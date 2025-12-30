LiverpoolKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Ritkán képes egy csapat olyasmire, mint amire a Liverpool 2025-ben

Ha rákeresünk a felemás év kifejezésre, a Liverpool címerét láthatnánk a 2025-ös esztendő mellett. A Mersey-parti csapat Szoboszlai Dominikkal előbb angol bajnok lett, majd egy nagybevásárlást követően, már Kerkez Milossal is a fedélzeten összeomlott, és arcpirító eredményekkel hozta le az őszt. A 2026-os rajtra készülve felidéztük a Liverpool elmúlt évét.

Calderon Dubai Viktória
2025. 12. 30. 5:05
Szoboszlai Dominik a hátán viszi a Liverpoolt Fotó: Mickael Chavet
Már hosszú idővel azelőtt, hogy Jürgen Klopp 2024 nyarán távozott volna Liverpoolból, felfedte, hogy ütőképes csapatot akar hagyni maga után, elkerülendő a Manchester Unitedéhoz fogható összeomlást, amely Sir Alex Ferguson búcsúja után következett be. A német szakember tartotta is a szavát, az utolsó idénye előtt új csapatot épített, Szoboszlai Dominikot is 2023 nyarán igazolták le a liverpooliak, és bár ez a kiírás nem az elképzeléseknek megfelelően alakult, Arne Slot elégedett lehetett, Klopp utódjaként kész gárdát kapott.

Arne Slot már az első idényében sikerre vezette a Liverpoolt
Arne Slot már az első idényében sikerre vezette a Liverpoolt Fotó: OLI SCARFF / AFP

Olyannyira, hogy a Vörösök tavaly nyáron szinte nulla erősítéssel készültek az új idényre, mégis messze túlszárnyalták az elvárásokat, és a Manchester City, illetve az Arsenal várt versenyfutása helyett az új évre egyértelművé vált, hogy itt bizony a Liverpoolt kell legyőznie annak az alakulatnak, amelyik bajnok akar lenni, 2025 beköszöntével hétpontos előnnyel bírt a Slot-csapat a második Ágyúsok előtt.

Liverpool: bajnoki cím és lazulás

Az új esztendő sem hozott sok változást a Premier League-ben, Mohamed Szalah továbbra is ihletett formában játszott, és végül minden korábbinál jobb idényt zárt, 52 meccsén meg sem állt 34 gólig és 23 gólpasszig, az angol élvonalban mindkét tekintetben ő volt a király. A Vörösök menetelését látva csak az volt a kérdés, mikor biztosítják be matematikailag is a bajnoki címet. Erre aztán április végén került sor, a Tottenham Hotspur elleni 5-1-es gálán vált Szoboszlai az első magyar PL-győztes futballistává. A támadó középpályás a sikerből tevékenyen szerepet vállalt, 36 bajnokin hatszor talált be és hét asszisztot osztott ki, de a dicséreteket legfőképp nem ezért, hanem a pályán elvégzett fáradhatatlan munkájáért zsebelte be.

A Liverpool ezután már azt is megtehette, ami a profik körében elképzelhetetlen: félvállról vette az idény végét, a csapat tagjai már a zárás előtt együtt vakációztak külföldön. Ennek meg is lett az eredménye, a 34 játéknap alatti két veresége mellé a maradék négy forduló alatt még kettőt begyűjtött, és az ezek mellé társuló döntetlenekkel nyeretlenségi szériával zárta a 2024/2025-ös kiírást, amely egyébként 

a klub huszadik címét hozta el, vagyis ismét az angol élvonal rekordbajnokai lettek a Vörösök, akik azóta a Manchester Uniteddel osztoznak a trónon.

A liverpooliak azért is elengedhették magukat, mert májusra már nem volt miért küzdeniük, a kupasorozatokban ugyanis nem termett nekik babér. A Bajnokok Ligájában az alapszakasz megnyerése után a nyolcaddöntőben azonnal kiestek. Mentségükre szóljon, hogy a későbbi győztes PSG csak tizenegyesekkel búcsúztatta őket, ugyanakkor a párharc során az akkor még sokak által lesajnált franciák lefocizták a BL legnagyobb favoritját. Az FA-kupa negyedik körében nem ez volt a helyzet, mégis volt miért pironkodniuk a Vörösöknek. A negyedosztályú Accrington Stanley elleni mérkőzést még gólesővel, 4-0-ra hozták, egy fordulóval később, a másodosztály sereghajtója, a Plymouth Argyle viszont már túl nagy falatnak bizonyult. A Liverpool felismerhetetlen kerettel állt ki, mégis fölényben futballozott, de egy tizenegyesgól éppen elég volt, hogy a párharc után Szűcs Kornél ünnepeljen az akkor éppen pihenő Szoboszlai helyett. Az egyetlen kupasorozat, amelyben helytállt a későbbi angol bajnok, a Ligakupa volt, ott a döntő jelentette a végállomást. A trófeára majdnem hat évtizede váró Newcastle láthatóan éhesebb volt a sikerre, és 2-1-es diadallal véget vetett a hosszú-hosszú szűk esztendőknek.

