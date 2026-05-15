Szélsőbaloldali támadás: az AfD fiatal politikusa volt a célpont

Az AfD is elítélte a támadást

A jobboldali párt helyi vezetője, Robert Offermann szerint már nem politikai tiltakozásról, hanem „baloldali szélsőséges utcai terrorról” van szó.

A politikus úgy vélte, az elkövetők célja a félelemkeltés és a másként gondolkodók megfélemlítése. Bírálta továbbá a többi pártot és civil szereplőket is, amiért szerinte nem határolódtak el kellő egyértelműséggel az incidens után.

A fiatal AfD-politikus szeptemberben indul a városi önkormányzati választásokon. Az elmúlt hónapokban több baloldali aktivista csoport is kampányt folytatott ellene. Egy januári anarchista közleményben például azt írták: minden eszközzel meg akarják akadályozni Gehrckens megválasztását.