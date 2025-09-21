Így építi hálózatát a német szélsőbaloldal

A szélsőbal kapcsán a legdöbbenetesebb az, hogy a németországi Antifa nem földalatti, titkos mozgalomként működik, hanem gyakran állami támogatásokból tartja fenn magát, írja az Origo.

Egy „Antifa” feliratú graffiti (Fotó: NurPhoto/AFP/Matteo Della Torre)

A „Demokráciát élni” elnevezésű program például olyan biztonságos környezetet teremtett számukra, ahol a baloldali radikálisok szabadon építhetik hálózatukat, és ideológiájukat próbálják ráerőltetni a társadalom egészére.

A német belügyminisztérium adatai szerint 2016-ban még 8500 erőszakos baloldali szélsőségest tartottak nyilván, tavaly azonban már 11 200-at – vagyis a számuk évről évre nő.

Trump: Az Antifa egy baloldali katasztrófa

Az amerikai elnök az Antifát „veszélyes, beteges, radikális baloldali katasztrófának” nevezte, és radikális terrorszervezetté nyilvánítja a baloldali mozgalmat. Trump célja, hogy jogi és titkosszolgálati eszközökkel számolják fel a hálózat anyagi hátterét.