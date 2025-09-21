szélsőbalNémetországTrumperőszakAntifa

Így építi hálózatát a német szélsőbaloldal

Miközben az Egyesült Államokban Donald Trump elnök hivatalosan is terrorzervezetként sorolta be az Antifát, Németországban évek óta tárt karokkal fogadják a szélsőbaloldali mozgalmat. A szélsőbaloldali radikális csoportok nem csupán tüntetéseken vonulhatnak fel, hanem randalírozhatnak, gyújtogathatnak, politikai ellenfeleiket pedig nyíltan megfélemlíthetik – sokszor bármiféle következmény nélkül.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 21. 7:01
Körülbelül 500 Antifa aktivista gyűlt össze Bonnban, Németországban, 2025. augusztus 2-án Fotó: Mouafak Mahmalji Forrás: Middle East Images/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szélsőbal kapcsán a legdöbbenetesebb az, hogy a németországi Antifa nem földalatti, titkos mozgalomként működik, hanem gyakran állami támogatásokból tartja fenn magát, írja az Origo.

szélsőbal
Egy „Antifa” feliratú graffiti (Fotó: NurPhoto/AFP/Matteo Della Torre)

A „Demokráciát élni” elnevezésű program például olyan biztonságos környezetet teremtett számukra, ahol a baloldali radikálisok szabadon építhetik hálózatukat, és ideológiájukat próbálják ráerőltetni a társadalom egészére.

A német belügyminisztérium adatai szerint 2016-ban még 8500 erőszakos baloldali szélsőségest tartottak nyilván, tavaly azonban már 11 200-at – vagyis a számuk évről évre nő.

Trump: Az Antifa egy baloldali katasztrófa

Az amerikai elnök az Antifát „veszélyes, beteges, radikális baloldali katasztrófának” nevezte, és radikális terrorszervezetté nyilvánítja a baloldali mozgalmat. Trump célja, hogy jogi és titkosszolgálati eszközökkel számolják fel a hálózat anyagi hátterét. 

Németországban ezzel szemben közismert tény, hogy az Antifa éppen közpénzből kap támogatást.

Az AfD politikusait támadják

A szélsőbaloldali csoportok elsődleges célpontja a jobboldali AfD. Nem csupán pártrendezvényeket zavarnak meg – például a riesai pártkongresszust, ahol „kontrollálhatatlan helyzetet” akartak előidézni –, hanem a politikusok otthonánál is támadásokat intéznek. 

Forrás: AfD

Ezek az esetek világosan mutatják, hogy a baloldali szélsőségesek nem csupán a közéletben, hanem a magánszférában is erőszakkal próbálnak nyomást gyakorolni ellenfeleikre.

A szélsőbal egyre nagyobb fenyegetést jelent

A számok önmagukért beszélnek: a németországi Antifa és a szélsőbaloldali hálózat folyamatosan erősödik. Míg az Egyesült Államokban a hatóságok szigorú fellépést ígérnek, addig Németországban sok esetben szemet hunynak a radikális akciók felett – sőt, állami forrásokkal is segítik működésüket.

Borítókép: Körülbelül 500 antifa aktivista gyűlt össze Bonnban, Németországban, 2025. augusztus 2-án (Fotó: Middle East Images/AFP/Mouafak Mahmalji)

add-square Szélsőbaloldali erőszak

Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

Szélsőbaloldali erőszak 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot

Felhévizy Félix avatarja

Amerikából érkezett a tasli.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu