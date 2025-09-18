Terrorszervezetté nyilvánítja Trump az Antifa mozgalmat

Trump hangsúlyozta, hogy a mozgalom mögött álló finanszírozókat is alapos vizsgálat alá kell vonni. „Erősen fogom javasolni, hogy az antifa támogatóit és pénzelőit a legszigorúbb jogi szabványoknak megfelelően vizsgálják ki” – tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök Fotó: Anadolu via AFP

Az Antifa (az „anti-fasiszta” kifejezés rövidítése) az elmúlt években több erőszakos tüntetés és zavargás kapcsán került reflektorfénybe az Egyesült Államokban. Trump elnöksége idején is többször bírálta a csoportot, amely szerinte „szélsőbaloldali anarchista” mozgalom.