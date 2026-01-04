Mbappé sem hitt a szemének a lelátón, új hőse született a Real Madridnak

A listavezető Barcelona balhétól sem mentes összecsapáson 2-0-ra győzött a városi rivális Espanyol otthonában szombaton a spanyol labdarúgó-bajnokságban, s hétpontosra növelte az előnyét a Real Madriddal szemben. A királyiak úgy fogadták a 6. helyezett Betist a Bernabeuban, hogy különböző okokból nélkülözniük kellett a 18 találattal a góllövőlistát vezető Kylian Mbappét, valamint Huijsent, Brahim Diazt, Militaót és Alexander-Arnoldot.

A Real Madrid első gólja: Gonzalo García fejese után a hálóba tart a labda. Fotó: AFP

Szeretett volna gyorsan előnyt szerezni Xabi Alonso csapata, de Valverde bombája jócskán elkerülte Alvaro Valles kapuját. Vinícius Junior egyéni akciója nem ért büntetőt, két ember között esett el úgy, hogy hátulról a combjába térdeltek. A játékvezető vissza sem nézte az esetet.

A 20. percben góllá érett a Real fölénye: a Vinícius által kiharcolt oldalszabadrúgást Rodrygo tekerte a hosszú oldalra, a jól helyezkedő Gonzalo García éles szögből okosan visszafejelte a másik sarokba, 1-0.

A 21 esztendős spanyol csatár – aki eddig átlagosan 13 percet játszott – a 14. mérkőzésén szerezte meg az első bajnoki gólját.