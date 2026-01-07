Senki sem számított arra, ami történt a Barcelona elődöntőjén, Yamal csak asszisztált

Az FC Barcelona Yamallal, Lewandowskival, Rashforddal és Olmóval a kispadon kezdett a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében. Mint utóbb kiderült, bátran megléphette ezt Hansi Flick vezetőedző, az Atletic Bilbao nem tanúsított komoly ellenállást.

A szaúdi Dzsidda stadionja, a King Abdullah Sports City adott otthont az FC Barcelona és az Athletic Bilbao elődöntőjének. Fotó: AÍFP/Fadel Senna

Hengerelt az FC Barcelona

A körítésre nem lehetett panasz a több mint 60 ezer néző befogadására alkalmas dzsiddai stadionban, a látványról leginkább a gránátvörös-kékek gondoskodtak. Pedig a 2034-es labdarúgó világbajnokság megrendezésére gigantikus aréna építésével is készülő Szaúd-Arábia „házi show-ját” az Athletic Bilbao kezdte tűzijátékkal Joan García kapuja előtt.

Idővel átvették az irányítást Pedriék, majd a 22. és a 38. perc között négy gólt is berámoltak az Európa-bajnok Unai Simón kapujába.

Fermín eltört lövéssel adott gólpasszt a középen üresen álló és nem hibázó Ferrán Torresnek, majd egy visszagurítást követően Fermín felvarrta a labdát a bal felső sarokba. A harmadiknál a spanyol válogatott első számú kapusa bevédte Bardghji oldalról érkező lapos lövését, a negyediknél Raphinha viszont bődületesen nagy gólt rúgott ballal balról a rövid felső sarokba (4-0). A baszkok egy kapufáig jutottak az első félidőben.

Gyakori jelenet: gólt ünnepelnek az FC Barcelona játékosai. Fotó: AFP/Fadel Senna

Nem cserélt a szünetben Hansi Flick, Ernesto Valverde is csak az ötödik kapott gól után.

Az 51. percben addig szerencsétlenkedtek a bilbaói védők, amíg végül Rapinhával gólt rúgattak (5-0).

A csereként beállt Unai Gómez ordító ziccerben lőtt a katalánok kapuja mellé, semmi sem sikerült a Bilbaónak ezen az estén. Az FC Barcelona hatalmas mezőnyfölényben futballozott, az utolsó 20 percre pedig beszállt Lamine Yamal és Dani Olmo is, átmozgatták magukat, Lewandowski viszont a kispadon ragadva hangolódott a madridiak elleni vasárnapi döntőre. Immár csupán az a kérdés, hogy a Mbappét nélkülöző, az új sztárral, Gonzalo Garcíával érkező Real vagy az Atlético lesz az. Kiderül a csütörtöki derbin (20.00, tv: Sport1) – Madridtól 4500 kilométerre.