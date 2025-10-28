Liverpool kedvence Szoboszlai elől menekült el, de úgy pofára esett, mint Wirtz

Harvey Elliott a Liverpool egyik legnagyobb tehetségének számított az elmúlt években, ráadásul mivel mindössze 16 évesen került a klubhoz, szinte úgy tekintettek rá a szurkolók, mint egy saját nevelésű játékosra, aminek az Anfielden mindig különleges értéke van. Csakhogy Elliott helyzete gyökeresen megváltozott , amikor 2023 nyarán Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolt, és azok után, hogy a magyar mellett idén Florian Wirtz is a nyakára érkezett, a 22 éves angol középpályás a nyáron az Aston Villába menekült kölcsönben.

A Szoboszlai elől az Aston Villába menekülő Harvey Elliott (jobbra) új csapatában sem játszik többet, mint a Liverpoolban. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Elliott a legutóbbi idényben 28 tétmeccsen lépett pályára a Liverpoolban, ám összesen mindössze 822 percet tölthetett a pályán. Ennek ellenére az angol játékos öt gólt és három gólpasszt jegyzett, összehasonlításképpen: Szoboszlai 49 meccsen és 3429 perc alatt jutott nyolcig, illetve kilencig.

Megesett, hogy Elliott volt a Liverpool hőse az évad egyik legfontosabb mérkőzésén: a későbbi aranyérmes Paris Saint-Germain elleni BL-nyolcaddöntő idegenbeli első felvonásán, miután a 86. percben csereként beállt, egyetlen perccel később ő szerezte az angolok 1-0-s győzelmét eredményező gólt. Ez volt az a pont, amikor Arne Slot kénytelen volt elmagyarázni, hogy Elliott csak Szoboszlai miatt nem kapott több lehetőséget.

A Liverpool edzője Szoboszlai miatt nem adott neki több esélyt

– Megértem, hogy néha frusztrált (Elliott – a szerk.), mert kevés játékidőt kap, miközben már a Liverpoolnál is megmutatta, hogy jó futballista, viszont olyan játékosok a posztriválisai, akiket szinte sosem cserélek le. Szoboszlai Dominik sosem áll le, gólokat is szerez, de a futómennyisége miatt különösen fontos tagja a csapatnak – indokolt Arne Slot.

Elliott helyzete a nyáron tovább bonyolódott, miután a Liverpool leigazolta Florian Wirtzet is, aki szintén az ő posztján bevethető. Ezek után döntött úgy, hogy kölcsönben az Aston Villához távozik (egyelőre jövő nyárig, bizonyos feltételek teljesítése mellett a klubnak meg is kell vennie őt), és reményei szerint a pályán bizonyíthat a Liverpoolnak is. Elliott ráadásul önbizalommal telve költözhetett Birminghambe, hiszen ő volt a nyári U21-es Európa-bajnokság legjobb játékosa.