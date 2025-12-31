magyar sportösszefoglaló2025

Íme, a magyar sport 2025-ös dicsőséglistája

Az idén nem rendeztek olimpiát, ugyanakkor világ- és Európa-bajnokságokat, más viadalokat igen. A magyar sport szereplői rengeteg sikerrel tették emlékezetessé a 2025-ös esztendőt. Összeállításunkban ezeket elevenítjük fel hónapról hónapra haladva.

Hatos Szabolcs
2025. 12. 31. 4:58
A magyar sport egyik nagy 2025-ös sikere volt, amikor az FTC-Telekom megvédte a címét a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Az elmúlt évek egyik magyar sikersportága, a rövidpályás gyorskorcsolya szállította 2025 első érmeit. Január 17–19. között Drezda adott otthont az Európa-bajnokságnak, ahol folytatódott a magyar csapat 2006 óta tartó éremszerző szériája. Jászapáti Petra 500 méteren aratott győzelme volt az első egyéni magyar aranyérem a nőknél, egyben a magyar sport első 2025-ös nemzetközi sikere is, de Jászapáti 1000 méteren és a női váltó tagjaként is ezüstérmes lett. A csapatban rajta kívül Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Somodi Maja és Sziliczei-Német Rebeka szerepelt.

Jászapáti Petra nevéhez fűződött a magyar sport első 2025-ös nemzetközi sikere
Jászapáti Petra nevéhez fűződött a magyar sport első 2025-ös nemzetközi sikere (Fotó: AFP/Ronny Hartann)

Február elején Babos Tímea és brazil páros partnere, Luisa Stefani diadalmaskodott Linzben. A keménypályás torna megnyerésével a soproni teniszező a 26. trófeáját gyűjtötte be párosban.

Kós Hubert amerikai elismerése

Márciusban Molnár Attila írt történelmet. Az FTC versenyzője férfi 400 méteren nyert aranyat az apeldoorni fedett pályás atlétikai Eb-n. Molnár ezzel a magyar atlétika első síkfutó fedett pályás Európa-bajnoka lett. A sportok királynője tartogatott egy hazai sikert a hónap végéhez közeledve is, amikor a Nancsingban rendezett fedett pályás világbajnokságon a magyar férfi 4×400-as váltó országos csúccsal bronzérmet szerzett.

Kós Hubert elismerésével kezdődött április. Elsején az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar klasszist választották az Év úszójának az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA). Kós a döntő sorozatban 200 yard vegyesen, valamint 100 és 200 yard háton diadalmaskodott, utóbbi két versenyt NCAA-rekorddal, egyben a világ valaha volt legjobb idejével nyerte meg.

Kós Hubert lendülete az egész éven át kitartott
Kós Hubert lendülete az egész éven át kitartott (Fotó: AFP/Manan Vatsyayana)

Április elején rendezték a birkózók kontinenstornáját, a somorjai seregszemlén a magyar válogatott Lévai Levente (kötöttfogás 72 kilogramm) és Losonczi Dávid (kötöttfogás 87) révén két arany-, valamint egy ezüst- és három bronzérmet szerzett. A tollaslabdázók április 8–13. között zajló Eb-jén Sándorházi Vivien örökre beírta nevét a sportág hazai nagykönyvébe, harmadik helyezésének köszönhetően ugyanis ő nyerte a magyar tollaslabdasport történetének első egyéni Európa-bajnoki érmét.

Ebben a hónapban mindkét vízilabda-válogatottunk a világkupa szuperdöntőjén vett részt. 

A férfiak 13-án, a horvátokat ötméteresekkel legyőzve bronzérmesek lettek a podgoricai tornán, a nők pedig egy héttel később, Csengtuban másodikként zártak azok után, hogy a fináléban kikaptak Görögországtól.

Maradva a vizes sportágaknál: a Majthényi Szabolcs, Domokos András páros ezüstérmet szerzett a Cádizban rendezett vitorlázó Repülőhollandi-világbajnokságon. Április végén Özbas Szofi a 70 kilósok között aranyérmes lett Podgoricában, a cselgáncsozók Eb-jén, Angliában pedig a Liverpool megnyerte az élvonalbeli bajnokságot – Szoboszlai Dominikkal a soraiban.

