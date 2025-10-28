Liverpool FCUnai Emeryflorian wirtzHarvey ElliottAston Villa Szoboszlai DominikPremier League

Liverpool kedvence Szoboszlai elől menekült el, de úgy pofára esett, mint Wirtz

A Liverpool egyik nehéz nyári döntése volt az, hogy Harvey Elliott kölcsönben az Aston Villához került. A szurkolók egyik kedvence az elmúlt idényben Szoboszlai Dominik miatt keveset játszott, a nyáron ráadásul Florian Wirtz is a nyakára érkezett, ezért távozott. Az U21-es Európa-bajnokság legjobb játékosa azonban az Aston Villában sem játszik többet, mint a Liverpool színeiben, Unai Emery edző már magyarázkodik miatta. Ugyanazt mondják Szoboszlai riválisairól: Wirtz mellett Elliottnak is idő kell még.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 5:15
Szoboszlai Dominik és Harvey Elliott az előző idényben még együtt küzdöttek a Liverpool sikeréért Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Harvey Elliott a Liverpool egyik legnagyobb tehetségének számított az elmúlt években, ráadásul mivel mindössze 16 évesen került a klubhoz, szinte úgy tekintettek rá a szurkolók, mint egy saját nevelésű játékosra, aminek az Anfielden mindig különleges értéke van. Csakhogy Elliott helyzete gyökeresen megváltozott , amikor 2023 nyarán Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolt, és azok után, hogy a magyar mellett idén Florian Wirtz is a nyakára érkezett, a 22 éves angol középpályás a nyáron az Aston Villába menekült kölcsönben.

A Szoboszlai elől az Aston Villába menekülő Harvey Elliott (jobbra) új csapatában sem játszik többet, mint a Liverpoolban
A Szoboszlai elől az Aston Villába menekülő Harvey Elliott (jobbra) új csapatában sem játszik többet, mint a Liverpoolban. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Elliott a legutóbbi idényben 28 tétmeccsen lépett pályára a Liverpoolban, ám összesen mindössze 822 percet tölthetett a pályán. Ennek ellenére az angol játékos öt gólt és három gólpasszt jegyzett, összehasonlításképpen: Szoboszlai 49 meccsen és 3429 perc alatt jutott nyolcig, illetve kilencig.

Megesett, hogy Elliott volt a Liverpool hőse az évad egyik legfontosabb mérkőzésén: a későbbi aranyérmes Paris Saint-Germain elleni BL-nyolcaddöntő idegenbeli első felvonásán, miután a 86. percben csereként beállt, egyetlen perccel később ő szerezte az angolok 1-0-s győzelmét eredményező gólt. Ez volt az a pont, amikor Arne Slot kénytelen volt elmagyarázni, hogy Elliott csak Szoboszlai miatt nem kapott több lehetőséget.

A Liverpool edzője Szoboszlai miatt nem adott neki több esélyt

– Megértem, hogy néha frusztrált (Elliott – a szerk.), mert kevés játékidőt kap, miközben már a Liverpoolnál is megmutatta, hogy jó futballista, viszont olyan játékosok a posztriválisai, akiket szinte sosem cserélek le. Szoboszlai Dominik sosem áll le, gólokat is szerez, de a futómennyisége miatt különösen fontos tagja a csapatnak – indokolt Arne Slot.

Elliott helyzete a nyáron tovább bonyolódott, miután a Liverpool leigazolta Florian Wirtzet is, aki szintén az ő posztján bevethető. Ezek után döntött úgy, hogy kölcsönben az Aston Villához távozik (egyelőre jövő nyárig, bizonyos feltételek teljesítése mellett a klubnak meg is kell vennie őt), és reményei szerint a pályán bizonyíthat a Liverpoolnak is. Elliott ráadásul önbizalommal telve költözhetett Birminghambe, hiszen ő volt a nyári U21-es Európa-bajnokság legjobb játékosa.

Ennek ellenére Elliott sorsa eddig nem a tervek szerint alakult az Aston Villánál sem. Eddig hét meccsen mindössze 174 percet töltött a pályán az idényben, mialatt egy gólt szerzett a Ligakupában. Ami a Premier League-et illeti, a kilenc forduló alatt négyszer játszott, összesen 97 percet. Elliott lényegében a Villában sem kap több lehetőséget, mint Liverpoolban, így az angol felnőtt válogatottba sem tudta beverekedni magát. Legutóbb a Manchester City elleni 1-0-s győzelemből is kimaradt az elmúlt hétvégén, sőt már a meccskeretbe sem került be.

Harvey Elliott és Florian Wirtz: ugyanazzal mentegetik őket

Unai Emery, az Aston Villa edzője már magyarázkodni kényszerült Elliott miatt az angol sajtóban, és ugyanazt mondta, amit Liverpoolban az eddig gyengén muzsikáló Florian Wirtz esetében is hangoztatnak: jó játékos, de több időre van szüksége.

– Egy játékost ki kellett hagynunk a keretből, és én őt választottam. Elégedett vagyok vele, jól edz, a hozzáállása fantasztikus, ez tisztán taktikai döntés volt. Beszéltem vele erről, és azt tanácsoltam neki, hogy folytassa a munkát. Nagyon jó játékos, csak épp a mi elvárásaink rendkívül magasak, és vannak olyan futballisták, akik az előző idényhez hasonlóan most is jól teljesítenek az ő pozíciójában – magyarázta Unai Emery.

Hozzátette: – Azért szerződtettük, mert hiszek benne. Időre van szüksége. Harvey nálunk a tízes pozícióban játszik, és bár néhány meccsen már szerepelt, még folyamatban van az, hogy beilleszkedjen a rendszerünkbe és a feladatkörébe.

Ismerősen csengő szavak: Wirtzről ugyanezt mondják Liverpoolban. Szoboszlai posztriválisai az Anfielden és azon túl is szenvednek egyelőre.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsódi Viktor
idezojelekII Vatikáni Zsinat

Iránytű a káosz korában

Zsódi Viktor avatarja

Hatvan éve fogadta el a II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.