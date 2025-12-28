Liverpoolban váratlanul nekiestek Szoboszlai riválisának a győzelem után

Felemás meccset játszott a Liverpool a PL-ben utolsó helyezett Wolverhampton ellen, hiszen az első félidőben uralta a játékot, szünet után azonban visszaesett, így „csupán” 2-1-es győzelem lett belőle. Persze a három pont a lényeg, és az, hogy Arne Slot csapata kilábalt a gödörből, zsinórban negyedszer nyert, ebből háromszor a bajnokságban. Ebben pedig Curtis Jones is nagy szerepet vállalt, Szoboszlai Dominik egyik posztriválisát most mégis méltatlan támadások érték.

Curtis Jones és Florian Wirtz küzd a labdáért, akik Szoboszlai hiányában fontos szerepet kaptak a Liverpool középpályáján (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

A Wolverhampton elleni siker után most az első liverpooli gólját megszerző és a meccs embernek megválasztott Florian Wirtz áll a középpontban, azonban az egyik helyi lap, a Rousingthekop.com felhívta a figyelmet a Curtis Jones elleni támadásokra, amelyek előtt értetlenül áll.

Curtis Jones mint a jövő csapatkapitánya? Inkább Szoboszlai?

Szeptemberben terjedt el a hír, hogy az idényben remekül teljesítő Szoboszlai Dominik személyében a klub a Liverpool jövőbeni csapatkapitányát láthatja , aki a 34 éves Virgil van Dijk örökébe léphet. Ebben Szoboszlai egyik kihívója Curtis Jones lehetne, aki Liverpool szülötte, a klub neveltje, 24 évesen ugyancsak a jövő, de már a jelen embere is, és már az angol válogatottba is bekerült.

A Wolverhampton elleni meccs után – amelyen Szoboszlai eltiltás miatt nem játszhatott – azonban Jones váratlanul sok és kemény kritikát kapott a Liverpool szurkolóitól, amikből a Rousingthekop.com szemezgetett.

„Curtis Jones arról álmodik, hogy a Liverpool csapatkapitánya legyen, de minőségben annyira gyenge, hogy a PL top 10 csapata közelébe sem kellene kerülnie” – írta egy drukker, aki vélhetően inkább Szoboszlaiban látja a jövő kapitányát.

De sokan mások sem kímélték Jonest, íme további bírálatok róla:

„Curtis »alibi« Jones egy sokkolóan kínos futballista. Csak azért kedvelik, mert Liverpoolból származik. Isten irgalmazzon!”

„Curtis Jones nem tud passzolni.”

„Curtis Jones egy imposztor.”

„Curtis Jones mindig lelassítja a támadásokat. Olyan, mintha semmit sem tenne hozzá a játékunkhoz olyan csapatok ellen, amelyek beállnak védekezni.”

Volt olyan is, aki az Aston Villának lepasszolt Harvey Elliottra emlékeztetett, aki ugyancsak Jones (és Szoboszlai posztján) lenne bevethető: