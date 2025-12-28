Liverpool FCCurtis JonesSzoboszlai Dominik

Liverpoolban váratlanul nekiestek Szoboszlai riválisának a győzelem után

Zsinórban negyedszer nyert a Liverpool, amely szombaton a Wolverhampton ellen aratott 2-1-es győzelmet a Premier League 18. fordulójában. Szoboszlai Dominik ezúttal eltiltás miatt nem léphetett pályára, a középpályán egyik riválisa, Curtis Jones viszont nemcsak játszott, hanem a meccs után váratlanul kemény kritikákat kapott a csapat szurkolóitól. Jones nem ezt érdemli.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 9:17
Szoboszlai két posztriválisa a képen: Curtis Jones gratulál Florian Wirtz első góljához a Liverpool színeiben Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Felemás meccset játszott a Liverpool a PL-ben utolsó helyezett Wolverhampton ellen, hiszen az első félidőben uralta a játékot, szünet után azonban visszaesett, így „csupán” 2-1-es győzelem lett belőle. Persze a három pont a lényeg, és az, hogy Arne Slot csapata kilábalt a gödörből, zsinórban negyedszer nyert, ebből háromszor a bajnokságban. Ebben pedig Curtis Jones is nagy szerepet vállalt, Szoboszlai Dominik egyik posztriválisát most mégis méltatlan támadások érték.

Curtis Jones és Florian Wirtz küzd a labdáért, akik Szoboszlai hiányában fontos szerepet kaptak a Liverpool középpályáján
Curtis Jones és Florian Wirtz küzd a labdáért, akik Szoboszlai hiányában fontos szerepet kaptak a Liverpool középpályáján (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

A Wolverhampton elleni siker után most az első liverpooli gólját megszerző és a meccs embernek megválasztott Florian Wirtz áll a középpontban, azonban az egyik helyi lap, a Rousingthekop.com felhívta a figyelmet a Curtis Jones elleni támadásokra, amelyek előtt értetlenül áll.

Curtis Jones mint a jövő csapatkapitánya? Inkább Szoboszlai?

Szeptemberben terjedt el a hír, hogy az idényben remekül teljesítő Szoboszlai Dominik személyében a klub a Liverpool jövőbeni csapatkapitányát láthatja , aki a 34 éves Virgil van Dijk örökébe léphet. Ebben Szoboszlai egyik kihívója Curtis Jones lehetne, aki Liverpool szülötte, a klub neveltje, 24 évesen ugyancsak a jövő, de már a jelen embere is, és már az angol válogatottba is bekerült.

A Wolverhampton elleni meccs után – amelyen Szoboszlai eltiltás miatt nem játszhatott – azonban Jones váratlanul sok és kemény kritikát kapott a Liverpool szurkolóitól, amikből a Rousingthekop.com szemezgetett.

„Curtis Jones arról álmodik, hogy a Liverpool csapatkapitánya legyen, de minőségben annyira gyenge, hogy a PL top 10 csapata közelébe sem kellene kerülnie” – írta egy drukker, aki vélhetően inkább Szoboszlaiban látja a jövő kapitányát.

De sokan mások sem kímélték Jonest, íme további bírálatok róla:

  • „Curtis »alibi« Jones egy sokkolóan kínos futballista. Csak azért kedvelik, mert Liverpoolból származik. Isten irgalmazzon!”
  • „Curtis Jones nem tud passzolni.”
  • „Curtis Jones egy imposztor.”
  • „Curtis Jones mindig lelassítja a támadásokat. Olyan, mintha semmit sem tenne hozzá a játékunkhoz olyan csapatok ellen, amelyek beállnak védekezni.”

Volt olyan is, aki az Aston Villának lepasszolt Harvey Elliottra emlékeztetett, aki ugyancsak Jones (és Szoboszlai posztján) lenne bevethető:

„Minden, amit Curtis Jones csinál, felbosszant. Harvey Elliott milliószor jobban játszik, és ezt mindenki látja.”

Valójában fontos szerepe volt a Liverpool feltámadásában

A sok kritika annak fényében különösen váratlan, hogy Curtis Jones fontos szerepet vállalt abban, hogy a Liverpool az utóbbi időben visszatért a győzelem útjára. Slot a legutóbbi három bajnokin húzta meg azt, hogy Jonest a középpályán védekezőbb szerepben, Ryan Gravenberch párjaként vetette be a kezdőben, Alexis Mac Allister feljebb húzódott az irányító posztra, Wirtz és Szoboszlai pedig a széleken kapott lehetőséget.

Ez pedig működött, háromból három győzelem a mérleg az említett bajnokikon, ami pedig Jonest illeti, a Rousingthekop.com szerint vezetői kvalitásokat mutatott a pályán és azon kívül is. Kiemelkedően játszott az elmúlt meccseken, és jól működött az összjátéka Gravenberch mellett.

A Liverpool legközelebb január elsején a Leeds United ellen lép pályára a PL-ben, Szoboszlai visszatérhet a csapatba, de vélhetően nem Jones kárára, hanem a jobb szélen Federico Chiesa helyén kerülhet vissza a kezdőbe, amíg Mohamed Szalah az Afrika-kupán szerepel.

Premier League, 18. forduló

péntek:

  • Manchester United–Newcastle United 1-0 (1-0)

szombat:

  • Nottingham Forest–Manchester City 1-2 (0-0)
  • Arsenal–Brighton 2-1 (1-0)
  • Brentford–Bournemouth 4-1 (2-0)
  • Burnley–Everton 0-0
  • Liverpool FC–Wolverhampton Wanderers 2-1 (2-0)
  • West Ham United–Fulham 0-1 (0-0)
  • Chelsea–Aston Villa 1-2 (1-0)

vasárnap:

  • Sunderland–Leeds United 15.00
  • Crystal Palace–Tottenham Hotspur 17.30

A tabella állása ide kattintva nézhető meg.

Premier League – nagyon messze a címvédés!
