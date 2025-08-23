ÚjpestNB Iigazolás

Az Újpest kihagyta a meccskeretből azt a játékost, akiért rekordot jelentő ajánlatot kapott

A labdarúgó NB I szombati játéknapjának első meccsét Zalaegerszegen rendezték, ahol az Újpest vendégszerepelt. A meccs előtt nem sokkal derült ki, hogy a portugál védő, André Duarte nem kapott helyet a kezdőcsapatban. Ennek nem lenne nagy jelentősége, ha nem olvasnánk el az Újpest közleményét a játékossal kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 18:25
André Duarte
André Duarte nem mehet sehová, de a ZTE ellen sem játszott Fotó: FLAVIU BUBOI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem sokkal a zalaegerszegi mérkőzés kezdete előtt az Újpest az alábbi közleményt adta ki.

Akár tapsolhatnánk is, micsoda őszinte kommunikációs megoldás. Tényleg ritkán látunk ilyet az NB I-ben. Nem is lenne ezzel semmi baj, ha ezzel egy időben nem indultak volna meg a találgatások: miért nem játszik az a portugál játékos a ZTE ellen, akit nem engedett el a klub? André Duarte szerződése amúgy 2027 nyaráig szól.

Ha alaposan elolvassuk a közleményt, láthatjuk, hogy a sorok között ott bújik meg az, amire sokan gondolhattak: a játékos szeretett volna távozni, de a klub nem engedte el. Az eset azért is érdekes, mert Duarte az Újpest eddigi összes NB I-es mérkőzését végigjátszotta a 2025–26-os bajnokságban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Viccelődni is lehet…

Bayer Zsolt avatarja

…természetesen, azzal sincs semmi baj, nagy valószínűséggel vérmérséklet kérdése

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.