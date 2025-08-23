Az Újpest kihagyta a meccskeretből azt a játékost, akiért rekordot jelentő ajánlatot kapott

Nem sokkal a zalaegerszegi mérkőzés kezdete előtt az Újpest az alábbi közleményt adta ki.

Akár tapsolhatnánk is, micsoda őszinte kommunikációs megoldás. Tényleg ritkán látunk ilyet az NB I-ben. Nem is lenne ezzel semmi baj, ha ezzel egy időben nem indultak volna meg a találgatások: miért nem játszik az a portugál játékos a ZTE ellen, akit nem engedett el a klub? André Duarte szerződése amúgy 2027 nyaráig szól.

Ha alaposan elolvassuk a közleményt, láthatjuk, hogy a sorok között ott bújik meg az, amire sokan gondolhattak: a játékos szeretett volna távozni, de a klub nem engedte el. Az eset azért is érdekes, mert Duarte az Újpest eddigi összes NB I-es mérkőzését végigjátszotta a 2025–26-os bajnokságban.