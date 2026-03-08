Kocsis Máté: Kétszínű, ócska színjáték, amit Magyar Péter művel + videó

Az Orbán Viktort ért ukrán fenyegetések és Magyar Péter korábbi kijelentései kapcsán szólalt meg Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője egy videóban arról beszélt, hogy a baloldali politikus mostani megszólalásai szerinte ellentmondásosak.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: Facebook)

Kocsis Máté felidézte, hogy Magyar Péter korábban arról beszélt: Orbán Viktor „ne merészeljen önmerényletet végrehajtani”. A frakcióvezető szerint ezzel a kijelentéssel a politikus megpróbálta a miniszterelnökre hárítani azt, amit állítása szerint már korábban hallhatott volt ukrán forrásokból.

Ez egy undorító, kétszínű és aljas játék, amit Magyar Péter játszik, és veszélyes is. Semmi más, csak egy ócska színjáték, hogy most előadja, mindenkit felszólít arra, hogy ne fenyegetőzzön

– fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté a videóban arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban ukrán tisztségviselők fenyegető kijelentéseket tettek Magyarországgal kapcsolatban. Úgy véli, amikor Magyar Péter úgy érzi, hogy ezek az ukrán kapcsolatok politikailag hátrányosak lehetnek számára, akkor igyekszik elhatárolódni tőlük.

Amikor elkezdi azt érezni, hogy a magyar társadalomban neki kára lehet abból, hogy az ukránok őt segítik, akkor kihátrál mögülük. De ennek nem szabad bedőlni, mert ez egy kétszínű, ócska színjáték

– mondta.

Ismeretes, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij.

