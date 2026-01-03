teniszFucsovics MártonATP BrisbaneWTA BrisbaneBondár AnnaDanyiil Medvegyev

Micsoda évkezdés Fucsovics Mártonnak Bondár Anna hullámvasutazásának helyszínén!

Lesz magyar játékos a brisbane-i 1,2 millió dollár (420 millió forint) összdíjazású női kemény pályás tenisztorna főtábláján. Bondár Anna újabb rendkívül fordulatos mérkőzést nyert meg a selejtezőben, így bejutott a legjobb 48 mezőnyébe. Szintén Brisbane-ben a férfiaknak is teniszversenyt rendeznek, Fucsovics Márton itt a lehető legnehezebb ellenfelet kapta.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 7:21
Bondár Anna két győzelemmel kezdte 2026-ot (Fotó: DPA/Daniel Bockwoldt)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világranglistán 74. Bondár Anna az ukrán Anhelina Kalinyina (127.) fordulatos legyőzésével kezdte az évet a brisbane-i WTA 500-as tenisztorna selejtezőjének első fordulójában, a főtáblára jutásért pedig szombaton az amerikai Katie Volynets (93.) volt az ellenfele. Korábbi egyetlen találkozójukat két éve Volynets két sima szettben nyerte, ezúttal viszont a selejtezőben negyedik kiemelt Bondár sokkal jobban teljesített. 

A 24. születésnapját szilveszterkor ünneplő Katie Volynetsnek Bondár Anna ellen a brisbane-i tenisztornán nem volt sok oka az örömre
A 24. születésnapját szilveszterkor ünneplő Katie Volynetsnek Bondár Anna ellen a brisbane-i tenisztornán nem volt sok oka az örömre (Fotó: STR/AFP)

Bondár Anna főtáblás a brisbane-i tenisztornán

A szeghalmi születésű teniszezőnő kezdésnek 5:0-s előnyben is volt, végül 6:1-gyel lett az övé az első játszma. Ezután megfordult a játék képe, Volynets két brékkel, 6:2-vel egyenlített. A hullámvasutazáshoz hasonlítható meccs döntő felvonásában viszont ismét Bondár irányított, és 4:0-s vezetés után nem engedte ki a kezéből a találkozót: első mérkőzéslabdáját kihasználva 6:1-gyel lezárta a 110 perces összecsapást, és feljutott a főtáblára, ahol az első számú magyar teniszezőnő a cikkünk megjelenésekor még várja az ellenfelét a legjobb 32 közé kerülésért.

Fucsovics Márton Danyiil Medvegyev ellen kezd

A legjobb magyar teniszezők közül egyelőre csak Bondár lépett pályára idén, többeknek azonban már megvan, hogy hol és ki ellen kezdik meg az évet.

  • A brisbane-i WTA-torna páros versenyében Stollár Fanny a japán Kato Miju oldalán az ukrán Kicsenok testvérek (Ljudmilla és Nadija) ellen nyit a nyolcaddöntőben.
  • Szintén Brisbane-ben, az ATP 250-es tornán Fucsovics Márton (55.) az első kiemelt Danyiil Medvegyev (13.) ellen játszik a nyitófordulóban, azaz a legjobb 32 között – a Grand Slam-győztes orosz játékossal szembeni hetedik párharca során a magyar teniszező a második sikerére készül.
  • Udvardy Panna (91.) Új-Zélandon, Aucklandben kezdi meg 2026-ot, a WTA 250-es torna első körében a cseh Sara Bejlekkel (92.) találkozik a nyolcaddöntőbe kerülésért – a korábbi két mérkőzésük közül a 2023-asat Bejlek, a két hónappal ezelőttit viszont Udvardy nyerte meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu