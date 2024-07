Mediterrán hangulatot varázsoltak a belvárosba

A szerelem, a férfi és nő közötti kapcsolat és általában véve az érzelmek ezer arcát és színét bemutató latinos hangulatú koncertnek otthont adó, fákkal szegélyezett udvar – amely belvárosi oázisként fogadta a közönséget – és a csillagfénytől ragyogó égbolt szépsége csak tovább fokozta a hol vérpezsdítő, hol megindító dalok varázsát. A zene által közvetített üzenetet a magyarul, spanyolul, olaszul és angolul elhangzó szövegek egészítették ki.

Az énekművészek kiemelkedő szépségű hangjukkal és technikai felkészültségükkel, érzelemgazdag, hiteles előadásmódjukkal remekül egészítették ki egymást a színpadon Forrás: Music & Lens

A koncert nyitányaként felcsendülő Carmen ária kiválóan alapozta meg az est további pillanatait.

Az előadás magját a latinos szenvedéllyel teli dallamok adták. Felcsendült például a sokak által feldolgozott álomszép sláger, a Besame mucho, illetve a Yo soy Maria című drámai és tüzes dal Astor Piazzolla: Maria de Buenos Aires című alkotásából. Emellett a Vivo per lei, a Grande, grande, grande és a Caruso című örökzöldek, sőt az Amigos para siempre, a Canto della terra és a Quizás, Quizás, Quizás című dalok is elhangoztak az est folyamán. Az egykor Karády Katalin előadásában népszerűvé vált Mindig az a perc a legszebb perc című, szívbe markoló szépségű dalt ezúttal Fischl Mónika érzelemgazdag előadásában hallhatta a közönség.

A szenvedély mellett az est másik meghatározó élménye az a meghitt és emelkedett hangulat volt, amelyet a Josh Groban által sikerre vitt You raise me up című dal mellett Leonard Bernstein West Side Storyjának misztikus szerzeményei, a Maria és a Somewhere teremtettek meg, és amely aztán a Prayer című, valóban imádságként ható dalban teljesedett ki. Utóbbi két művel az előadók a nemrég tragikus körülmények között elhunyt kollégájukra, Vadász Zsoltra is emlékeztek. Az est lecsengéseként, a koncert záróakkordjaként a Sway című dal ritmusa ringatta hullámzó tengerként a közönséget.

Fischl Mónika és Sándor Péter kiemelkedő szépségű hangjukkal és technikai felkészültségükkel, érzelemgazdag, hiteles előadásmódjukkal remekül egészítették ki egymást a színpadon. Műsorukat egy újabb dimenzióval gazdagította a Sturcz András vezette Sturcz Szmollbend által játszott, remekül hangszerelt zenei kíséret, amely új színt vitt a latinos dallamok világába.

Két csodálatos előadóművész, egy fantasztikus zenekar, megannyi gyöngyszemként csillogó zenei remekmű és egy belvárosi oázisként ható helyszín találkozott ezen az estén, hogy páratlan élménnyel ajándékozzák meg a közönséget. Egy olyan érzelmekkel teli zenei utazással, amely hosszú ideig emlékezetes marad a résztvevőknek. A Benczúr Ház nyári fesztiválján még számos hasonló élményt nyújtó színházi előadás, klasszikus és könnyűzenei koncert, valamint a zenés színház világához kapcsolódó program várja a nézőket. További információkhoz a helyszínen (1068 Budapest, Benczúr u. 27.), illetve a Benczúr kerti esték oldalára látogatva juthatunk.