Terrorszervezetté nyilvánítja Trump az Antifa mozgalmat

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social oldalán közölte, hogy az ANTIFA radikális baloldali mozgalmat „súlyos terrorszervezetté” nyilvánítja. Azt is hozzátette, hogy javasolni fogja a csoport támogatóinak és finanszírozóinak alapos kivizsgálását a legszigorúbb jogi normák szerint.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 6:51
Donald Trump amerikai elnök Fotó: ANDREW THOMAS Forrás: AFP
Trump hangsúlyozta, hogy a mozgalom mögött álló finanszírozókat is alapos vizsgálat alá kell vonni. „Erősen fogom javasolni, hogy az antifa támogatóit és pénzelőit a legszigorúbb jogi szabványoknak megfelelően vizsgálják ki” – tette hozzá.

Trump
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Anadolu via AFP

Az Antifa (az „anti-fasiszta” kifejezés rövidítése) az elmúlt években több erőszakos tüntetés és zavargás kapcsán került reflektorfénybe az Egyesült Államokban. Trump elnöksége idején is többször bírálta a csoportot, amely szerinte „szélsőbaloldali anarchista” mozgalom.

A volt elnök mostani kijelentése újabb lendületet adhat az amerikai politikai vitáknak a belbiztonság, a rendfenntartás és a szólásszabadság határairól. Trump támogatói szerint az antifa régóta fenyegeti a közrendet, ellenzői viszont a lépést politikai boszorkányüldözésnek tartják.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

