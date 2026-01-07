FC BarcelonaszuperkupaAthletic Bilbaóelődöntő

Senki sem számított arra, ami történt a Barcelona elődöntőjén, Yamal csak asszisztált

Egyoldalúra sikeredett a labdarúgó Spanyol Szuperkupa első elődöntője a szaúd-arábiai Dzsiddában. Az FC Barcelona 5-0-ra kiütötte az Athletic Bilbaót. A katalánok a félidőben úgy vezettek 4-0-ra, hogy egy 16 perces perióduson belül szerezték a góljaikat. Rapinha bombája mellett két szerencsés találatot is elért a spanyol bajnok, amelyet a válogatott első számú kapusa, Unai Simón potyagóllal is segített. a második félidő elején a szerencsétlenkedő védők gyakorlatilag gólt rúgattak a Barca braziljával. A hajrára beállt Yamal is. Az FC Barcelona ellenfele a döntőben a Real-Atlético madridi derbi győztese lesz.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 07. 22:03
Ernesto Valverde, a Bilbao edzője is csak tapsolhatott az FC Barcelona játékát látva
Ernesto Valverde, a Bilbao edzője is csak tapsolhatott az FC Barcelona játékát látva Fotó: FADEL SENNA Forrás: AFP
Az FC Barcelona Yamallal, Lewandowskival, Rashforddal és Olmóval a kispadon kezdett a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében. Mint utóbb kiderült, bátran megléphette ezt Hansi Flick vezetőedző, az Atletic Bilbao nem tanúsított komoly ellenállást.  

A szaúdi Dzsidda stadionja, a King Abdullah Sports City adott otthont az FC Barcelona és az Athletic Bilbao elődöntőjének
A szaúdi Dzsidda stadionja, a King Abdullah Sports City adott otthont az FC Barcelona és az Athletic Bilbao elődöntőjének. Fotó: AÍFP/Fadel Senna

Hengerelt az FC Barcelona

A körítésre nem lehetett panasz a több mint 60 ezer néző befogadására alkalmas dzsiddai stadionban, a látványról leginkább a gránátvörös-kékek gondoskodtak. Pedig a 2034-es labdarúgó világbajnokság megrendezésére gigantikus aréna építésével is készülő Szaúd-Arábia „házi show-ját” az Athletic Bilbao kezdte tűzijátékkal Joan García kapuja előtt. 

Idővel átvették az irányítást Pedriék, majd a 22. és a 38. perc között négy gólt is berámoltak az Európa-bajnok Unai Simón kapujába. 

Fermín eltört lövéssel adott gólpasszt a középen üresen álló és nem hibázó Ferrán Torresnek, majd egy visszagurítást követően Fermín felvarrta a labdát a bal felső sarokba. A harmadiknál a spanyol válogatott első számú kapusa bevédte Bardghji oldalról érkező lapos lövését, a negyediknél Raphinha viszont bődületesen nagy gólt rúgott ballal balról a rövid felső sarokba (4-0). A baszkok egy kapufáig jutottak az első félidőben.

Gyakori jelenet: gólt ünnepelnek az FC Barcelona játékosai
Gyakori jelenet: gólt ünnepelnek az FC Barcelona játékosai. Fotó: AFP/Fadel Senna

Nem cserélt a szünetben Hansi Flick, Ernesto Valverde is csak az ötödik kapott gól után. 

Az 51. percben addig szerencsétlenkedtek a bilbaói védők, amíg végül Rapinhával gólt rúgattak (5-0). 

A csereként beállt Unai Gómez ordító ziccerben lőtt a katalánok kapuja mellé, semmi sem sikerült a Bilbaónak ezen az estén. Az FC Barcelona hatalmas mezőnyfölényben futballozott, az utolsó 20 percre pedig beszállt Lamine Yamal és Dani Olmo is, átmozgatták magukat, Lewandowski viszont a kispadon ragadva hangolódott a madridiak elleni vasárnapi döntőre. Immár csupán az a kérdés, hogy a Mbappét nélkülöző, az új sztárral, Gonzalo Garcíával érkező Real vagy az Atlético lesz az. Kiderül a csütörtöki derbin (20.00, tv: Sport1) – Madridtól 4500 kilométerre.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

