Trump nem elégedett Starmer teljesítményével

Hiába a hagyományos jó kapcsolat az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között, a baráti viszony most veszélybe került – számol be róla az Origo. A bajok oka pedig nem más mint Keir Starmer brir miniszterelnök.

2025. 09. 18. 6:03
Még Donald Trump amerikai elnök pompás fogadtatása sem tudta elfedni a brit–amerikai kapcsolatokon tátongó egyre szélesebb réseket – írja az Origo a The Telegraph brit napilapra hivatkozva. Trump szemében Keir Starmer gyenge teljesítményét aligha tudja feledtetni a windsori parádé és díszvacsora.

Nagy-Britannia olyan köztiszteletnek örvendő vezetői, mint Winston Churchill vagy Margaret Thatcher nagy becsben tartották a „különleges kapcsolatot” az országot az Egyesült Államokhoz fűző hagyományos jó viszonyt. A jelek szerint azonban Keir Starmer jóval kevésbé ügyel e kötelék zavartalanságára.

A brit miniszterelnök olyan ballépései, mint Lord Mandelson washingtoni nagyköveti kinevezése, a tönk szélére sodorták a brit–amerikai kapcsolatokat.

A Trump-adminisztráció felső köreiben egyre erősödik az a vélemény, hogy Starmer képtelen olyan globális vezetőként viselkedni, amilyet Trump látni szeretne a pozícióban. Nem véletlen, hogy nosztalgiával emlegetik Boris Johnsont, akinek megvoltak ugyan a maga hibái, de határozott véleményt képviselt a globális jelentőséggel bíró kérdésekben.

Starmer és Trump között egyre látványosabb a nézetkülönbség. Ennek egyik oka Starmer helyezkedése a Gázai konfliktussal és az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban. Utóbbi esetében az olyan háborúpárti európai vezetők véleményéhez igazodik, mint például Emmanuel Macron, ahelyett, hogy fellépne például a másodlagos szankciókkal kapcsolatban – hangzik Washington kritikája.

Gáza kapcsán Starmer pedig Marco Rubio amerikai külügyminiszternek okozott nem kevés fejfájást azzal, hogy bejelentette, az ENSZ idei ülésszakán kész elismerni a palesztin államot. Ez a lépés szembemegy az amerikai törekvésekkel a béke megteremtésére a térségben, ugyanis azt az üzenetet közvetíti a Hamász palesztin terrorszervezet számára, hogy az erőszak kifizetődik.

Hiába a látványos windsori fogadtatás, Trump kormányzata számára egyre nyilvánvalóbb, hogy amíg Starmer áll a brit kormány élén, a két országot összekötő „különleges kapcsolatra” nem számíthatnak. Még a Nagy-Britannia és az Egyesült Államok közti stratégiai partnerséget is veszélybe sodorhatja Starmer határozatlansága és gyenge ítélőképessége – figyelmeztet a The Telegraph védelmi ügyekkel foglalkozó szerkesztője, Con Coughlin.