Díaz és Alexander-Arnold ment, Kerkez és Pécsi jött

A váratlan bajnoki címet egy legalább annyira váratlanul mozgalmas, vagy mondjuk úgy, a Liverpool történetében páratlan nyár követett, amikor a csendes átigazolási időszakok után kiszakadt a klubvezetők pénztárcája: 

  • a Premier League-rekordot jelentő összegért, 145 millió euróért vásárolt Alexander Isak (Newcastle) 
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) 125 millió eurós csúcsát döntötte meg, 
  • de a Hugo Ekitikéért (Eintracht Frankfurt) kiadott 95 millió sem volt piskóta,
  • Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) negyvenmillióért érkezett
  • Giovanni Leoni (Parma) 31-ért,
  • és Kerkez Milos (47 millió euró, Bournemouth), valamint az egyelőre az U21-es csapatban szereplő Pécsi Ármin (1,78 millió euró, Puskás Akadémia) megszerzésével vált igazán „magyaros” klubbá a Liverpool

A védelem és a támadószekció megerősítésére égető szükség volt. Előbbire azért, mert a saját nevelésű Trent Alexander-Arnold engedett a Real Madrid csábításának, és a nyáron Spanyolországba tette át a székhelyét, helyette érkezett Frimpong. A legendás szélsőhátvéd-páros másik tagja, Andy Robertson pedig már ilyen meccsdömping közepette nem volt képes a tőle megszokott szintet hozni – itt jött a képbe Kerkez. Középső védők terén is szűkében volt a Liverpool, Virgil van Dijk, illetve Ibrahima Konaté tehermentesítésére, pótlására igazolták le az akkor még csak 18 éves Leonit, aki azonban már a debütálásákor megsérült, és ebben az idényben már nem is lép pályára.

Kerkez Milos 2025 nyarán lett a Liverpool játékosa
Kerkez Milos 2025 nyarán lett a Liverpool játékosa Fotó: Harvey Murphy

A támadószekció pedig várva-váratlanul kicserélődött. Darwin Núnez távozására számítani lehetett, az uruguayi sorra puskázta el az ajtó-ablak ziccereket, ami sok góljába került a Liverpoolnak. Luis Díazt viszont máig visszasírják a szurkolók, hiszen fontos szerepe volt a védelmek feltörésében, ami nélküle döcögősen megy a csapatnak, míg ő szárnyal a Bayern Münchennél. De volt, ami a kolumbiai szélső távozásánál is jobban megrengette a klubot, méghozzá Diogo Jota elvesztése. A portugál júliusban, autóbalesetben, testvére oldalán hunyt el. 

Aki a nyári erősítések után bombaerős Liverpoolra számított, annak csalódnia kellett. A címvédő az első öt mérkőzést még úgy teljesítette, ahogy az a bajnokcsapattól elvárható, legalábbis az eredményeket tekintve, hiszen öt győzelemmel nyitott. A játék viszont döcögött, és hajrágólokkal kerülte el a döntetleneket, vagy éppen a vereségeket. A védelem sorra követte el a bakikat, sok volt a sérült, Díazt nem sikerült a megfelelő módon pótolni, Szalah formája visszaesett, az ő góljai nagyon hiányoznak a csapatnak, ahogy az előző idényben a PL „ezüstcipőséé”, Isakéé is, aki korábbi sérülése után lassan veszi fel a fonalat új csapatánál. Ugyanez igaz Kerkezre és Wirtzre is, akiket bemutatkozásuk óta lehúztak a kritikusok, az év végére jött el az az időszak, amikor már egy-két dicsérő szó is jutott nekik.

A köztes időszakban tizenkét meccsen kilencszer kapott ki a Liverpool, köztük súlyos, háromgólos kudarcokkal a Manchester City, a PSV, a Crystal Palace és a Nottingham Forest ellen, és talán nem túlzás azt állítani, hogy Szoboszlainak nagy szerepe van abban, hogy nem volt több ezekből, mert a középpályás a hátán cipeli a csapatot, jobbhátvédként és csatárként is helytállt, ha úgy hozta a szükség, és nem mellesleg öt-öt gólt és gólpasszt szerzett. Nemigen akad kihívója a hónap legjobbjáért folyó versenyekben, az internetes fórumok lakói legszívesebben tizenegy Szoboszlaival küldenék pályára a Liverpoolt.

Sokáig úgy tűnt, nem az a kérdés, kirúgják-e Slotot, hanem az, hogy ki és mikor váltja őt. Ilyen-olyan ultimátumokról lehetett hallani, de továbbra is a holland edző vezeti a csapatot, amely lassacskán rendezi a sorait. Minden sorozatot tekintve hét, a bajnokságban hat mérkőzés óta veretlen, a legutóbbi négy találkozóját ráadásul meg is nyerte. 

Mit hoz 2026 Szoboszlaiéknak?

Ezzel a PL-ben a negyedik, a BL-ben a kilencedik helyre zárkózott fel az angol rekordbajnok, ám mostanában sem jönnek könnyen a győzelmek, vasárnap a sereghajtó, az angol élvonal leghosszabb nyeretlenségi sorozatát produkáló Wolverhampton ellen például a második félidőben végig tepernie kellett, hogy kihúzza 2-1-gyel a meccset.

Nehéz megjósolni, mit hoz a jövő (év) a Vörösöknek, liverpooli hengerre viszont aligha lehet számítani. Bizonytalanságokra, egy-két kiugró eredményre, a mellőzöttsége miatt elégedetlen Szalah lehetséges távozására, illetve Isak súlyos sérülése miatt új igazolásokra annál inkább ebben a Klopp- és a Slot-korszak közötti tényleges átmeneti idényben. Trófeákból még a legelvakultabb szurkolók is maximum háromban reménykedhetnek, „a mumus” Crystal Palace ugyanis már egy (kettő, ha a szuperkupát is idevesszük) megszerzésének lehetőségétől megfosztotta Szoboszlaiékat. De a Liverpool jelen állapotában egy serleg is fényes sikernek számítana 2026-ban.

Fontos híreink

