Rendkívüli

„Buddhára” bízhatja a titkosszolgálatokat a Tisza Párt, a hekkert korábban szexképekkel történt zsarolás miatt ítélték börtönre

idezojelek
Vélemény

Mindig, minden ugyanaz…

Commodus az elmúlt években lényegesen többször járt a karmelitában, mint bármelyikünk. Ott könyörgött a szeretetért…

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
budapestországházMagyar Péter 2026. 05. 12. 13:21
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismerős, ugye? De nézzük tovább:

„A Parlamentet már épülése közben rengeteg kritika érte, az érdeklődés középpontjában állt. A Pester Lloyd és számos hírlap hasábjain gyakorta találhatunk vele foglalkozó írásokat, melyek elsősorban az épület neogótikus stílusával foglalkoznak. Legtöbben azt kifogásolják, hogy a gótikus stílus teljesen idegen a magyar nemzettől, mivel német jellegű, a katolikus miszticizmus terméke, és holt stílus lévén gátolja a képzőművészet fejlődését.”

„Az eredeti terv szerint az új Országház átadása az 1896. év, a millenniumi ünnepségek csúcspontja lett volna. Az pályázat határidejére beérkezett 19 terv elbírálása, az építkezés nehézségei és a módosítások azonban túllépték az időkeretet (és a tervezett költségvetés határait is), így az épület véglegesen, kívül-belül csak 1904-re készült el. A millenniumi ünnepségek alkalmával csupán a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket hozták be az épületbe. Ám a kész épület sem nyűgözött le egyhangúlag mindenkit, sőt:

»Mert ha igaz, hogy az építészet megfagyott zene, akkor a mi országházunk a legkellemetlenebb kakofónia, amelyet valaha zenekarból, egy ügyetlen karmester kihozott.« (Bobula János, építész, Budapesti Építészeti Szemle)

»Hogy és mint lehetséges, hogy ugyanaz a Steindl Imre, ki ennek a parlamentnek dunai homlokzatát s gyönyörű kupoláját kieszelte, belekeveredhetett abba a példátlan, a más szavára el sem hihető, puszta leírásra elképzelhetetlen barbárságba, amit e parlament belső ornamentikája képvisel. Az ízléstelenség e gigászi voltához képest eltörpül minden egyéb kifogás az új Ház impraktikus volta s költséges építése ellen.« (Ignotus, A Hét)

»Botrányos dolog, hogy az előcsarnokban, társalgókban, lépcsőcsarnokban éktelenkedő és papagáj színeitől kacérkodó apró, szobroknak nevezett figurák vannak. Ezeknek semmi helyük ott!« (Papp Zoltán, képviselő)”

Hát így kezdődött, ez kísérte az útját. Csúnya, drága, felesleges, urizáló, másra kellett volna költeni a pénzt. Ugyanaz a folyó.

A budai Várat rettenetes károk érték a második világháborúban. Gyönyörű épületeinek jelentős része elpusztult. Az Orbán-kormányok pedig elhatározták, hogy visszaépítik eredeti pompájában. Magát a királyi palotát is, és az ikonikus épületeket, a volt Pénzügyminisztériumtól kezdve a Honvéd Főparancsnokságon át A Vöröskereszt Egylet egykori székházáig. De nézzük pontosan a leltárt:

  • Lovarda
  • Főőrség épülete
  • Stöckl-lépcső
  • Várkertbazár
  • József főhercegi palota
  • Honvéd Főparancsnokság
  • Budavári Palota A szárnya
  • A Várnegyed falai és sétányai
  • A Vöröskereszt Egylet székháza
  • karmelita

És láss csodát! Az építkezések kezdete óta azt hallgatjuk, hogy: csúnya, drága, felesleges, urizáló, másra kellett volna költeni a pénzt.

Értem én, hogy létezik az a világnézet, amely szerint a csendben rohadó és bezárt Várkertbazár szebb, jobb és hasznosabb volt, mint az eredeti pompájában helyreállított új. Amely szerint jobb volt nézni 1945 óta a Honvéd Főparancsnokság szürkéllő romját, mint az eredeti pompájában helyreállított újat. Amely szerint épületesebb látványt nyújtott a Mátyás templommal szemközti egykori Pénzügyminisztérium szürke torzóként, szocreál elemekkel „feldobva”. S persze sokkal épületesebb volt a Dísz téren a gazfelverte, egy fabódéval ékesített üres telek a Vöröskereszt Egylet pompás palotája helyén.

De az elmúlt tizenhat évben nem az a világnézett uralkodott. Így visszakapta a nemzet a régi Bbudai Várat, amit gyönyörűségtől hüledező turisták százezrei bámulnak és fényképeznek. Igaza van Huth Gergelynek, amikor ezt írja:

„ […] amit látunk, az ízléses és igényes reprezentációja VOLT a feltörekvő, régi fényét visszaszerezni kívánó Magyarországnak. Egy hely, ahol vendégeskedve a világ jobbfajta vezetői e kis nép élni akarását csodálhatták – és persze gyönyörű fővárosunkat.”

Ide ment be tegnap, egészen pontosan a karmelitába és a Vöröskereszt Egylet egykori székházába Commodus a Gladiátorból, vitte magával sok komplexusa közül az apakomplexusát, s mert hiába könyörgött másfél évtizeden át, hogy „szeressetek!”, hát most úgy döntött, inkább odaveti a csőcseléknek apakomplexusa tárgyát, Maximust. A csőcselék pedig ott ül az arénában, és várja a vért.

De nemsokára el fog hangozni az ikonikus mondat: „Nem sokáig tetszeleghetsz már önmagadnak, felség!” Bizony nem.

És azt se feledjük: Commodus az elmúlt években lényegesen többször járt a karmelitában, mint bármelyikünk. Ott könyörgött a szeretetért…

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekmagyarország

A királycsináló korszellem

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekkommunista

Legyen június 19-e állami ünnep!

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Most még fáj, de kellett ez a vereség

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Jogos a nemzeti besorolás

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Erős Hunor
idezojelekTisza Párt

Tisza Tells Brussels One Thing and Its Voters Another

Erős Hunor avatarja

It is easy to expose what the Tisza Party is planning to do regarding the issue of migration based on its political decisions, the constitutional lawyer says.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu