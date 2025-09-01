Nem bírta tovább cérnával, távozott Szoboszlai nagy riválisa a Liverpooltól

Az Aston Villa mondhatni igen visszafogott átigazolási szezont zárt, a birminghami klubhoz eddig csak a csatár Evann Guessand és a kapus Marco Bizot kapus csatlakozott, miközben a középpályáról Jacob Ramsey, Leander Dendoncker és Enzo Barrenechea is távozott. Unai Emery csapata a nyári átigazolási időszak utolsó napján viszont megegyezett a Liverpoollal Harvey Elliott kölcsönvételéről, aki Szoboszlai Dominik riválisaként jobbára árnyékban volt a Vörösöknél.

Harvey Elliott a BL-győztes PSG kapusának Gianluigi Donnarummánk is rúgott már gólt, most Birminghamben bizonyíthat (Fotó: FRANCK FIFE/AFP)

Nagy szükség van Elliottra

Elliottot a nyári U21-es Európa-bajnokság legjobb játékosának választották, miután Anglia a döntőben Németország legyőzésével sorozatban második alkalommal hódította el a trófeát. A 22 éves középpályás 2019-es, Fulhamtől való érkezése óta 147 alkalommal lépett pályára a Liverpoolban, és hat trófeát nyert. A négyszeres Európa-liga-győztes Unai Emery már régóta szeretett volna igazolni egy kreatív középpályást, s a több poszton is bevethető Elliott tökéletesen passzolhat a spanyol edző elképzeléseibe.

Elliottra főleg azért is lenne szükség a Villa Parkban, mivel az Aston Villa az egyetlen csapat az angol profi futball négy felső osztályában, amely még nem szerzett gólt ebben a szezonban.

A támadó harmadban hiányzik a koncentráció és a pontos befejezések, ezért a klub erősíteni kíván a támadó középpályás és a szélső posztokon is – ennek része lehet a Manchester Unitedben szinte „eltemetett” Jadon Sancho kölcsönvétele.