban úgy tűnik, mintha egy másik, mesés világból lépne be Barinkay útjába. Nagy Lóránt Homonnay grófként feszes, markáns ellenpontot ad a főhősnek; Ruszó Alexandra Cziprája temperamentumos és élő karakter; Pete Ádám Dávid Zsupánként humoros, ugyanakkor zeneileg is igényes alakítást nyújt. Bojtos Luca Arséna szerepében elegáns könnyedséggel ragyog. Hortobágyi Brigitta, Szaffi macskájának megformálója sajátos, játékos színt ad a történetnek.

A darab hármas szereposztásában a Budapesti Operettszínház idei díjazottjai is feltűnnek: az egyik Mirabellát Frankó Tünde, a Musica Hungarica életműdíj kitüntetettje; Szaffit Lévai Enikő, Az évad operettszínésze, Ottokárt pedig Tassonyi Balázs, a Marsallbot díj nyertese alakítja.

 