A magyar sport két jeles képviselője is csúcsra ért a Bajnokok Ligájában

Májusban Mészáros Krisztofer bronzérmet nyert egyéni összetettben a tornászok lipcsei Európa-bajnokságán, Czifra Bettina Lili pedig ezüstérmes lett felemáskorláton, emellett a magyar válogatott minden idők legjobb szereplésével, kilenc éremmel, közte öt arannyal zárta a Stari Gradban rendezett nyílt vízi úszó Európa-bajnokságot. Ez a hónap azonban a csapatsportágak sikereiről marad emlékezetes. 

Kezdjük a jégen: a férfi jégkorong-válogatott a 2009-es, 2016-os és 2023-as próbálkozás kudarca után története során először kiharcolta a bennmaradást a svéd–dán közös rendezésű világbajnokságon! Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata Kazahsztánt legyőzte, és bár további hat találkozóját elveszítette, összesítésben a 14. helyen végzett.

Május és június fordulóján sportága két meghatározó együttese is felért a csúcsra. A férfi vízilabdázók Bajnokok Ligájának máltai négyes döntőjében az FTC első magyar klubként megvédte címét azáltal, hogy a fináléban a Novi Beogradot 13–11-re felülmúlva története harmadik diadalát aratta a BL-ben. Ugyancsak június elsején, Budapesten a Győr női kézilabdacsapatát is megkoronázták a BL-ben. Az ETO a döntőben 29–27-re győzte le az Odensét, és hetedszer nyert BL-t.

A Győr győzelmével ért véget vasárnap a női kézilabda BL előző kiírása.
A Győr győzelmével ért véget a női kézilabda BL budapesti négyes döntője (Fotó: Mirkó István)

Néhány nappal a két csapatsiker után a magyar válogatott nyolc arany-, kilenc ezüst- és három bronzéremmel zárta a Ponte de Limában rendezett maratoni kajak-kenu Európa-bajnokságot, a férfi és női tekeválogatott pedig egyaránt bronzérmet nyert a székesfehérvári rendezésű vb-n. Júniusban a magyar együttes kéziszercsapat bronzérmet nyert egyéni összetettben a Tallinnban rendezett ritmikus gimnasztika Eb-n, és ugyancsak harmadikként végzett az 52 kilogrammos Gyertyás Róza a budapesti cselgáncs-vb-n. „Éremeső” volt Genovában és Racicében is – előbbi helyszínen a magyarok egy-egy arany- és ezüst-, továbbá három bronzéremmel teljesítették a vívó Eb-t, utóbbin pedig válogattunk hét arany-, három ezüst- és öt bronzéremmel zárta a kajak-kenu Európa-bajnokságot.

Mindkét válogatott ezüstérmet nyert a vízilabda-vb-n

Sportszempontból az egyik legsűrűbb hónap július volt. Kezdetnek ezüstérmet nyert a magyar női páros az öttusázók alexandriai váltó-világbajnokságán, majd a magyar csapat tagjai tíz arannyal, öt ezüsttel és tizenegy bronzzal térhettek haza a 18. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról. Később három arannyal, egy ezüsttel és két bronzzal az élen végeztek a magyarok a madridi öttusa Európa-bajnokság éremtáblázatán, valamint hat dobogós helyezéssel zárta a tbiliszi vívó-világbajnokságot a magyar küldöttség. Csak az arany hiányzott.

A vizes-vb-n az is összejött. A magyar delegáció összesen hét medált nyert a szingapúri világbajnokságon, ahol Kós Hubert 200 háton győzött. A férfi és a női vízilabda-válogatott közel volt a győzelemhez, döntőt játszhatott, ám végül második lett. A férfiak 15-13-ra Spanyolországtól, a hölgyek 12-9-re Görögországtól kaptak ki.

Az ezüstérmes magyar csapat tagjai a férfi vízilabdatorna eredményhirdetésén
Az ezüstérmes magyar csapat tagjai a férfi vízilabdatorna eredményhirdetésén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A július 25-től augusztus 5-ig tartó sportlövő Európa-bajnokságot két arany-, három ezüst- és hét bronzéremmel zárta a magyar küldöttség. Ennél is sikeresebb volt augusztus 20–24. között a milánói gyorsasági kajak-kenu vb, ahol a magyar versenyzők hat arannyal, két ezüsttel és öt bronzzal gazdagodtak.

