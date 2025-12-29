Liverpooldietmar hamannflorian wirtzPremier League

„Valami egyértelműen nincs rendben” – Wirtz fő kritikusa ismét megtalálta a németet

Florian Wirtz szombaton megszerezte első gólját a Liverpool színeiben, a német középpályás a Wolverhampton ellen 2-1-re megnyert meccsen volt eredményes. A 22 éves játékos fő kritikusa, a Liverpool korábbi Bajnokok Ligája-győztes labdarúgója, Dietmar Hamann azonban a gólja ellenére is odaszúrt Wirtznek és a csapatának.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 8:05
Florian Wirtz először volt eredményes a Liverpool mezében, de Németországból kritikát kapott
Florian Wirtz először volt eredményes a Liverpool mezében, de Németországból kritikát kapott Forrás: Oli SCARFF / AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton úgy nyert a Liverpool 2-1-re a Wolverhampton ellen a Premier League 18. fordulójában, hogy a címvédő második gólját a német Florian Wirtz szerezte. A nyáron 125 millió euróért érkező középpályásnak ez volt az első gólja a Vörösök színeiben. A már hét meccse veretlen Liverpoolnak Wirtz az egyik legjobbja lett az elmúlt hetekben, ráadásul szombaton Szoboszlai Dominik hiányában a hátán vitte a csapatot. A német a lefújás után többek között arról beszélt, hogy ez a gól egy gátat is átszakíthat benne, emellett a kritikus hangok is elcsendesednek hamarosan. 

Florian Wirtz gólöröme a Liverpool–Wolves Premier League-mérkőzésen
Florian Wirtz gólöröme a Liverpool–Wolves Premier League-mérkőzésen. Fotó: AFP/Oli Scarff

Wirtz gólt lőtt, de fő kritikusa ismét megtalálta

No, ez Németországban meglepetésre még mindig nincs így. A Liverpool korábbi játékosa, Dietmar Hamann már az idény során többször is hangot adott annak, hogy Wirtz gyenge teljesítmény nyújt a Liverpoolban, egész egyszerűen nem ért ennyi pénzt az angol csapatnak. A Bild a szombati meccs után is megkérdezte Hamannt, hogy mit gondol Wirtz teljesítményéről. 

„Remélem és kívánom, hogy ez lendületet adjon Wirtznek. Ennek ellenére továbbra is óvatos vagyok.” 

A Liverpool még a tabella utolsó helyezettje ellen is küzd, akárcsak az előző meccseken. Valami egyértelműen nincs rendben a csapat háza táján. Ez nem Wirtz hibája, de az ő problémája is

– nyilatkozta a jelenleg szakértőként dolgozó Hamann. Az 1999 és 2006 között a Liverpool erősítő középpályás szavaiban pedig valamennyi igazság biztosan van, ugyanis az angol bajnok tényleg küzdött szombaton. Noha a Liverpool a félidőben már 2-0-ra is vezetett, a vendégek szögletből szépítettek, majd az egyenlítésért is támadtak. A Liverpoolnak szerencséje is volt a hajrában.

Wirtz korábbi sportigazgatója már pozitívabb volt

Rudi Völler, a németek korábbi kiváló csatára, 2022-ig a Bayer Leverkusen sportigazgatója volt, tehát jól ismeri Wirtzet, miután a középpályás nyáron éppen a gyógyszergyáriaktól igazolt Angliába. Völler is nyilatkozott a Bildnek, ő már sokkal pozitívabb volt Wirtz kapcsán.

„Nagyon örültem Florian góljának a tévé előtt ülve. Amikor ilyen magas elvárásokkal igazolsz át, és a dolgok nem mennek ilyen simán, az nem könnyű.” 

De tudtam, hogy nem fogja feladni. Egyre jobban alkalmazkodik a Premier League-hez. Ez segíteni fog nekünk egy nagyszerű világbajnoksághoz

– mondta Völler, utalva a 2026-os nyári vb-re.

Wirtz fejlődéséről egyébként maga Arne Slot is beszélt az elmúlt hetekben. A Liverpool vezetőedzője elmondta, hogy a német két és fél kiló izmot szedett fel ősszel, így egyre jobban bírja az angol foci iramát, az ugrásszerű javulásához ez is kellett. A Liverpool legközelebb január elsején játszik, akkor azt a Leeds Unitedet fogadja az Anfielden, amellyel pár hete 3-3-as döntetlent játszott idegenben, akkor többek között Szoboszlai is betalált

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekNATO

Eredj te, meg a haverjaid, szedegessetek aknákat!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezek a csávók mintha Hasek Svejkjéből kerültek volna elő, erő és derű kell az elviselésükhöz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu