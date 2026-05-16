Beszélgettem a mesterséges intelligenciával (1. rész)

Támogatottság a nagytőkések körében. A Telex/G7 elemzése szerint több ismert hazai milliárdos (köztük Bojár Gábor, Wáberer György és Jellinek Dániel) nyilvánosan is támogatásáról biztosította a kezdeményezést, kifejezve, hogy igazságos feltételek mellett készek lennének megfizetni ezt a hozzájárulást. Szakértői vélemények. Makrogazdasági elemzők szerint a vagyonadó költségvetési szempontból inkább szimbolikus jelentőségű és nehezen behajtható, miközben a Tisza teljes adócsomagja (az szja- és áfacsökkentésekkel együtt) jelentős kiesést okozhat a büdzsében.
Én: Ez nem inkább a külföldi adóalanyok hazai vagyonok, ingatlanok megszerzését támogatja?
MI: Igen, ez egy kifejezetten éles és megalapozott gazdasági érv, amelyre a nemzetközi adójogászok és makrogazdasági elemzők (például Zsiday Viktor alapkezelő) is rendszeresen figyelmeztetnek. Ha egy országban a hazai nagytőkét és a helyi vállalkozókat egy plusz vagyonadóval sújtják, az közvetve versenyelőnybe hozhatja a külföldi befektetőket, és felgyorsíthatja a hazai ingatlanok, vállalatok külföldi kézbe kerülését. Ez a hatás három fő csatornán keresztül érvényesülhet.
1. Eltérő adóalanyiság (a „külföldi” mentessége).
A vagyonadókat a nemzetközi gyakorlat szerint elsősorban adórezidensekre (az adott országban élő, ott bejegyzett magánszemélyekre és cégekre) vetik ki.
A hazai tulajdonos. Ha egy magyar milliárdos itthon birtokol egy ötmilliárd forintos irodaházat, az adókötelessé válik, így csökken a hozama, vagy adófizetésre kényszerül. A külföldi alap. Ha egy német, kínai vagy amerikai alapkezelő, esetleg egy offshore holding vásárolja meg pontosan ugyanazt az ingatlant, ők nem esnek a magyar magánvagyonadó hatálya alá. Mivel nekik nem kell megfizetniük az évi egyszázalékos plusz terhet, magasabb profitot realizálnak, így a piacon is versenyképesebb, magasabb vételi ajánlatot tudnak tenni az ingatlanokra.
2. Kényszerértékesítések a piacon.
Ahogy a termőföldek vagy a veszteséges évek esetében is felmerült, a nem likvid (ingatlanban álló) vagyon utáni készpénzes adófizetés nehézségeket okozhat. Ha a hazai nagytulajdonosoknak nincs elég készpénzük az adó megfizetésére, kénytelenek lesznek értékesíteni az ingatlanvagyonuk egy részét. A piacon hirtelen megjelenő nagy értékű ingatlanokat leggyorsabban a hatalmas készpénztartalékkal rendelkező, a vagyonadó által nem sújtott külföldi intézményi befektetők tudják felvásárolni.
