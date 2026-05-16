Lemondásra szólította fel Zelenszkijt a szlovák miniszter

Richard Takác szlovák agrárminiszter Volodimir Zelenszkij lemondását sürgette, súlyos állításokat fogalmazva meg az ukrán elnökkel kapcsolatban. Nem kellett sokat várni, hogy a kijelentésekre reagáljon Kijev pozsonyi nagykövete, aki szerint az efféle megszólalások veszélyeztethetik a két ország kapcsolatainak alakulását.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 4:00
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Mendel azt állította, hogy „nem volt titok” az elnök droghasználata. Bár saját bevallása szerint ő maga soha nem látta ezt személyesen, azt mondta, több olyan emberrel is beszélt, akik meséltek neki erről.

A könyvem megírásához sok emberrel találkoztam, akik megerősítették, hogy különböző klubokban látták őt drogot fogyasztani 

– fogalmazott az interjúban Mendel.

Legalább már tudjuk, mi történik azzal a pénzzel, amelyet az Európai Unió olyan készségesen küld oda

 – mondta Takác.

Erre reagált Szlovákia ukrajnai nagykövete, Miroszlav Kastran, aki rámutatott: az ilyen kijelentések veszélyt jelentenek a két ország kapcsolatára, amelynek javításán Kijev és Pozsony aktívan dolgozik.

 Ezt szerinte jól mutatta Volodimir Zelenszkij és Robert Fico közelmúltbeli találkozója Jerevánban.

Nyilvánvaló, hogy a mezőgazdasági ágazat és a vidékfejlesztés jelentős időt vesz igénybe a miniszter zsúfolt napirendjében

 – folytatta Kastran. 

Ezért talán nem vette észre ezt a találkozót és az ott született megállapodásokat, így megengedett magának olyasmit, ami nem méltó egy ilyen szintű közszolgálati tisztségviselőhöz, és amivel saját közvetlen felettesének megállapodását is veszélybe sodorja.

A nagykövet szerint Takác retorikája nem segíti elő a kormányközi egyeztetéseket vagy a magas szintű találkozókat. Ezért arra szólította fel a minisztert, hogy felelősségteljesebben kezelje „a közéleti szereplőktől származó hamis és kétséges állításokat”.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
