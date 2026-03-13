Bayer Zsolt: Ez már vajon fenyegetés?

„Orbán Viktor addig játszik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap”– mondta az az Omelcsenko nevű ukrán szardarab.

Feszülten várjuk a FOS megfejtéseit, hogy akkor ez most vajon fenyegetésnek minősül-e, avagy mégis inkább baráti figyelmeztetés. Ja! És Frész Feri is aktivizálhatná magát, elmagyarázni, hogy ez csupán mesterséges intelligencia által csinált hamis videó, ami azonnal kitűnik a „lip-sync” hibás voltából...