Történelmi sikert aratott az AfD Brandenburgban

Először nyert közvetlen polgármester-választást Brandenburg tartományban az Alternatíva Németországért (AfD): a párt jelöltje, René Stadtkewitz már az első fordulóban győzelmet aratott Zehdenick városában. A Berlin közelében fekvő, nagyjából 13 ezres településen a jobboldali politikus a voksok 58,4 százalékát szerezte meg, amivel fölényesen maga mögé utasította ellenfeleit.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 11. 9:46
Fotó: Kirill Kudryavtsev Forrás: AFP
A második helyen Stephan von Hundelshausen, a szabad demokraták (FDP) jelöltje végzett 28,6 százalékkal. A független Wolf-Gernot Richardt 7,8 százalékot kapott, míg Dennis Latzke, a Haladás Pártjának jelöltje 5,2 százalékot szerzett. A részvételi arány 52,8 százalék volt.

Az AfD korábban már adott polgármestert Brandenburgban, azonban Arne Raue csak hivatalban lévő városvezetőként, mandátuma végén lépett be a pártba Jüterbogban, majd 2025-ben Bundestag-képviselő lett. Stadtkewitz győzelme ezért mérföldkőnek számít a párt számára.

Az AfD politikusa korábban kereszténydemokrata képviselő volt

A 61 éves politikus nem ismeretlen a német közéletben. Korábban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) színeiben ült a berlini tartományi parlamentben egészen 2010-ig. Pályafutása során többször került politikai viták kereszttüzébe, különösen akkor, amikor meghívta Berlinbe a holland jobboldali politikust, Geert Wilderst egy nyilvános beszélgetésre.

2010-10-02 BERLIN - PVV-leader Geert Wilders speeches on Saturday in Hotel Berlin in Berlin , Germany, about the danger of the islam as totalitairian ideology. Geert Wilders is on invitation of his German ideology confederate Rene Stadtkewitz, who is recently thrown out of the CDU because he sympathises with Wilders. ANP VINCENT JANNINK (Photo by VINCENT JANNINK / ANP via AFP)
Geert Wilders, a PVV vezetője és Rene Stadtkewitz korábban (Fotó: ANP/AFP/Vincent Jannink)

Stadtkewitz később megalapította a „Die Freiheit” nevű pártot, azonban a sikertelen választási szereplések után kilépett a szervezetből, és 2013-tól már az akkor frissen alakult AfD támogatására szólított fel.

A mostani választást azért kellett kiírni mert az előző, független polgármestert mindössze tíz hónap után leváltották hivatalából.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