Augusztus 24-én Hölle Martin egyéniben, valamint a magyar csapat – Dani Marcell-lel és ifj. Fekete Györggyel kiegészülve – megvédte címét a hollandiai Beekbergenben rendezett kettesfogathajtó-világbajnokságon. Hölle és a válogatott sikerével sorozatban hetedszer lett mindkét aranyérem Magyarországé, ami egyedülálló a sportág történetében.

Szintén bravúrt ért el Fucsovics Márton. A magyar teniszjátékos 6:3, 7:6 (7-3)-ra legyőzte a holland Botic van de Zandschulpot a Winston-Salemben rendezett keménypályás tenisztorna döntőjében, ezzel megszerezte harmadik trófeáját. Két további egyéni sikert tartogatott még augusztus: Guzi Blanka a kaunasi öttusa-vb-n, Bicsák Bence pedig az isztambuli triatlon Eb-n lett ezüstérmes.

Kiss Norbert hetedszer Eb-győztes

Szeptemberben rendezték meg a birkózó-vb-t. A 14 fős magyar kontingens legjobb eredményét Vitek Dárius, valamint Fritsch Róbert érte el, előbbi második, utóbbi harmadik lett. Halász Bence révén egy bronzot nyert a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon a magyar csapat.

A technikai sportok csúcsán, a Forma–1-ben továbbra sem szerepel honfitársunk, a gyorsasági kamion Európa-bajnokságot azonban még mindig Kiss Norbert uralja. A Révész Racing versenyzője sorozatban ötödször, pályafutása során pedig hetedszer nyert.

A Márton ikrek vb-érmei

Kós Hubert októberben is folytatta diadalmenetét, ekkor az úszók rövidpályás világkupa-sorozatának összetettjét nyerte meg. Az olimpiai bajnok klasszis mindhárom állomáson valamennyi hátúszó számot megnyerte, ráadásul az utolsó helyszínen, Torontóban előbb 200, majd 100 méter háton is világcsúcsot állított fel. 

Szintén eredményes volt a Márton testvérpár a kínai Vuhsziban rendezett tekvondó-világbajnokságon: Luana a 67 kg-osok között győzedelmeskedett, megszerezve ezzel pályafutása második vb-címét, míg ikertestvére, a tavaly Párizsban olimpiai bajnok Viviana a 62 kg-os súlycsoportban második lett. Az ikerpár novemberben, az egyenlítői-guineai Malabóban rendezett női vb-n is eredményes volt: Márton Luana a 67 kg-osok között diadalmaskodott, míg Márton Viviana a 62 kg-os súlycsoportban győzött.

Budapest, 2025. november 19. Márton Luana kétszeres világbajnok és ikertestvére, Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós (középen, b-j), valamint edzőjük, Suvi Mikkonen (j) és Márton Zsolt Krisztián elnök a szakszövetség budapesti sajtótájékoztatóján 2025. november 19-én. MTI/Hegedüs Róbert
Márton Luana kétszeres világbajnok és ikertestvére, Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós (középen, balról jobbra), valamint edzőjük, Suvi Mikkonen (jobbra) és Márton Zsolt Krisztián elnök a szakszövetség sajtótájékoztatóján (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az év eleji közös siker után novemberben Babos Tímea és Luisa Stefani ezüstérmes lett a rijádi WTA-vb-n, amelynek döntőjében a duó 7:6, 6:1-re kikapott Veronika Kugyermetova és Elise Mertens párosától. A hónap végén ugyanakkor Udvardy Panna szállított egy teniszsikert, a 27 esztendős játékos ugyanis a döntőben az amerikai Varvara Lepchenkót felülmúlva megnyerte a Buenos Aires-i salakpályás tornát.

Az év utolsó hónapjában, Lublinban került sor a rövidpályás úszók Európa-bajnokságára. A magyar csapat összesen hat éremmel távozott Lengyelországból, Sárkány Zalán 800 méter gyorson nem talált legyőzőre.

Címszavakban ez volt tehát 2025 a magyar sport szempontjából. A felsorolást látva kijelenthetjük: soha rosszabb évet!

