Történelmi sikert aratott az AfD Brandenburgban

A második helyen Stephan von Hundelshausen, a szabad demokraták (FDP) jelöltje végzett 28,6 százalékkal. A független Wolf-Gernot Richardt 7,8 százalékot kapott, míg Dennis Latzke, a Haladás Pártjának jelöltje 5,2 százalékot szerzett. A részvételi arány 52,8 százalék volt.

Az AfD korábban már adott polgármestert Brandenburgban, azonban Arne Raue csak hivatalban lévő városvezetőként, mandátuma végén lépett be a pártba Jüterbogban, majd 2025-ben Bundestag-képviselő lett. Stadtkewitz győzelme ezért mérföldkőnek számít a párt számára.

Az AfD politikusa korábban kereszténydemokrata képviselő volt

A 61 éves politikus nem ismeretlen a német közéletben. Korábban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) színeiben ült a berlini tartományi parlamentben egészen 2010-ig. Pályafutása során többször került politikai viták kereszttüzébe, különösen akkor, amikor meghívta Berlinbe a holland jobboldali politikust, Geert Wilderst egy nyilvános beszélgetésre.

Geert Wilders, a PVV vezetője és Rene Stadtkewitz korábban (Fotó: ANP/AFP/Vincent Jannink)

Stadtkewitz később megalapította a „Die Freiheit” nevű pártot, azonban a sikertelen választási szereplések után kilépett a szervezetből, és 2013-tól már az akkor frissen alakult AfD támogatására szólított fel.

A mostani választást azért kellett kiírni mert az előző, független polgármestert mindössze tíz hónap után leváltották hivatalából.