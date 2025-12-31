Íme, a magyar sport 2025-ös dicsőséglistája

Az elmúlt évek egyik magyar sikersportága, a rövidpályás gyorskorcsolya szállította 2025 első érmeit. Január 17–19. között Drezda adott otthont az Európa-bajnokságnak, ahol folytatódott a magyar csapat 2006 óta tartó éremszerző szériája. Jászapáti Petra 500 méteren aratott győzelme volt az első egyéni magyar aranyérem a nőknél, egyben a magyar sport első 2025-ös nemzetközi sikere is, de Jászapáti 1000 méteren és a női váltó tagjaként is ezüstérmes lett. A csapatban rajta kívül Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Somodi Maja és Sziliczei-Német Rebeka szerepelt.

Jászapáti Petra nevéhez fűződött a magyar sport első 2025-ös nemzetközi sikere (Fotó: AFP/Ronny Hartann)

Február elején Babos Tímea és brazil páros partnere, Luisa Stefani diadalmaskodott Linzben. A keménypályás torna megnyerésével a soproni teniszező a 26. trófeáját gyűjtötte be párosban.

Kós Hubert amerikai elismerése

Márciusban Molnár Attila írt történelmet. Az FTC versenyzője férfi 400 méteren nyert aranyat az apeldoorni fedett pályás atlétikai Eb-n. Molnár ezzel a magyar atlétika első síkfutó fedett pályás Európa-bajnoka lett. A sportok királynője tartogatott egy hazai sikert a hónap végéhez közeledve is, amikor a Nancsingban rendezett fedett pályás világbajnokságon a magyar férfi 4×400-as váltó országos csúccsal bronzérmet szerzett.

Kós Hubert elismerésével kezdődött április. Elsején az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar klasszist választották az Év úszójának az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA). Kós a döntő sorozatban 200 yard vegyesen, valamint 100 és 200 yard háton diadalmaskodott, utóbbi két versenyt NCAA-rekorddal, egyben a világ valaha volt legjobb idejével nyerte meg.

Kós Hubert lendülete az egész éven át kitartott (Fotó: AFP/Manan Vatsyayana)

Április elején rendezték a birkózók kontinenstornáját, a somorjai seregszemlén a magyar válogatott Lévai Levente (kötöttfogás 72 kilogramm) és Losonczi Dávid (kötöttfogás 87) révén két arany-, valamint egy ezüst- és három bronzérmet szerzett. A tollaslabdázók április 8–13. között zajló Eb-jén Sándorházi Vivien örökre beírta nevét a sportág hazai nagykönyvébe, harmadik helyezésének köszönhetően ugyanis ő nyerte a magyar tollaslabdasport történetének első egyéni Európa-bajnoki érmét.