Ritkán képes egy csapat olyasmire, mint amire a Liverpool 2025-ben

Már hosszú idővel azelőtt, hogy Jürgen Klopp 2024 nyarán távozott volna Liverpoolból, felfedte, hogy ütőképes csapatot akar hagyni maga után, elkerülendő a Manchester Unitedéhoz fogható összeomlást, amely Sir Alex Ferguson búcsúja után következett be. A német szakember tartotta is a szavát, az utolsó idénye előtt új csapatot épített, Szoboszlai Dominikot is 2023 nyarán igazolták le a liverpooliak, és bár ez a kiírás nem az elképzeléseknek megfelelően alakult, Arne Slot elégedett lehetett, Klopp utódjaként kész gárdát kapott.

Arne Slot már az első idényében sikerre vezette a Liverpoolt Fotó: OLI SCARFF / AFP

Olyannyira, hogy a Vörösök tavaly nyáron szinte nulla erősítéssel készültek az új idényre, mégis messze túlszárnyalták az elvárásokat, és a Manchester City, illetve az Arsenal várt versenyfutása helyett az új évre egyértelművé vált, hogy itt bizony a Liverpoolt kell legyőznie annak az alakulatnak, amelyik bajnok akar lenni, 2025 beköszöntével hétpontos előnnyel bírt a Slot-csapat a második Ágyúsok előtt.

Liverpool: bajnoki cím és lazulás

Az új esztendő sem hozott sok változást a Premier League-ben, Mohamed Szalah továbbra is ihletett formában játszott, és végül minden korábbinál jobb idényt zárt, 52 meccsén meg sem állt 34 gólig és 23 gólpasszig, az angol élvonalban mindkét tekintetben ő volt a király. A Vörösök menetelését látva csak az volt a kérdés, mikor biztosítják be matematikailag is a bajnoki címet. Erre aztán április végén került sor, a Tottenham Hotspur elleni 5-1-es gálán vált Szoboszlai az első magyar PL-győztes futballistává. A támadó középpályás a sikerből tevékenyen szerepet vállalt, 36 bajnokin hatszor talált be és hét asszisztot osztott ki, de a dicséreteket legfőképp nem ezért, hanem a pályán elvégzett fáradhatatlan munkájáért zsebelte be.

A Liverpool ezután már azt is megtehette, ami a profik körében elképzelhetetlen: félvállról vette az idény végét, a csapat tagjai már a zárás előtt együtt vakációztak külföldön. Ennek meg is lett az eredménye, a 34 játéknap alatti két veresége mellé a maradék négy forduló alatt még kettőt begyűjtött, és az ezek mellé társuló döntetlenekkel nyeretlenségi szériával zárta a 2024/2025-ös kiírást, amely egyébként

a klub huszadik címét hozta el, vagyis ismét az angol élvonal rekordbajnokai lettek a Vörösök, akik azóta a Manchester Uniteddel osztoznak a trónon.

A liverpooliak azért is elengedhették magukat, mert májusra már nem volt miért küzdeniük, a kupasorozatokban ugyanis nem termett nekik babér. A Bajnokok Ligájában az alapszakasz megnyerése után a nyolcaddöntőben azonnal kiestek. Mentségükre szóljon, hogy a későbbi győztes PSG csak tizenegyesekkel búcsúztatta őket, ugyanakkor a párharc során az akkor még sokak által lesajnált franciák lefocizták a BL legnagyobb favoritját. Az FA-kupa negyedik körében nem ez volt a helyzet, mégis volt miért pironkodniuk a Vörösöknek. A negyedosztályú Accrington Stanley elleni mérkőzést még gólesővel, 4-0-ra hozták, egy fordulóval később, a másodosztály sereghajtója, a Plymouth Argyle viszont már túl nagy falatnak bizonyult. A Liverpool felismerhetetlen kerettel állt ki, mégis fölényben futballozott, de egy tizenegyesgól éppen elég volt, hogy a párharc után Szűcs Kornél ünnepeljen az akkor éppen pihenő Szoboszlai helyett. Az egyetlen kupasorozat, amelyben helytállt a későbbi angol bajnok, a Ligakupa volt, ott a döntő jelentette a végállomást. A trófeára majdnem hat évtizede váró Newcastle láthatóan éhesebb volt a sikerre, és 2-1-es diadallal véget vetett a hosszú-hosszú szűk esztendőknek.