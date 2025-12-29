„Valami egyértelműen nincs rendben” – Wirtz fő kritikusa ismét megtalálta a németet

Szombaton úgy nyert a Liverpool 2-1-re a Wolverhampton ellen a Premier League 18. fordulójában, hogy a címvédő második gólját a német Florian Wirtz szerezte. A nyáron 125 millió euróért érkező középpályásnak ez volt az első gólja a Vörösök színeiben. A már hét meccse veretlen Liverpoolnak Wirtz az egyik legjobbja lett az elmúlt hetekben, ráadásul szombaton Szoboszlai Dominik hiányában a hátán vitte a csapatot. A német a lefújás után többek között arról beszélt, hogy ez a gól egy gátat is átszakíthat benne, emellett a kritikus hangok is elcsendesednek hamarosan.

Florian Wirtz gólöröme a Liverpool–Wolves Premier League-mérkőzésen. Fotó: AFP/Oli Scarff

Wirtz gólt lőtt, de fő kritikusa ismét megtalálta

No, ez Németországban meglepetésre még mindig nincs így. A Liverpool korábbi játékosa, Dietmar Hamann már az idény során többször is hangot adott annak, hogy Wirtz gyenge teljesítmény nyújt a Liverpoolban, egész egyszerűen nem ért ennyi pénzt az angol csapatnak. A Bild a szombati meccs után is megkérdezte Hamannt, hogy mit gondol Wirtz teljesítményéről.

„Remélem és kívánom, hogy ez lendületet adjon Wirtznek. Ennek ellenére továbbra is óvatos vagyok.”

A Liverpool még a tabella utolsó helyezettje ellen is küzd, akárcsak az előző meccseken. Valami egyértelműen nincs rendben a csapat háza táján. Ez nem Wirtz hibája, de az ő problémája is

– nyilatkozta a jelenleg szakértőként dolgozó Hamann. Az 1999 és 2006 között a Liverpool erősítő középpályás szavaiban pedig valamennyi igazság biztosan van, ugyanis az angol bajnok tényleg küzdött szombaton. Noha a Liverpool a félidőben már 2-0-ra is vezetett, a vendégek szögletből szépítettek, majd az egyenlítésért is támadtak. A Liverpoolnak szerencséje is volt a hajrában.