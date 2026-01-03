Micsoda évkezdés Fucsovics Mártonnak Bondár Anna hullámvasutazásának helyszínén!

A világranglistán 74. Bondár Anna az ukrán Anhelina Kalinyina (127.) fordulatos legyőzésével kezdte az évet a brisbane-i WTA 500-as tenisztorna selejtezőjének első fordulójában, a főtáblára jutásért pedig szombaton az amerikai Katie Volynets (93.) volt az ellenfele. Korábbi egyetlen találkozójukat két éve Volynets két sima szettben nyerte, ezúttal viszont a selejtezőben negyedik kiemelt Bondár sokkal jobban teljesített.
Bondár Anna főtáblás a brisbane-i tenisztornán
A szeghalmi születésű teniszezőnő kezdésnek 5:0-s előnyben is volt, végül 6:1-gyel lett az övé az első játszma. Ezután megfordult a játék képe, Volynets két brékkel, 6:2-vel egyenlített. A hullámvasutazáshoz hasonlítható meccs döntő felvonásában viszont ismét Bondár irányított, és 4:0-s vezetés után nem engedte ki a kezéből a találkozót: első mérkőzéslabdáját kihasználva 6:1-gyel lezárta a 110 perces összecsapást, és feljutott a főtáblára, ahol az első számú magyar teniszezőnő a cikkünk megjelenésekor még várja az ellenfelét a legjobb 32 közé kerülésért.
Fucsovics Márton Danyiil Medvegyev ellen kezd
A legjobb magyar teniszezők közül egyelőre csak Bondár lépett pályára idén, többeknek azonban már megvan, hogy hol és ki ellen kezdik meg az évet.
- A brisbane-i WTA-torna páros versenyében Stollár Fanny a japán Kato Miju oldalán az ukrán Kicsenok testvérek (Ljudmilla és Nadija) ellen nyit a nyolcaddöntőben.
- Szintén Brisbane-ben, az ATP 250-es tornán Fucsovics Márton (55.) az első kiemelt Danyiil Medvegyev (13.) ellen játszik a nyitófordulóban, azaz a legjobb 32 között – a Grand Slam-győztes orosz játékossal szembeni hetedik párharca során a magyar teniszező a második sikerére készül.
- Udvardy Panna (91.) Új-Zélandon, Aucklandben kezdi meg 2026-ot, a WTA 250-es torna első körében a cseh Sara Bejlekkel (92.) találkozik a nyolcaddöntőbe kerülésért – a korábbi két mérkőzésük közül a 2023-asat Bejlek, a két hónappal ezelőttit viszont Udvardy nyerte meg.
