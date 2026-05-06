Merz szerint nincs alternatívája a jelenlegi német kormánykoalíciónak
A német kancellár szerdán, az általa vezetett koalíciós kormány hivatalba lépésének első évfordulóján kiállt amellett, hogy a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU), valamint Németország Szociáldemokrata Pártjának (SPD) együttműködését folytassák egészen a három év múlva esedékes választásokig, kollegiális szellemben. „Nincs alternatívája ennek a koalíciónak” – idézte Friedrich Merzet szóvivője a szerdai kabinetülést követően. „Politikai szempontból közös felelősséggel tartozunk a siker elérése érdekében” – hangoztatta.
