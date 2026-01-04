Real Madridla ligaBetis

Mbappé sem hitt a szemének a lelátón, új hőse született a Real Madridnak

Kiütéssel nyert hazai pályán a Barcelona üldözője a spanyol labdarúgó-bajnokság, a La Liga vasárnapi játéknapján. A Real Madrid a háromgólos Gonzalo García vezérletével 5-1-re győzte le a Betist. A királyiak 21 éves csatára remekül helyettesítette a sérült Kylian Mbappét, sarokkal is betalált. Xabi Alonso csapata 3-0-s vezetés után gödörbe került, a sevillaiak szépítése után izgulnia kellett a Bernabeu közönségének, de a hajrá remekül sikerült. A Real Madrid négypontos hátrányban van a Barcelonához képest.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 04. 18:32
A Real Madrid saját nevelésű csatára, Gonzalo García három gólt szerzett a Betis ellen
A Real Madrid saját nevelésű csatára, Gonzalo García három gólt szerzett a Betis ellen Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Forrás: AFP
A listavezető Barcelona balhétól sem mentes összecsapáson 2-0-ra győzött a városi rivális Espanyol otthonában szombaton a spanyol labdarúgó-bajnokságban, s hétpontosra növelte az előnyét a Real Madriddal szemben. A királyiak úgy fogadták a 6. helyezett Betist a Bernabeuban, hogy különböző okokból nélkülözniük kellett a 18 találattal a góllövőlistát vezető Kylian Mbappét, valamint Huijsent, Brahim Diazt, Militaót és Alexander-Arnoldot. 

A Real Madrid első gólja: Gonzalo García fejese után a hálóba tart a labda
A Real Madrid első gólja: Gonzalo García fejese után a hálóba tart a labda. Fotó: AFP

Szeretett volna gyorsan előnyt szerezni Xabi Alonso csapata, de Valverde bombája jócskán elkerülte Alvaro Valles kapuját. Vinícius Junior egyéni akciója nem ért büntetőt, két ember között esett el úgy, hogy hátulról a combjába térdeltek. A játékvezető vissza sem nézte az esetet. 

A 20. percben góllá érett a Real fölénye: a Vinícius által kiharcolt oldalszabadrúgást Rodrygo tekerte a hosszú oldalra, a jól helyezkedő Gonzalo García éles szögből okosan visszafejelte a másik sarokba, 1-0. 

A 21 esztendős spanyol csatár – aki eddig átlagosan 13 percet játszott – a 14. mérkőzésén szerezte meg az első bajnoki gólját. 

 

Nem állt le a Real Madrid

Az első félidőben kaput eltaláló kísérlete sem volt a sevillai együttesnek, amely a folytatásban is csak statisztált. Pedig Barta, az első találatnál csúnyán alászaladó Rodriguez és Antony személyében akadt néhány neves játékosa, s eddig idegenben veretlen volt.

Az 50. percben megduplázta az előnyét a Real Madrid: Gonzalo García teljesen üresen, 18 méterre a kaputól mellre vett egy ívelést, majd pattanás nélkül jobbal a jobb sarokba lőtte, 2-0. 

A térdsérüléssel bajlódó Kylian Mbappé a lelátón ülve hátradőlhetett, helyettese nyerőemberré vált. A Gonzalóhoz hasonlóan saját nevelésű madridista, Raúl Asencio az 56. percben úgy tűnt, minden kétséget eloszlatott: a védő magasra ugorva bólintotta a bal felső sarokba Rodrygo szögletét, 3-0. 

Raúl Asencio is góllal járult hozzá a Real Madrid győzelméhez
Raúl Asencio is góllal járult hozzá a Real Madrid győzelméhez. Fotó: AFP

 

Feltámadt a Betis

A gólpasszokat osztogató brazil szélső ziccerben a Betis kapusát találta telibe, a kockáztató vendégcsapat Lo Celso kapu elé csavart szabadrúgásából a kapufát találta el, és Thibault Courtois-t is többször megtornáztatta. 

Sőt a második játékrész derekán a belga kapust oda-vissza kicselező Cucho Hernández szépített, 3-1. 

Kisvártatva közel járt a az újabb gólhoz a Betis, a csereként beállt Riquelme közeli lövését bravúrral védte Courtois. A spanyol válogatott szélső a 77. percben túljárt a Real-kapus eszén, ám a kapufa megakadályozta, hogy gól legyen tetszetős tekeréséből. 

 

Sarokkal is betalált a triplázó

Átvészelte a kritikus időszakot Xabi Alonso csapata, s a 83. percben álomszerű góllal végleg bebiztosította a győzelmét: 

a csereként beállt Arda Güler lapos centerezését Gonzalo García zseniális mozdulattal, a lábai közül sarkalta a hosszú sarokba, 4-1. Amikor a hajrában lecserélték a csatárt, állva tapsolt több mint hetvenezer szurkoló.

A ráadásban Fran Gárcia bal külsővel értékesítette Valverde remek beadását, ekkor már nyoma sem volt a nyomasztó időszaknak.

A Real Madrid tehát 5-1-es győzelmet aratott a Betis felett, a megszerzett három ponttal négyre megközelítette a címvédő és éllovas FC Barcelonát. Amennyiben sikerrel veszik a hétközi elődöntőt a felek, a jövő héten a spanyol szuperkupáért is összecsaphatnak egymással.

La Liga, 18. forduló

péntek:

  • Rayo Vallecano–Getafe 1-1 (1-0)

szombat:

  • Celta Vigo–Valencia 4-1 (1-0)
  • Osasuna–Athletic Bilbao 1-1 (1-0)
  • Elche–Villarreal 1-3 (1-2)
  • Espanyol–FC Barcelona 0-2 (0-0)

vasárnap:

  • Sevilla–Levante 0-3 (0-1)
  • Real Madrid–Real Betis 5-1 (1-0)
  • Alavés–Real Oviedo 18.30
  • Real Mallorca–Girona 18.30
  • Real Sociedad–Atlético Madrid 21.00

