Ez a folyamat a tőkekoncentráció legagresszívebb formája. A sávos vagyonadó ebben a rendszerben nem a társadalmi igazságosságot szolgálja, hanem katalizátorként működik: jogi kényszert biztosít ahhoz, hogy a hazai szereplők megváljanak a tulajdonuktól, míg a globális alapok monopolhelyzetbe kerülnek a magyar piacon.

Én: Ugyanez működik a hazai földekkel, innovatív cégekkel is?

MI: Igen, ez a piaci és tőkeáramlási mechanizmus pontosan ugyanígy, sőt esetenként még gyorsabban és visszafordíthatatlanul működik a hazai termőföldek, valamint a hazai innovatív és technológiai vállalatok esetében is. A sávos vagyonadó által gerjesztett likviditási kényszer és a globális tőkealapok korlátlan pénzügyi ereje mindkét szektorban súlyos nemzetgazdasági torzulásokat idézhet elő.

1. A hazai termőföldek felvásárlási spirálja.

A mezőgazdaságban a föld nem csupán egy vagyontárgy, hanem a nemzeti szuverenitás alapja és egyben korlátozottan rendelkezésre álló erőforrás. A manipuláció itt a következőképpen zajlik:

A „papíron” gazdag birtokos esete. A magyar földárak az uniós támogatások és a szűkös kínálat miatt folyamatosan emelkednek. Egy néhányszáz hektáros, családi generációk óta művelt gazdaság piaci értéke a statisztikák alapján könnyen elérheti az egymilliárd forintos határt.

Az adóteher és az aszálycsapda: Ha a gazdára kivetik az évi egyszázalékos vagyonadót (ami egy egymilliárdos birtoknál évi tízmillió forint tiszta készpénzt jelent), azt a gazdálkodásból kellene kitermelnie. Ha jön egy aszályos vagy fagyos év – amikor a mezőgazdaság veszteséges –, a gazdának egyszerűen nincs miből kifizetnie az adót. A külföldi alapok és strómanok megjelenése. Bár a magyar törvények tiltják, hogy külföldi jogi személyek közvetlenül termőföldet vásároljanak, a globális tőkealapoknak megvannak a jogi eszközeik (például hazai bejegyzésű integrátor cégek, zrt.-k felvásárlása, vagy összetett haszonbérleti és opciós szerződések).

A tulajdon elvesztése. A likviditási válságba kerülő magyar gazda kénytelen lesz eladni a földjeit a tőkeerős felvásárlóknak, és saját korábbi birtokán válik bérlővé vagy alkalmazottá. A földjáradék és a haszon pedig elhagyja az országot.

2. A hazai innovatív cégek és startupok csapdája.

A technológiai és innovatív szektorban a folyamat még drasztikusabb, mert itt a cégértékek nem kézzelfogható eszközökön, hanem a jövőbeli növekedési potenciálon alapulnak.

A virtuális milliárdok csapdája. Egy sikeres magyar szoftverfejlesztő vagy biotech startup egy sikeres nemzetközi tőkebevonási kör után papíron hirtelen több milliárd forintot érhet. Ez a pénz azonban nem a tulajdonos alapítók zsebébe megy, hanem a cég fejlesztésére, kutatásra és terjeszkedésre fordítódik.

Az alapítók kivéreztetése. Ha a NAV a nemzetközi befektetési körök értékelései alapján megállapítja, hogy a magyar alapító tulajdonrésze kétmilliárd forintot ér, és kiszabja rá a vagyonadót, az alapítónak magánszemélyként kellene tízmilliókat fizetnie. Mivel a startup még nem termel osztalékot (minden profitot visszaforgatnak), az alapítónak nincs készpénze.

Ellenséges felvásárlás. Az alapító kénytelen lesz a saját üzletrészéből (részvényeiből) eladni a külföldi kockázatitőke-alapoknak, csak azért, hogy kifizesse a magyar államnak a vagyonadót.

Az agyelszívás és tőkekimenekítés. Ezzel a magyar alapítók gyorsan elveszítik a többségi tulajdonukat és az irányítást a saját innovációjuk felett. A cég szellemi tulajdonát (IP) és a profitot a globális alapok azonnal áttelepítik egy külföldi (példandóul delaware-i vagy szingapúri) holdingba, a magyar gazdaság pedig elveszíti a jövő kitörési pontjait jelentő high-tech cégeket.

Összegzés. Mind a termőföld, mind az innováció területén látható, a vagyon mértékét (és nem a forrását vagy a likviditását) néző sávos vagyonadó beépített növekedési gátként működik a hazai szereplők számára. Miközben a globális tőke rugalmas, mobilis és képes az adóelkerülésre, a helyhez kötött magyar föld és a hazai bejegyzésű innováció válik a rendszer legkönnyebb célpontjává, felgyorsítva a nemzeti vagyon és a gazdasági függetlenség leépülését.

(A sorozat következő részét a Magyar Nemzet online kiadásában olvashatják)