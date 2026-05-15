Szélsőbaloldali támadás: az AfD fiatal politikusa volt a célpont

Ismeretlen tettesek megrongálták Julia Gehrckens, az Alternatíva Németországért (AfD) politikusának házát és autóját az alsó-szászországi Winsen városában. A német hatóságok politikai indíttatású bűncselekmény gyanújával indítottak vizsgálatot az ügyben.

Forrás: Origo2026. 05. 15. 11:42
Julia Gehrckens (AfD), az AfD ifjúsági szervezetének alapító rendezvényén Fotó: Markus Scholz Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A rendőrség rongálás és becsületsértés miatt indított eljárást, írta az Origo.

A támadás keddről szerdára virradó éjszaka történt. Gehrckens elmondása szerint reggel szembesült azzal, mi történt.

Először a lapos gumikat vettem észre, aztán láttam, hogy a károk ennél jóval nagyobbak

– mondta a politikus, aki szerint egyelőre nem tudni, mekkora anyagi kár keletkezett.

Az AfD is elítélte a támadást

A jobboldali párt helyi vezetője, Robert Offermann szerint már nem politikai tiltakozásról, hanem „baloldali szélsőséges utcai terrorról” van szó.

A politikus úgy vélte, az elkövetők célja a félelemkeltés és a másként gondolkodók megfélemlítése. Bírálta továbbá a többi pártot és civil szereplőket is, amiért szerinte nem határolódtak el kellő egyértelműséggel az incidens után.

A fiatal AfD-politikus szeptemberben indul a városi önkormányzati választásokon. Az elmúlt hónapokban több baloldali aktivista csoport is kampányt folytatott ellene. Egy januári anarchista közleményben például azt írták: minden eszközzel meg akarják akadályozni Gehrckens megválasztását.

Borítókép: Julia Gehrckens (AfD), az AfD ifjúsági szervezetének alapító rendezvényén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Markus Scholz)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
